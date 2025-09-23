  • Новость часаНа подлете к Москве сбиты еще два беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники
    Макрон объявил о признании Францией Палестины
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    На подлете к Москве сбиты 11 украинских беспилотников
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине
    США собрались ввести санкции против МУС
    Аэропорт Осло закрыл воздушное пространство из-за беспилотника
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    12 комментариев
    23 сентября 2025, 06:30 • Новости дня

    Бронежилет «Оберег» выдержал свыше десяти выстрелов на испытаниях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На демонстрационных испытаниях бронеплита новой версии бронежилета «Оберег» тульского завода «Октава» (входит в Ростех) смогла выдержать последовательную стрельбу из оружия различного калибра.

    Бронеплита класса Бр4 для бронежилета «Оберег» тульского завода «Октава», входящего в Ростех, показала повышенную прочность в ходе демонстрационных испытаний, сообщает ТАСС. В процессе тестов бронеплита выдержала попадание бронебойного патрона Б-32 калибра 7,62 мм из снайперской винтовки с дистанции 100 метров, а также двенадцать выстрелов из полуавтоматической винтовки AR-15 калибром 5,56 мм. По словам представителя завода, только четвертое попадание в одну точку смогло пробить плиту, что подтверждает высокий запас прочности изделия.

    Генеральный директор «Октавы» Павел Павленко отметил, что бронеплита в новой версии «Оберега» является одной из самых высокотехнологичных в России. «В составе новой плиты есть керамика, ряд композитных материалов. Она крайне высокотехнологична и, на наш взгляд, пока имеет один из лучших показателей соотношения массы прочности и живучести из тех, что в принципе представлены на рынке вооружений», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бронежилет «Оберег» спас российского бойца от поражения двумя украинскими дронами. Ростех представил бронежилет «Оберег» для скрытого ношения. На форуме «Армия-2024» показали новейшие бронежилеты «Оберег» для саперов.

    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    Комментарии (24)
    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 21:05 • Видео
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

    Путин потребовал контроля за планами США разместить ПРО в космосе

    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    @ Александр Казаков/ТАСС

    На совещании с Совбезом РФ президент России уделил внимание подготовке США к размещению средств перехвата в космосе.

    Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

    Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

    Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    РБК: Генерал Лапин покинул армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-полковник Александр Лапин якобы завершил военную карьеру, источники сообщили, что он якобы начнет работу в аппарате главы Татарстана.

    Бывший командующий Ленинградским военным округом Александр Лапин уволен с военной службы, сообщили источники РБК.

    Лапин якобы вскоре станет помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова, пишет «Татар-информ».

    Официальные представители руководства Татарстана пока не прокомментировали данную информацию.

    В новой должности Лапин будет курировать вопросы сопровождения участников спецоперации и их семей, оформление контрактной службы, а также заниматься социальной и медицинской реабилитацией, интеграцией бойцов в гражданскую жизнь.

    Лапин родился в Казани в 1964 году. Он занимал пост начальника штаба российской группировки в Сирии в 2017 году, после чего возглавил Центральный военный округ. В период с октября 2018 по январь 2019 года вновь командовал российскими войсками в Сирии.

    В августе сообщалось, что генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о максимальной результативности ВС России близ Хатнего

    Tекст: Ирма Каплан

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    «Если мы говорим о харьковском направлении, то самый успешный участок был в районе населенного пункта Хатнее: мы развивали успех в районе Мелового: как на север, так и на юг. Занят ряд украинских позиций, лесополос, которые ранее были под боевиками, а также взяты под контроль важные укрепрайоны противника», –  сказал он ТАСС.

    Марочко указал на то, что у Хатнего ВС России формируют «довольно серьезную» буферную зону на стыке с Курской областью, что позволит обезопасить жителей России от ударов противника.

    Ранее Марочко заявил, что группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области в ночь на 19 сентября произошли взрывы, в результате которых были поражены производственные объекты и военная инфраструктура, включая завод по сборке БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 03:45 • Новости дня
    Лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В зоне спецоперации лазерная система дистанционного разминирования (проект «Посох») прошла успешные испытания, сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

    «Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны России», –  цитирует разработчика ТАСС.

    В LazerBuzz уточнили, что в настоящее время ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы.

    По словам разработчика, изделие на финальной стадии доработки, после которой отправится в зону СВО для выполнения задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 05:10 • Новости дня
    Операторы БПЛА в зоне СВО научили дроны «Молния-2» обходить средства РЭБ

    Tекст: Ирма Каплан

    Операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, с которой можно обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, рассказал оператор БПЛА с позывным «Дамбер».

    «Прошили программу, чтобы самолет (БПЛА «Молния-2») в случае, если он заходит в (зону) РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель», – рассказал «Дамбер» РИА «Новости».

