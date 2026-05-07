Руководство сельхозпредприятия на Украине выращивало кукурузу на земле Чернобыля
Руководство сельскохозяйственного предприятия на Украине незаконно завладело землей в Чернобыльской зоне отчуждения и выращивало там кукурузу и подсолнечник.
В сообщении полиции отмечается: «Аферу на более чем 82 млн гривен разоблачили полицейские в Чернобыльской зоне: земли заповедника использовали незаконно. Полицейские установили четырех фигурантов, которые по поддельным документам получили в постоянное пользование почти 190 гектаров земли», передает РИА «Новости».
Правоохранители уточняют, что руководство предприятия действовало в сговоре с должностными лицами двух сельских советов и использовало поддельные документы для оформления прав на землю. На участках, загрязнённых цезием и стронцием, данными лицами выращивались и впоследствии продавались кукуруза и подсолнечник.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что произошедшая 40 лет назад трагедия на четвертом энергоблоке ЧАЭС полностью трансформировала принципы работы с мирным атомом, дав старт созданию глобальных конвенций по радиационной защите.