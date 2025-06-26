Премьер Бельгии сообщил о разногласиях США и ЕС по Украине

Премьер Бельгии заявил о разнице позиций ЕС и США по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Европа и США больше не имеют единой позиции по вопросу поддержки Украины, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Европейский союз нуждается в сотрудничестве с Америкой и рассчитывает продолжать совместную работу как можно дольше.

«Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах. И поэтому мы зависим от них. Мы надеемся, что они будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в Соединенных Штатах», – заявил бельгийский премьер.

Де Вевер отметил, что на саммите ЕС необходимо продемонстрировать единую проукраинскую позицию. Он выразил сожаление по поводу того, что на недавнем саммите НАТО Украина не участвовала в официальных переговорах, а президент Зеленский присутствовал только на неформальной части встречи. По его словам, Евросоюз должен показать полную поддержку Украине, несмотря на позицию Венгрии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться существенной поддержкой Запада на саммите НАТО.

Европейские лидеры на встрече в Гааге демонстрировали лояльность Дональду Трампу, чтобы избежать угроз выхода США из альянса.

На саммите не прозвучало ни слова о вступлении Украины в НАТО, а обещания поддержки были максимально обтекаемыми и не включали конкретики о военной помощи.