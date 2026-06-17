Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Захарова назвала дебютом шизофрении слухи о поджоге россиянином дома Стармера
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «дебютом шизофрении» сообщения в британских СМИ о якобы причастности россиянина к поджогу имущества премьера Британии Кира Стармера.
Захарова сообщила, что заявления прессы о причастности гражданина России к инциденту с недвижимостью Кира Стармера лишены всякого смысла, передает радио Sputnik.
Ранее местные издания выпустили материалы, в которых сообщалось, что поджог особняка и автомобиля политика в мае прошлого года совершили украинцы. Журналисты писали, что эти действия якобы координировал через мессенджер 23-летний российский студент.
«Это знаете, такой дебют шизофрении, который, я считаю, закрывает все вопросы об адекватности того, что сейчас происходит в политическом и информационном поле Британии. Это за гранью», – заявила Захарова.
По словам представителя ведомства, подобную ерунду можно было придумать только с воспаленным сознанием. Она подчеркнула, что абсурдные обвинения в адрес москвича демонстрируют крайне низкое отношение властей к собственным гражданам. Захарова добавила, что авторы таких вбросов заставляют людей потреблять откровенную ложь.
Суд в Лондоне признал двух выходцев с Украины виновными в поджоге имущества британского премьера.
Британские спецслужбы расследовали возможную причастность России к этим преступлениям.
Посольство России назвало слухи о следе Москвы полным абсурдом.