    Военные уточнили, что такая прошивка позволила увеличить результативность боевых вылетов БПЛА «Молния-2».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новое поколение серийных российских FPV-беспилотников и их оптоволоконные вариации изменили линию фронта и тактику ведения боевых действий, писала Times.На оружейной выставке в Ижевске дебютировал

    беспилотник СКАТ 350 М с новой инфракрасной камерой, обеспечивающей улучшенное ночное видеонаблюдение.

    Кроме того, военный эксперт Борис Джерелиевский рассуждал о том, как в России происходит революция беспилотников.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 02:18 • Новости дня
    Марочко назвал группировки войск «Центр» и «Восток» самыми успешными на неделе

    Марочко назвал группировки «Центр» и «Восток» самыми успешными на неделе

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировки войск «Центр» и «Восток» за прошедшую неделю достигли заметных успехов, продвигаясь в Днепропетровской области и формируя буферные зоны у ДНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, бойцы этих подразделений продвинулись в Днепропетровской области, создавая буферную зону у Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

    «Если мы говорим за успешные участки линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, то, по моему глубокому убеждению, здесь, безусловно, нужно отметить результаты группировок »Центр« и »Восток«, а это как раз Днепропетровская область на стыке с ДНР», – сказал Марочко ТАСС.

    Он отметил, что на минувшей неделе ВС России активно продвигались и освобождали населенные пункты на стыке ДНР и Днепропетровской области. При этом успехи отмечаются и на других направлениях СВО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Березовое на Украине был освобожден военными группировки «Восток» в ходе продвижения, сообщило Минобороны России.

    Российские войска установили полный огневой контроль над транспортными путями ВСУ в районе Красноармейска, что затрудняет их снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 06:55 • Новости дня
    Пленный рассказал, как командиры ВСУ шлют специалистов РЭБ и РЭР на штурмы

    Tекст: Ирма Каплан

    Штурмовые группы морской пехоты продвинулись в лесных массивах возле Варачино на 200 м, захватив в плен одного военнослужащего 225 ошп ВСУ, рассказали бойцы группировки войск «Север» с Сумского направления фронта.

    «Командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. По запросу командиров штурмовых подразделений (225 и 425 ошп) происходит доукомплектование боевых групп личным составом смежных бригад: 71 оебр, 156 омбр и других, действующих на направлении», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    На Харьковском направлении «Северяне» в лесу западнее Синельниково продвинулись на 200 м, сломив сопротивление ВСУ, которые предприняли одну попытку контратаки. В ходе боев в лесу российские бойцы блокировали часть подразделений 57 омпбр и 127 отмбр ВСУ общей численностью до роты. П

    В Волчанске штурмовики значительно продвинулись на левом берегу реки Волчья и продолжили продвижение на востоке города, захватив в плен одного солдата ВСУ.

    На участке фронта Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на расстояние до 600 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской), двое взято в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ с потерями отступают под натиском группировки российских войск «Север» на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

    На текущей неделе ВС России заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, назвав этот участок самым результативным у российских бойцов.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 05:00 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по цехам сборки БПЛА ВСУ в Борисполе

    Tекст: Ирма Каплан

    В Борисполе в Киевской области Украины удары нанесены по цехам сборки БПЛА, по складам, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Борисполь под атакой... Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам», – рассказал он РИА «Новости».

     Лебедев уточнил, что удары шли сериями, слышится детонация.

    В ночь на понедельник в Киеве и семи областях Украины была объявлена воздушная  тревога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил о повреждении некоего предприятия около Полтавы и возгорании на его территории.

    Днем ранее в восточном пригороде Полтавы был атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении девяти БПЛА над Белгородской, четырех – над Курской

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны рассказали о ликвидации тринадцати украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение трех часов.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и четыре над Курской, передает ТАСС. В Минобороны России отметили, что инцидент произошел с 12:00 до 15:00 по московскому времени 22 сентября.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать второго сентября в период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Белгородской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области».

    Информация о пострадавших или разрушениях в результате перехвата беспилотников не приводится. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки в приграничных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотников по школе и санаторию в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а двое переведены в реанимацию.

    В ночь на понедельник три беспилотника были уничтожены при попытке подлета к Ярославлю, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    В ночь на 22 сентября российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, большинство из которых были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 10:59 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС в Сербии

    «Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС и новейшее стрелковое оружие в Сербии

    Tекст: Мария Иванова

    Российская экспозиция на «Партнер-2025» в Белграде включает танк Т-90МС, современные стрелковые системы и новейшие комплексы противовоздушной обороны.

    Россия представит на международной выставке вооружения и военной техники «Партнер-2025» в Белграде ряд новинок, включая обновленный танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением и последние модели стрелкового оружия, передает ТАСС.

    Среди экспонатов – автомат АК-15, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20, снайперская винтовка Чукавина, а также боевой модуль «Бережок». Для военно-воздушных сил планируется продемонстрировать модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate.

