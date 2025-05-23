Распространяемые западным агитпропом нарративы о гибридной войне, которую Россия якобы ведет против «демократического мира», пытаются поддержать фактами диверсий и саботажа в ЕС. Однако эта стройная медийная схема имеет большую проблему: исполнители этих преступлений – украинцы.

Например, сообщается, что злоумышленником, совершившим поджог дома и автомобиля британского премьера Кира Стармера, оказался 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович. Он уже задержан полицией и дает показания. О мотивах его действий пока не сообщается, но можно не сомневаться, что скоро британские правоохранители заявят о «российском следе». А сейчас они просто выдерживают паузу, которая должна убедить аудиторию, что это заявление – результат следственных действий, а не просто нужная в политическом плане подача.

Немцы не столь изощренны, и задержание готовящих в Германии акты саботажа украинцев они сразу же объявили «пресечением русской террористической сети».

Как утверждают представители немецких следственных органов, трое молодых украинцев, арестованных 9-11 мая в Кельне, в Констанце, и в приграничном швейцарском кантоне Тургау, собирались отправлять посылки с термитными зажигательными устройствами, чтобы устраивать пожары при транспортировке или сортировке почтовых грузов.

Делали они это, как хочется надеяться немецким правоохранителям, по заданию российских спецслужб. Хотя сами следователи вынуждены признать, что несостоявшиеся диверсанты понятия не имеют, кто их вербовал. У них не было визуального контакта с заказчиком, но даже если бы он и состоялся, нанятые на единичную акцию одноразовые наемники могли бы только рассказать, как он выглядел и как говорил. А представиться вербовщик может вообще кем угодно, хоть представителем ордена иезуитов, хоть рептилоидом.

Но немецким следователем, кажется highly likely, что их наняли именно русские. Ну а кто же еще?

«Мы знаем, что Россия всеми силами пытается дестабилизировать западные демократии, в том числе прямым саботажем и вероломными разведывательными методами», – объявила «доказательства российского следа» глава Минюста ФРГ Штефани Хубиг, не объясняя, какая Москве выгода в том, что в Германии сгорит фура с гражданскими посылками.

Напомним, что аналогичный инцидент произошел ранее в Польше, где двух украинцев подозревают в поджоге варшавского ТЦ. Польские спецслужбы также обвиняют в их действиях Россию, несмотря на то, что один из подозреваемых убежал после поджога в Литву, где и был задержан.

Нетрудно заметить, что диверсии эти совершаются не против военных или инфраструктурных, имеющих стратегическое значение, объектов, а против сугубо гражданских учреждений, уничтожение или повреждение которых не ослабит военные возможности страны, зато создаст определенные проблемы населению – не фатальные, но досадные. И это не случайно – те, кто стоит за этими провокациями, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. И поскольку русофобская пропагандистская кампания продолжается в ЕС не один год, миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии. Расчеловечивание и демонизация русских, как важный элемент информационной подготовки к войне, идут полным ходом.

Но какова структура этой и подобных ей провокаций? Возможно, происшедшее от начала и до конца дело немецких спецслужб. Которые сами и завербовали мигрантов и контролировали каждый их шаг до самого ареста. Так они убивают сразу двух зайцев: и «руку Кремля» поймали, и показали немецкому населению обоснованность мер по выдавливанию украинцев на историческую родину – от них, мол, одни неприятности. Подобные методы широко использовали спецслужбы США после принятия в 2001 году «Патриотического акта», показывая свои успехи в борьбе с исламистскими террористами.

Впрочем, нельзя исключать и того, что провокация организована украинской разведкой.

Ее интересы также очевидны – с одной стороны, еще большее ухудшение отношений России и Германии, что эквивалентно увеличению военной и финансовой помощи Украине, а также новыми санкциями против РФ. С другой – негатив в отношении украинских мигрантов может заставить немецкие власти сделать еще один шаг к депортации украинцев, которых заждались в ТЦК. В пользу этой версии говорит то, что в самом способе вербовки прослеживается непередаваемый украинский стиль. Так же были завербованы сотни поджигателей общественных зданий в России, которые были убеждены, что действуют по «приказу ФСБ», убийца одесского нациста Демьяна Ганула и женщина, стрелявшая в другого бандеровца, Сергея Стерненко (эти двое, напротив, были уверены, что действуют по указанию СБУ).

Но по большому счету неважно, кто стоит за этими провокациями – украинские спецслужбы или их коллеги из стран НАТО, они уже давно «срослись» и действуют по одним задачам. Поэтому даже если поджигатели были завербованы ГУР или СБУ, которые действовали без санкции местных властей, никакого скандала, а уж тем более изменения отношения к Украине, не последует. Теракт на «Северных потоках» – лучший тому пример.