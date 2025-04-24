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    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    24 апреля 2025, 03:58 • Новости дня

    Politico узнала о спорах в Белом доме из-за санкций против «Северного потока – 2»

    Politico узнала о спорах в Белом доме из-за санкций против «Северного потока – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В администрации США рассматривают возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток – 2» и других российских активов, госсекретарь США Марко Рубио выступает против, пишет Politico.

    По данным Politico, Белый дом обсуждает возможность снятия санкций с российского газопровода и других активов России в рамках переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Источник издания заявил, что идею снятия санкций выдвигает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам другого источника, идея снятия энергосанкций пока не получила широкой поддержки в Белом доме, а Рубио пытался «пытался сорвать» возможную сделку.

    Министр внутренних дел США Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию, также выступает против, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявляли, что США ведут переговоры с Россией и Германией о возможной покупке «Северных потоков» для восстановления поставок энергоносителей в Европу. Указывалось, что американская сторона изучает варианты сотрудничества с Россией, включая Газпром, и рассматривает совместную работу в международных энергетических проектах.

    23 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение главы Госдепартамента США отказаться от участия во встрече в Лондоне связано с позицией Владимира Зеленского по вопросу принадлежности Крыма.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The New York Times.

    Причиной отказа называются слова Владимира Зеленского, заявившего о неприятии варианта признания Крыма российской территорией.

    Это предложение, по данным американского издания, входило в число ключевых пунктов плана, который Вашингтон рассчитывал представить на предстоящей встрече.

    По сведениям The New York Times, участие в переговорах в Лондоне остается подтвержденным только для спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога; неизвестно, поедет ли в британскую столицу спецпосланник Стивен Уиткофф.

    Также на встрече ожидаются представители Британии, Франции и делегация киевских властей во главе с Андреем Ермаком, Павлом Палисой, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым.

    The Daily Telegraph указывает, что Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов. Среди них – немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, отказ Киева от НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и освобожденными с 2022 года территориями, передача Запорожской АЭС под контроль США, соглашение по минеральным ресурсам и отмена американских санкций с перспективой энергетического сотрудничества России и США.

    В преддверии встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для Financial Times подчеркнул, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по украинскому вопросу идут непросто и потребуют времени, отметив отсутствие ожиданий быстрых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, при этом отметив юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий и признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества для побуждения президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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    23 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    Министры Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне
    Министры Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне
    @ Julia Kilian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне после отказа госсекретаря США Марко Рубио приехать на переговоры, сообщает канал Sky News.

    Встреча глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, намеченная на среду в Лондоне, была перенесена на фоне изменений в составе участников, передает ТАСС.

    По информации телеканала, вместо встречи глав МИД состоятся переговоры между чиновниками пяти стран.

    Также отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига все еще ожидается в Лондоне и, предположительно, встретится с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

    Ранее Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил. Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России

    Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию

    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам. Однако углубление в детали конфликта на Украине заставило новую администрацию Белого дома перейти к более трезвой риторике в адрес России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, а глава Госдепа заявил о все большем понимании позиции России по конфликту на Украине.

    «Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.

    «Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.

    «Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.

    «Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.

    «А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.

    «В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».

    В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.

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    23 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Рубио заявил об улучшении понимания позиции России по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    После серии консультаций между США и Россией американские власти стали лучше разбираться в российской позиции по украинскому кризису, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    В интервью порталу The Free Press Рубио отметил, что после трех лет отсутствия прямого диалога между сторонами удалось провести реальные переговоры, что позволило яснее определить взгляды России, передает ТАСС.

    По словам Рубио, обсуждения также коснулись позиции Украины. Он подчеркнул, что стороны продолжают выяснять, насколько позиции Москвы и Киева отличаются.

    В ходе интервью госсекретарь США, говоря о позициях России и Украины, отметил: «Выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе. (...) Если у них совершенно разные почтовые индексы, то мы можем прийти к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир в данный момент невозможен».

    Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что Москва получает сигналы из Вашингтона о готовности к взаимоуважительному диалогу.

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    23 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

    Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отмена лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в очередном раунде переговоров по украинскому кризису, после этого статус встречи понизили.

    «Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

    «Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

    «У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

    «Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

    «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

    «При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

    Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

    Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

    Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

    «Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    23 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о возможной встрече Путина с Уиткоффом

    Axios сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом может пройти 25 апреля

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным в ближайшую пятницу, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом может состояться 25 апреля, сообщает ТАСС. По данным издания, переговоры планируются в России. Axios ссылается на собственные источники, уточняя, что точная дата еще не подтверждена официально.

    Кроме того, информация портала подтверждается сведениями трекингового сервиса Flightradar: по их данным, самолет Gulfstream G650 с Уиткоффом на борту вылетел из Парижа и, предположительно, направился в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что информация о возможном визите спецпосланника США будет объявлена только после его совершения.

    По его словам, переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов.

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    24 апреля 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в Саудовской Аравии, заявил глава американского государства Дональд Трамп, добавив, что ожидает встречи «вскоре после этого».

    На вопрос о том, планирует ли Трамп встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, президент США ответил: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого». Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар 13–16 мая, передает РИА «Новости».

    Трамп также заявил о сложностях в работе с украинским лидером Владимиром Зеленским: «Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально».

    При этом президент США уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма частью России, заявив, что желает завершения конфликта и что у него «нет любимчиков». Он выразил уверенность, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине: «Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским».

    Оценивая переговоры по Украине в Лондоне, президент США выразил мнение, что «они прошли хорошо».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Путиным в пятницу.

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    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    США сочли поведение Зеленского в рамках переговоров по Украине неприемлемым

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает условия возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ, это неприемлемо, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации», – приводит слова Ливитт ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Она подчеркнула, что для Вашингтона «это неприемлемо», переговоры должны вестись «за закрытыми дверями».

    Ливитт также отметила, что США вложили значительные усилия в попытки положить конец военному конфликту. Она добавила, что американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти цели, и заявила: «Хватит!»

    Ливитт указала, что никто не просил Украину признать Крым российской территорией, от Киева требовалось «сесть за стол переговоров». «Чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны будут вынуждены разойтись немного недовольными», – сказала она.

    Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что ей пока нечего сообщить относительно возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Марко Рубио лететь в Лондон. США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

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    23 апреля 2025, 09:07 • Новости дня
    FT: Отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снизил значимость переговоров

    Financial Times: Отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снизил значимость переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Решение госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, пишет Financial Times.

    По данным издания, ожидания европейских стран, которые рассчитывали укрепить свою роль в мирных переговорах, не оправдались, передает ТАСС.

    В Европе встречу рассматривали как ключевое подтверждение своего участия в процессе, однако отсутствие ведущих американских дипломатов стало для них разочарованием.

    В материале подчеркивается, что возможное признание Вашингтоном российского суверенитета над Крымом способно привести к серьезному дипломатическому конфликту внутри Евросоюза и НАТО.

    FT отмечает, что для европейских членов альянса такая позиция создает сложный выбор между собственными принципами и необходимостью сохранить доверительные отношения с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы не допустить выхода США из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    23 апреля 2025, 04:29 • Новости дня
    СМИ сообщили о роспуске группы США по расследованию действий России на Украине

    США упразднили рабочую группу по сбору данных о действиях России на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти расформировали межведомственную группу, занимавшуюся сбором информации о действиях России в конфликте на Украине.

    По данным газеты Washington Post, Соединенные Штаты прекратили работу межведомственной группы, созданной для сбора разведданных о якобы преступлениях России в конфликте на Украине. В публикации утверждается, что также была упразднена должность координатора группы, предусмотренная специальным законом, который поддержали обе партии конгресса США.

    Как отмечает издание, координатор должен был обеспечивать сбор данных по всем американским госагентствам о действиях России. По словам трех собеседников из числа нынешних и бывших официальных лиц, рабочая группа под руководством этого координатора также прекратила существование. Газета указывает, что эта информация ранее официально не озвучивалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы военных преступлениях России на Украине «бредом больного» и обратила внимание на планы Запада и Киева по организации «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче, президент России Владимир Путин отметил значительный рост числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них подготавливаются украинскими спецслужбами, а западные СМИ распространяют украинские фейки о якобы российских преступлениях, игнорируя массовые убийства и пытки, совершенные ВСУ и неонацистами за восемь лет конфликта в Донбассе.

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    23 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    МИД Британии сообщил о переносе переговоров по Украине в Лондоне

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство иностранных дел Британии подтвердило информацию о переносе запланированной встречи в Лондоне, которая должна была пройти в среду.

    Переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые планировалось провести в Лондоне в среду, были отложены, передает ТАСС.

    Как сообщил представитель Форин-офиса, встреча, посвященная мирным переговорам по Украине, с участием министров иностранных дел, действительно переносится.

    Новые сроки проведения переговоров пока не называются. Ведомство подчеркнуло, что делегаты продолжат контакты, но их обсуждения будут проходить в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма.

    Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

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    23 апреля 2025, 09:41 • Новости дня
    The Telegraph заявил о плане США закрепить за Россией земли на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    США предложили мирный план, предусматривающий семь пунктов, среди которых прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой, и отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на право присоединиться к Евросоюзу, пишет The Telegraph.

    По данным издания, план прекращения конфликта на Украине, который обсуждают в Лондоне, предусматривает признание Крымa российским и сохранение Россией почти всех захваченных территорий, передает The Telegraph.

    Издание указывает, что в обмен на уступки Россия должна вернуть Киеву два небольших участка, включая выход к устью Днепра и часть Херсонской области, а также передать под контроль США Запорожскую АЭС. При этом американские компании получат доступ к украинским природным ресурсам.

    План не предусматривает явных гарантий безопасности со стороны США для Украины, однако развязывает возможность развертывания европейских сил с целью сдерживания новой атаки России.

    В то же время США не обязуются защищать эти силы, что вызывает скептицизм в Киеве относительно жизнеспособности предложения.