    Главными экспонатами стенда станут разработки предприятий Ростеха – военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, боевой вертолет Ми-28НЭ и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Посетителям также покажут зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ» от концерна ВКО «Алмаз-Антей».

    «Представленные зенитные комплексы успешно доказали свои характеристики в реальных условиях при противодействии крылатым и баллистическим ракетам, реактивным снарядам систем залпового огня, а также БПЛА различного размера», – сообщили в компании. Отмечается, что системы могут интегрироваться в национальную ПВО и обеспечивать защиту важных объектов.

    Для противодействия беспилотникам и высокоточному оружию Россия предложит посетителям выставки современные средства радиоэлектронного подавления, такие как модули «Поле-21Э», автоматизированная станция Р-330Ж и изделие РБ-504П-Э. Кроме того, будут представлены разведывательные БПЛА и барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э» и «Куб-2Э».

    Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что компания традиционно участвует в выставке и с гордостью демонстрирует новейшие разработки российской оборонной промышленности, учитывающие опыт современных военных конфликтов. Он заверил, что Россия готова всесторонне поддерживать Сербию в вопросах укрепления суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС.

    Ранее компания решила продемонстрировать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске.

    Между тем правительство России одобрило участие страны в выставке «Экспо-2027» в Белграде.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 10:11 • Новости дня
    Учения ОДКБ «Рубеж-2025» завершились в Киргизии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие стран ОДКБ завершили командно-штабные учения «Рубеж-2025» в Киргизии, в ходе которых отработали действия по уничтожению незаконных вооружённых формирований.

    Учения ОДКБ «Рубеж-2025» официально завершились в Киргизии, передает ТАСС. В церемонии закрытия приняли участие первый заместитель министра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков и военнослужащие-участники учений. Торжественное мероприятие прошло в гарнизоне Балычки.

     Тердикбаев заявил: «Цели учения достигнуты: отработаны действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, воинские контингенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, выучки и взаимодействия». Представители ОДКБ отметили эффективность взаимодействия национальных контингентов и высокий уровень организации.

    Учения были разделены на три этапа. В начале участники отрабатывали вопросы введения высших степеней боевой готовности и перегруппировки в район учений. На следующем этапе военные готовились к боевым действиям в условиях горной местности. Завершающий этап был посвящен блокированию и уничтожению вооруженных формирований, а также восстановлению контроля по линии государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории учебного центра «Эдельвейс» стартовали командно-штабные учения «Рубеж-2025» с участием одной тысячи двухсот военнослужащих и 500 единиц техники из стран ОДКБ.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о применении электронных повесток в ходе осеннего призыва

    Минобороны: Электронные повестки будут применяться в ходе осеннего призыва

    Tекст: Вера Басилая

    Оповещения о призыве будут рассылаться через электронные повестки в личный кабинет на портале госуслуг, при этом бумажные уведомления сохранят юридическую силу, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

    Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что для информирования призывников осенью 2025 года будут использоваться электронные повестки. Он отметил, что информация о направлении таких повесток будет размещаться в общедоступном реестре направленных и врученных повесток, передает ТАСС.

    Уведомления об отправке электронной повестки, а также о введении или отмене временных ограничительных мер, будут поступать гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. При этом, по словам Цимлянского, от бумажных повесток пока не отказались – они сохраняют юридическую силу.

    Вице-адмирал разъяснил, что если гражданин не явится по электронной повестке в установленные сроки, то спустя 20 календарных дней к нему начнут применять временные ограничительные меры. Эти меры предусмотрены федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и направлены на обеспечение явки призывника в военкомат.

    В России решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.

    С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу. В прошлом году работал сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.

    Генштаб заявил об освобождении призывников от задач спецоперации на Украине в новых регионах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Офицеры ВСУ погибли после удара «Гераней» под Черниговом
    Российские войска продвинулись на Харьковском направлении
    Захарова назвала слова Санду о «вторжении» России в Одесскую область паранойей
    Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Римского статута
    Мединский высмеял запрет фильма Гайдая в Молдавии
    Трамп распорядился предупреждать беременных о вреде парацетамола
    ЦБ начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ

    «Украинское руководство полностью игнорирует нормы международного права. Необходимо ограничить их военные возможности», – так дипломаты и парламентарии комментируют атаку ВСУ на крымский курорт Форос. Во время удара погибли три человека, еще 16 получили ранения. СК возбудил дело о теракте. Какие цели преследует офис Владимира Зеленского? И как Россия ответит на очередное преступление ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Неистовство Нетаньяху оставит Израилю очень тяжелое наследство

    «Парад признаний» Палестины в Европе вызвал гнев у правительства Израиля, который оно обещает обрушить на головы палестинцев и лишить их последней надежды на реальную государственность. Израильский премьер уверен, что президент США его поддержит, хотя такая политика работает против интересов Вашингтона. В этом ее единственное, но важное достоинство. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации