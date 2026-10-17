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Из Британии депортировали осужденного за поджог дома Стармера выходца с Украины
Власти Британии депортировали осужденного за поджог дома Стармера
Власти Великобритании депортировали 28-летнего гражданина Румынии, выходца с Украины Станислава Карпюка, который отбывал наказание за причастность к поджогам недвижимости и автомобиля бывшего премьер-министра страны Кира Стармера.
Представитель Министерства внутренних дел Великобритании сообщил о высылке Станислава Карпюка, однако не уточнил, в какую именно страну отправили молодого человека, передает ТАСС.
В июне суд приговорил Карпюка к двум годам заключения, из которых за решеткой он должен был провести год, а затем рассчитывать на условно-досрочное освобождение. По этому же делу гражданин Украины Роман Лавринович получил семь лет лишения свободы. Еще один фигурант, 35-летний украинец Петр Починок, был оправдан.
Серия поджогов произошла в мае 2025 года. Злоумышленники подожгли дверь частного дома Стармера стоимостью 2 млн фунтов на севере Лондона, его старый автомобиль и квартиру в районе Ислингтон. Сам политик после победы лейбористов на парламентских выборах переехал в резиденцию на Даунинг-стрит.
Следствие установило, что Лавринович получал инструкции через мессенджер от человека по кличке EL Money. Украинца завербовали и пообещали вознаграждение за совершение серии поджогов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд Лондона приговорил двух выходцев с Украины за поджог недвижимости Стармера.
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