Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.0 комментариев
Си Цзиньпин назвал отношения КНР и ЕС одними из влиятельнейших в мире
Глава КНР подчеркнул, что сотрудничество Китая и Евросоюза существенно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов обеих сторон.
В поздравительной телеграмме по случаю 50-летия дипломатических отношений между Китаем и Евросоюзом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что взаимодействие между странами стало одним из самых значимых в мире, передает ТАСС. Он отметил, что такие отношения способствуют улучшению благосостояния народов и поддерживают мир во всем мире.
«Связи между Китаем и ЕС стали одними из самых влиятельных двусторонних отношений в мире, они вносят важный вклад в улучшение благосостояния китайского и европейских народов и содействуют миру и развитию во всем мире», – приводит его слова агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин выразил уверенность, что здоровые и стабильные отношения между Китаем и Евросоюзом принесут успех обеим сторонам и сделают мир светлее. Он также подчеркнул необходимость совместно противостоять одностороннему запугиванию и поддерживать многосторонний подход в международных делах, отметив, что Пекин и Брюссель должны усиливать вклад в поддержание мира, стабильности и процветания в мире.
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности глобальной экономической системы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай сейчас избавляется от американских энергоресурсов.