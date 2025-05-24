FT: Власти Британии проверили причастность России к поджогам дома Стармера

Tекст: Ирма Каплан

Британские спецслужбы расследуют возможную причастность России к трем поджогам недвижимости, связанной с премьер-министром Киром Стармером, пишет Financial Times (FT).

Нападения произошли на дом семьи Стармера в Кентиш-Тауне, автомобиль и другую недвижимость, ранее принадлежавшую премьеру. По делу предъявлены обвинения двум гражданам Украины и одному гражданину Румынии в сговоре с целью поджога, угрожавшего жизни.

Полиция заявила, что обвиняемые действовали вместе с «другими неизвестными», и власти Британии проверяют, могли ли они быть завербованы российскими структурами. В настоящий момент обсуждаются возможные шаги в случае подтверждения такой связи.

Прокурор Сара Пшибыльска в суде отметила, что заговор пока «не подтверждается». Контртеррористическое управление полиции Лондона по поводу мотивов преступления пока не склоняется ни к одной из версий. Стармер назвал поджоги «нападением на всех нас, на демократию и наши ценности».

Фигуранты дела не проявляли явной идеологической связи с Россией. Один из обвиняемых публиковал фотографии украинских солдат, а все трое взяты под стражу до следующего слушания 6 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Карпюк, 26-летний выходец с Украины, предстал перед судом по обвинению в попытке поджога дома премьер-министра Британии на фоне серии инцидентов в мае.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем украинцы поджигают Европу.