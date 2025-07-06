Рютте счел желание США переложить расходы по Украине на Европу справедливым

Tекст: Антон Антонов

Рютте заявил, что считает справедливым увеличение «нагрузки» на Европу в данном вопросе, передает ТАСС.

«Разве не логично, что США просят европейцев: «Не могли бы вы, пожалуйста, со временем взять на себя большую нагрузку в том, что касается конкретной поддержки Украины?», – сказал он.

Рютте повторил, что считает подобный взгляд Вашингтона на вопрос поддержки Киева «логичным и справедливым».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийский премьер-министр Барт де Вевер признал, что Европа и США расходятся в поддержке Украины, и подчеркнул зависимость ЕС от американской помощи. В течение следующего года страны НАТО планируют выделить Киеву 40 млрд евро.