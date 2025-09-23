Бронежилет «Оберег» выдержал свыше десяти выстрелов на испытаниях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бронеплита класса Бр4 для бронежилета «Оберег» тульского завода «Октава», входящего в Ростех, показала повышенную прочность в ходе демонстрационных испытаний, сообщает ТАСС. В процессе тестов бронеплита выдержала попадание бронебойного патрона Б-32 калибра 7,62 мм из снайперской винтовки с дистанции 100 метров, а также двенадцать выстрелов из полуавтоматической винтовки AR-15 калибром 5,56 мм. По словам представителя завода, только четвертое попадание в одну точку смогло пробить плиту, что подтверждает высокий запас прочности изделия.

Генеральный директор «Октавы» Павел Павленко отметил, что бронеплита в новой версии «Оберега» является одной из самых высокотехнологичных в России. «В составе новой плиты есть керамика, ряд композитных материалов. Она крайне высокотехнологична и, на наш взгляд, пока имеет один из лучших показателей соотношения массы прочности и живучести из тех, что в принципе представлены на рынке вооружений», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бронежилет «Оберег» спас российского бойца от поражения двумя украинскими дронами. Ростех представил бронежилет «Оберег» для скрытого ношения. На форуме «Армия-2024» показали новейшие бронежилеты «Оберег» для саперов.