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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    24 апреля 2025, 09:43 • Новости дня

    Рубио заявил об отсутствии переговоров по санкциям против «Северного потока – 2»

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь Марко Рубио опроверг публикацию издания Politico о том, что в Белом доме обсуждался вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток – 2».

    Госсекретарь США опроверг сообщения о том, что в Белом доме якобы обсуждалось снятие санкций с газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

    В своем заявлении в социальной сети X он назвал информацию издания Politico «однозначно ложной».

    Рубио подчеркнул: «Ни (спецпосланник президента США) Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России».

    Он также добавил, что если у редакции Politico есть «хоть капля честности, она полностью отзовет этот вымысел».

    Ранее газета Politico писала, что в администрации США рассматривают возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток – 2» и других российских активов.

    До этого СМИ заявляли, что США ведут переговоры с Россией и Германией о возможной покупке «Северных потоков» для восстановления поставок энергоносителей в Европу.

    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России

    Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию

    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам. Однако углубление в детали конфликта на Украине заставило новую администрацию Белого дома перейти к более трезвой риторике в адрес России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, а глава Госдепа заявил о все большем понимании позиции России по конфликту на Украине.

    «Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.

    «Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.

    «Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.

    «Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.

    «А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.

    «В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».

    В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.

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    23 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    В Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков»

    Tекст: Александра Юдина

    Около тысячи труб, предназначенных для газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, остаются на складе в промышленном парке Любмин в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, пишет Ostsee Zeitung.

    По данным газеты, данные трубы имеют высокую стоимость и их количества достаточно для ремонта поврежденных участков газопроводов, передает ТАСС.

    Один из собеседников газеты заявил: «У этих [складских] запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков». Другой источник отметил, что при наличии материалов ремонт будет «в техническом смысле относительно легким».

    Адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер подтвердил, что трубы принадлежат операторам «Северных потоков». Однако ситуация осложняется судебным разбирательством в Швейцарии по долгу Nord Stream 2 перед мелкими кредиторами: срок договоренностей по этому делу продлен до 9 мая.

    В случае банкротства компании около пятисот труб могут быть выставлены на аукцион, однако это не коснется труб первого «Северного потока».

    Общую стоимость всех труб источники оценивают примерно в 25 млн евро.

    Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне выразил мнение о возможности повторного запуска двух ниток «Северного потока», подчеркивая зависимость конкурентоспособности без российского газа.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между США и Европой снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2».

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    23 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Рубио заявил об улучшении понимания позиции России по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    После серии консультаций между США и Россией американские власти стали лучше разбираться в российской позиции по украинскому кризису, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    В интервью порталу The Free Press Рубио отметил, что после трех лет отсутствия прямого диалога между сторонами удалось провести реальные переговоры, что позволило яснее определить взгляды России, передает ТАСС.

    По словам Рубио, обсуждения также коснулись позиции Украины. Он подчеркнул, что стороны продолжают выяснять, насколько позиции Москвы и Киева отличаются.

    В ходе интервью госсекретарь США, говоря о позициях России и Украины, отметил: «Выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе. (...) Если у них совершенно разные почтовые индексы, то мы можем прийти к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир в данный момент невозможен».

    Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что Москва получает сигналы из Вашингтона о готовности к взаимоуважительному диалогу.

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    23 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

    Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отмена лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в очередном раунде переговоров по украинскому кризису, после этого статус встречи понизили.

    «Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

    «Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

    «У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

    «Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

    «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

    «При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

    Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

    Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

    Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

    «Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    24 апреля 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в Саудовской Аравии, заявил глава американского государства Дональд Трамп, добавив, что ожидает встречи «вскоре после этого».

    На вопрос о том, планирует ли Трамп встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, президент США ответил: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого». Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар 13–16 мая, передает РИА «Новости».

    Трамп также заявил о сложностях в работе с украинским лидером Владимиром Зеленским: «Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально».

    При этом президент США уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма частью России, заявив, что желает завершения конфликта и что у него «нет любимчиков». Он выразил уверенность, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине: «Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским».

    Оценивая переговоры по Украине в Лондоне, президент США выразил мнение, что «они прошли хорошо».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Путиным в пятницу.

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    24 апреля 2025, 02:50 • Новости дня
    Песков заявил, что Зеленский контролирует не все формирования ВСУ

    Песков отметил отсутствие у Зеленского контроля над рядом формирований ВСУ

    Песков заявил, что Зеленский контролирует не все формирования ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский контролирует не все формирования вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зеленский, и это хорошо известно, не контролирует все свои дивизии», – приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на Point

    Он пояснил, что Зеленского «не слушаются некоторые националистические батальоны», что является «большой проблемой».

