Кремль отверг обвинения в причастности России в поджоге дома Стармера

Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

ТАСС: Площадкой второго раунда переговоров России и Украины может стать Стамбул

Tекст: Дарья Григоренко

Источник уточнил, что Ватикан исключается из числа возможных мест встречи по ряду причин, включая логистические. «Самый вероятный вариант на текущий момент – Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», – приводит его слова ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, призвалпредложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.