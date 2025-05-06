Tекст: Ольга Иванова

В поздравительной телеграмме по случаю 50-летия дипломатических отношений между Китаем и Евросоюзом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что взаимодействие между странами стало одним из самых значимых в мире, передает ТАСС. Он отметил, что такие отношения способствуют улучшению благосостояния народов и поддерживают мир во всем мире.

«Связи между Китаем и ЕС стали одними из самых влиятельных двусторонних отношений в мире, они вносят важный вклад в улучшение благосостояния китайского и европейских народов и содействуют миру и развитию во всем мире», – приводит его слова агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что здоровые и стабильные отношения между Китаем и Евросоюзом принесут успех обеим сторонам и сделают мир светлее. Он также подчеркнул необходимость совместно противостоять одностороннему запугиванию и поддерживать многосторонний подход в международных делах, отметив, что Пекин и Брюссель должны усиливать вклад в поддержание мира, стабильности и процветания в мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности глобальной экономической системы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай сейчас избавляется от американских энергоресурсов.