    Россия, по данным The Telegraph, выразила определенную готовность к заморозке конфликта по существующим линиям фронта, но Кремль скептически относится к попыткам достичь быстрых договоренностей.

    В то же время британские власти и часть политиков ЕС считают, что без американских гарантий ввод международных сил невозможен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО, а также выдвинули Киеву ультиматум по вопросу перемирия и передачи контроля над украинскими недрами, при этом Киев отверг сообщения о согласии признать Крым частью России.

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    23 апреля 2025, 14:41 • Новости дня
    Греция заплатила за российский газ рекордную сумму за два года

    Греция заплатила 227 млн евро за российский трубопроводный газ в феврале

    Tекст: Евгения Караваева

    Платежи Греции за российский трубопроводный газ в феврале 2025 года превысили отметку в 200 млн евро, достигнув максимума с декабря 2022 года.

    Греция в феврале 2025 года оплатила поставки российского трубопроводного газа на сумму 227 млн евро, что стало максимальным показателем за более чем два года, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    Среди стран Евросоюза по объемам закупок российского газа лидировали Венгрия и Греция, в то время как Италия сократила импорт на 22% и заплатила 71 млн евро.

    Оплата газа Словакией упала до исторического минимума – 141 тыс. евро. Однако, как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, поставки российского газа в страну через «Турецкий поток» существенно возросли. Это связано с прекращением транзита топлива через территорию Украины в Центральную Европу с 1 января, из-за чего Словакия теперь получает газ через Венгрию.

    Всего за январь-февраль 2025 года страны Евросоюза заплатили за российский трубопроводный газ 1,4 млрд евро против 1 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями стали Венгрия, Греция, Словакия и Италия. Венгрия в этом году уже получила 2,3 млрд кубометров газа из России по трубопроводу «Турецкий поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия в декабре 2024 года заплатила за российский газ рекордные 198 млн евро за два года. В январе страны ЕС в целом закупили российский газ на 1,9 млрд евро, что также стало максимальным показателем за аналогичный период, при этом на фоне сложной энергетической ситуации в Европе крупные компании задумались о возобновлении импорта российского газа, несмотря на обещание ЕС прекратить его закупки к 2027 году.

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    23 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    FT: Признание Крыма США может спровоцировать кризис в ЕС и НАТО

    Financial Times: Признание Крыма США может спровоцировать кризис в ЕС и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Признание Крыма российским со стороны США может стать «точкой кипения» на переговорах по урегулированию украинского конфликта и спровоцировать серьезный дипломатический кризис между странами Евросоюза и НАТО, пишет Financial Times.

    По данным издания, США могут предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, что может стать «точкой кипения» для обсуждения, а также спровоцировать дипломатический кризис внутри Евросоюза и НАТО, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что европейские союзники по НАТО могут столкнуться с необходимостью выбирать между собственными принципами и стремлением угодить Дональду Трампу, а также избежать выхода США из альянса.

    Financial Times подчеркивает, что такое решение способно вызвать напряженность во взаимоотношениях внутри Евросоюза и НАТО.

    Газета The Telegraph ранее писала, что США предложили мирный план, предусматривающий семь пунктов, среди которых прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой и отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на право присоединиться к Евросоюзу.

    Ранее власти США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО, а также выдвинули Киеву ультиматум по вопросу перемирия и передачи контроля над украинскими недрами, при этом Киев отверг сообщения о согласии признать Крым частью России.

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    23 апреля 2025, 05:49 • Новости дня
    Сенатор США призвала уволить главу Пентагона после утечки данных

    Сенатор Дакуорт потребовала увольнения Хегсета из-за скандала с утечкой секретных данных

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра обороны Пита Хегсета после инцидента с распространением секретной информации.

    Как передает РИА «Новости», сенатор-демократ Тэмми Дакуорт публично потребовала уволить главу Пентагона Пита Хегсета на фоне громкого скандала. Причиной стали сообщения о том, что Хегсет в марте опубликовал сведения о предстоящих ударах по Йемену в групповом чате мессенджера Signal, где находились не только его коллеги, но также жена, брат и адвокат.

    По словам Дакуорт, Хегсет «сознательно подвергал пилотов опасности», передав разведданные, полученные по закрытому каналу, через неофициальный чат. Она подчеркнула, что передача данных в таком формате недопустима и требует немедленной отставки министра.

    Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что попал в чат с обсуждением ударов по хуситам, где обсуждались типы самолетов и цели атак. Журналисты отметили, что среди участников чата были высокопоставленные чиновники, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, однако те отрицали обмен секретной информацией. Голдберг предоставил скриншоты, а также обратил внимание на автоматическое удаление сообщений, что нарушает стандарты хранения официальных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Дон Бэкон заявил, что Пит Хегсет не обладает достаточным опытом для руководства Пентагоном, Белый дом опроверг сообщения о начале поиска нового министра обороны и отметил поддержку Хегсета, а эксперты отмечают, что «вашингтонское болото» пытается скомпрометировать назначенцев Дональда Трампа, выставляя их некомпетентными.

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