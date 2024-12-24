Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.5 комментариев
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год
Байден подписал оборонный бюджет США на 2025 год на сумму 895 млрд долларов
Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год, который составил 895 млрд долларов, включая средства на разведку и проекты Пентагона.
Документ насчитывает 1,8 тыс. страниц и включает расходы в размере 895 млрд долларов. Основные статьи бюджета охватывают финансирование разведывательных программ, проекты Пентагона и энергетического ведомства США, передает телеканал 360.
Новый бюджет также вводит ограничения на сотрудничество с Россией в сфере ископаемого топлива и обмена данными по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Согласно тексту документа, разведывательным службам поручено проанализировать возможность сохранения боеспособности украинской армии в случае прекращения военной помощи США или ее поражения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта. Позднее Федеральное правительство США приостановило свою работу на фоне временного шатдауна, вызванного отсутствием принятого бюджета в Сенате.