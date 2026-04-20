После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.2 комментария
АНБ США решило использовать ИИ-модель от Anthropic
Агентство национальной безопасности США задействовало для работы самую мощную ИИ-модель Anthropic Mythos Preview, хотя Белый дом счел эту компанию угрозой национальной безопасности, пишет Axios.
По данным Axios, АНБ «использует самую мощную на сегодняшний день модель Anthropic Mythos Preview, несмотря на то, что высокопоставленные чиновники министерства обороны, курирующего АНБ, настаивают на том, что компания представляет собой «риск для цепочки поставок», передает РИА «Новости».
Точные цели применения нейросети внутри ведомства пока остаются неизвестными. При этом другие структуры, получившие доступ к данной разработке, применяют ее в основном для поиска уязвимостей в собственных системах, предотвращая возможные хакерские взломы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство выразило обеспокоенность наймом китайских специалистов компанией Anthropic. Ранее администрация США пригрозила разорвать все действующие контракты с этим разработчиком искусственного интеллекта. В ответ корпорация инициировала судебное разбирательство против Министерства обороны.
Белый дом счел эту компанию угрозой национальной безопасности. Вашингтон пригрозил разорвать контракты с разработчиком за отказ раскрыть ИИ-технологии военным.