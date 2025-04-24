Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
В Петербурге спустили на воду корабль проекта «Александрит»
На Средне-Невском заводе спустили противоминный корабль «Полярный»
В Северной столице прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.
На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Полярный» проекта 12700 «Александрит», передает ТАСС. Это десятый по счету тральщик в данной линейке, построенный на предприятии, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации. Корабль был заложен в июне 2022 года.
Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев на церемонии отметил: «Уникальные корабли этого проекта имеют высокие мореходные и боевые характеристики, что было неоднократно доказано в ходе выполнения задач в различных частях мирового океана». Он также сообщил, что Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России высоко оценил вклад трудового коллектива завода в укрепление обороноспособности страны.
Корабль получил имя в честь города воинской славы Полярный, где во время Великой Отечественной войны находилась главная база Северного флота. Сейчас в этом городе базируются корабли и подводные лодки Кольской флотилии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге спустили на воду новый тральщик «Афанасий Иванников», ранее в городе заложили вторую пару катамаранов проекта «Котлин», а также спустили на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М».