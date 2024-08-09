В Петербурге торжественно спустили на воду тральщик «Афанасий Иванников»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал принимавший участие в церемонии главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, спуск на воду – значимое событие в жизни «Афанасия Иванникова», но это не только праздник корабля, экипажа, передает ТАСС.

Он добавил, что убежден в том, что корабль уже в этом году будет служить на северных рубежах России.

В апреле на Средне-Невском судостроительном заводе прошла церемония спуска на воду корабля ПМО «Лев Чернавин».

Напомним, корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.