    Песков также отметил, что президент России Владимир Путин поддерживает идею США о полном прекращении огня на Украине, но перед этим требуется прояснить все параметры, в том числе решить вопрос, касающийся поставок Киеву европейского оружия, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Песков подчеркнул, что ситуация на фронте развивается в пользу России.

    Напомним, Песков заявил, что достижение мира на Украине возможно только при условии вывода украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии. Он заявил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    23 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о возможной встрече Путина с Уиткоффом

    Axios сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом может пройти 25 апреля

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным в ближайшую пятницу, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом может состояться 25 апреля, сообщает ТАСС. По данным издания, переговоры планируются в России. Axios ссылается на собственные источники, уточняя, что точная дата еще не подтверждена официально.

    Кроме того, информация портала подтверждается сведениями трекингового сервиса Flightradar: по их данным, самолет Gulfstream G650 с Уиткоффом на борту вылетел из Парижа и, предположительно, направился в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что информация о возможном визите спецпосланника США будет объявлена только после его совершения.

    По его словам, переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов.

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    24 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Politico узнала о спорах в Белом доме из-за санкций против «Северного потока – 2»
    Politico узнала о спорах в Белом доме из-за санкций против «Северного потока – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В администрации США рассматривают возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток – 2» и других российских активов, госсекретарь США Марко Рубио выступает против, пишет Politico.

    По данным Politico, Белый дом обсуждает возможность снятия санкций с российского газопровода и других активов России в рамках переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Источник издания заявил, что идею снятия санкций выдвигает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам другого источника, идея снятия энергосанкций пока не получила широкой поддержки в Белом доме, а Рубио пытался «пытался сорвать» возможную сделку.

    Министр внутренних дел США Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию, также выступает против, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявляли, что США ведут переговоры с Россией и Германией о возможной покупке «Северных потоков» для восстановления поставок энергоносителей в Европу. Указывалось, что американская сторона изучает варианты сотрудничества с Россией, включая Газпром, и рассматривает совместную работу в международных энергетических проектах.

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    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    США сочли поведение Зеленского в рамках переговоров по Украине неприемлемым

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает условия возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ, это неприемлемо, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации», – приводит слова Ливитт ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Она подчеркнула, что для Вашингтона «это неприемлемо», переговоры должны вестись «за закрытыми дверями».

    Ливитт также отметила, что США вложили значительные усилия в попытки положить конец военному конфликту. Она добавила, что американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти цели, и заявила: «Хватит!»

    Ливитт указала, что никто не просил Украину признать Крым российской территорией, от Киева требовалось «сесть за стол переговоров». «Чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны будут вынуждены разойтись немного недовольными», – сказала она.

    Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что ей пока нечего сообщить относительно возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Марко Рубио лететь в Лондон. США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

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    24 апреля 2025, 00:58 • Новости дня
    Зеленский напомнил об обещании США 2018 года по Крыму

    Зеленский напомнил об обещании США 2018 года не признавать Крым частью России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский напомнил, как в 2018 году Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря, заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России.

    Зеленский опубликовал в соцсетях сообщение, рассказав, что на переговорах в Лондоне в среду США «поделились своим видением», а «Украина и другие европейцы представили свои предложения». Подобная совместная работа, как он надеется, приведет к «продолжительному миру», передает РИА «Новости».

    Зеленский выразил благодарность партнерам и подчеркнул, что Украина будет действовать в соответствии со своей конституцией. Он также заявил, что уверен в последовательности решений со стороны США и других союзников.

    Публикация сопровождается скриншотом «Крымской декларации» США от июля 2018 года. В этом документе указано, что Вашингтон не признает Крым частью России и не собирается отменять санкции, введенные после возвращения региона в состав России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по украинскому урегулированию на уровне министров иностранных дел США, Британии, Франции, Германии и Украины были отменены.

    Сообщалось, что Вашингтон разработал план урегулирования из семи пунктов, предусматривающий признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом. Глава Госдепа Марко Рубио отменил поездку в Лондон после отказа Зеленского принимать этот вариант.

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    23 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    МИД Британии сообщил о переносе переговоров по Украине в Лондоне

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство иностранных дел Британии подтвердило информацию о переносе запланированной встречи в Лондоне, которая должна была пройти в среду.

    Переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые планировалось провести в Лондоне в среду, были отложены, передает ТАСС.

    Как сообщил представитель Форин-офиса, встреча, посвященная мирным переговорам по Украине, с участием министров иностранных дел, действительно переносится.

    Новые сроки проведения переговоров пока не называются. Ведомство подчеркнуло, что делегаты продолжат контакты, но их обсуждения будут проходить в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма.

    Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

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    23 апреля 2025, 14:41 • Новости дня
    Греция заплатила за российский газ рекордную сумму за два года

    Греция заплатила 227 млн евро за российский трубопроводный газ в феврале

    Tекст: Евгения Караваева

    Платежи Греции за российский трубопроводный газ в феврале 2025 года превысили отметку в 200 млн евро, достигнув максимума с декабря 2022 года.

    Греция в феврале 2025 года оплатила поставки российского трубопроводного газа на сумму 227 млн евро, что стало максимальным показателем за более чем два года, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    Среди стран Евросоюза по объемам закупок российского газа лидировали Венгрия и Греция, в то время как Италия сократила импорт на 22% и заплатила 71 млн евро.

    Оплата газа Словакией упала до исторического минимума – 141 тыс. евро. Однако, как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, поставки российского газа в страну через «Турецкий поток» существенно возросли. Это связано с прекращением транзита топлива через территорию Украины в Центральную Европу с 1 января, из-за чего Словакия теперь получает газ через Венгрию.

    Всего за январь-февраль 2025 года страны Евросоюза заплатили за российский трубопроводный газ 1,4 млрд евро против 1 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями стали Венгрия, Греция, Словакия и Италия. Венгрия в этом году уже получила 2,3 млрд кубометров газа из России по трубопроводу «Турецкий поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия в декабре 2024 года заплатила за российский газ рекордные 198 млн евро за два года. В январе страны ЕС в целом закупили российский газ на 1,9 млрд евро, что также стало максимальным показателем за аналогичный период, при этом на фоне сложной энергетической ситуации в Европе крупные компании задумались о возобновлении импорта российского газа, несмотря на обещание ЕС прекратить его закупки к 2027 году.

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    24 апреля 2025, 04:11 • Новости дня
    Шойгу оценил возможность возобновления Россией ядерных испытаний

    Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона готова возобновить ядерные испытания, если аналогичные действия предпримут Соединенные Штаты, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу указал, что позиции России по этому вопросу напрямую зависят от поведения Вашингтона, который разрабатывает новые типы вооружений и сталкивается с истечением гарантийных сроков некоторых ядерных боеприпасов. По его мнению, «это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний». «В этом случае Россия может последовать их примеру в качестве ответного шага», – приводит слова Шойгу ТАСС.

    Он также заверил, что Минобороны России и Росатом готовы к проведению соответствующих работ. При этом Шойгу подчеркнул, что Россия за последние годы приняла на вооружение целый комплекс современных видов оружия, включая стратегические, аналогов которым нет в мире. По его словам, военный потенциал страны значительно вырос, поэтому сейчас острой необходимости в проведении ядерных испытаний не наблюдается.

    Также Шойгу заявил, что НАТО увеличивает контингент у западных границ России и развивает военную инфраструктуру, формируя «ударный кулак». По его словам, европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году. Он считает, что Запад в условиях неудавшихся планов с Украиной будет пытаться провоцировать дестабилизацию в России, Молдавии и Закавказье.

    При этом, по мнению Шойгу, первые шаги, предпринятые Соединенными Штатами на пути к разрядке в отношениях с Россией, заслуживают внимания.

    Он также сообщил, что Украина «ни одного часа» не выполняла объявленное Россией пасхальное перемирие, нарушив его 4,9 тыс. раз в течение 30 часов. Шойгу заявил, что зачистка Курской области от боевиков входит в завершающую фазу. В ближайшее время вся территория региона будет зачищена от ВСУ, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова незамедлительно ответить на возможные шаги США по возобновлению ядерных испытаний.

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    23 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Украинская делегация выразила готовность к переговорам в Лондоне без США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская делегация направляется на переговоры в Лондоне и готова участвовать в любых форматах, включая отсутствие представителей США, сообщает «РБК-Украина».

    Делегация Киева движется на переговоры в Лондоне и согласна обсуждать вопросы в присутствии или отсутствии американских представителей, передает ТАСС.

    Организаторами встречи выступают британские власти, которые пригласили представителей Франции, Германии, Британии, США и Украины.

    Встреча должна пройти в середине дня, а решение о формате будет зависеть от присутствия американского госсекретаря Марко Рубио.

    Участники с украинской стороны заявили о готовности работать по любым предложенным сценариям диалога, отметив, что отсутствие США не станет препятствием для обсуждения ключевых вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. При этом МИД Британии сообщил о переносе переговоров по Украине в Лондоне.

    Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

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    23 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Нарышкин заявил о сохранении шансов договориться с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель российской внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал перспективы для диалога между Москвой и Вашингтоном, отметив наличие возможностей для переговоров.

    Нарышкин заявил о существовании шансов для достижения договоренностей между Россией и США, передает ТАСС. На соответствующий вопрос журналистов он ответил: «Шансы всегда есть».

    Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Российская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не встречалась с украинской стороной, сообщил Григорий Карасин.

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