Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.64 комментария
Дипломаты назвали «бредом» слухи о следе Москвы в поджогах имущества Стармера
Посольство России категорически опровергло публикации британских СМИ о причастности Москвы к поджогам имущества премьер-министра Британии Кира Стармера, назвав их абсурдом.
Российские дипломаты заявили, что публикации о якобы существующем российском следе в поджогах имущества премьер-министра Британии Кира Стармера в Лондоне являются вымыслом, передает ТАСС.
«Отмечаем очередную волну антироссийских публикаций в британских СМИ, наспех состряпанных под саммит «семерки» и судьбоносные для лейбористов выборы на севере Англии», – заявили в дипмиссии. По словам дипломатов, пресса намеренно вбрасывает абсурдные сюжеты для нагнетания страха перед российской угрозой.
Представители посольства добавили, что заявления о причастности 23-летнего российского студента к организации поджогов и антимигрантских настроений через Telegram лишены всякого смысла. Дипломаты призвали общественность мыслить здраво и подчеркнули отсутствие угрозы со стороны России для безопасности Британии и ее граждан.
Лондонский суд признал двух выходцев с Украины виновными в поджогах имущества британского премьера.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла новости о приговоре украинским гражданам.
В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг предположения о причастности Москвы к этим инцидентам.