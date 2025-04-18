Politico: Литва собралась модернизировать Сувалкский коридор для «защиты от России»

Литва запланировала модернизацию Сувалкского коридора для укрепления «защиты от России»

Tекст: Ирма Каплан

Литва планирует модернизацию и укрепление второго маршрута через Сувалкский коридор, заявил газете Politico заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас, отметив важность этих ключевых маршрутов для безопасности и обороны.

«Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса», – сказал Годляускас в телефонном интервью.

Литву сейчас пересекают две основные дороги: одна проходит из Каунаса в Варшаву – часть военного коридора Via Baltica, и обычный маршрут между Вильнюсом и польским Августувом. Совместно с Польшей Литва намерена расширить сеть военной инфраструктуры, модернизируя дорогу Вильнюс–Августов.

Годляускас подчеркнул важность свободы передвижения войск и товаров по этим маршрутам, а также необходимость борьбы с GPS-спуфингом и глушением из России.

В рамках проекта запланирована реконструкция 113 км дороги и ремонт восьми мостов. Замминистра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас ожидает окончания работ к 2028 году, тогда как Годляускас выразил надежду, что «геополитическая ситуация, наши интересы и возможности Польши позволят нам уложиться в эти сроки».

Литва надеется получить финансирование Евросоюза, однако проект, хотя и отвечает целям военной мобильности ЕС и НАТО, официально он не является частью программ ни одного из объединений. Вместо этого он финансируется как двусторонняя инициатива между министерствами транспорта и обороны Польши и Литвы.

«Мы будем инвестировать в участок до литовской границы, и просим Польшу модернизировать свою сторону Августовской дороги, чтобы она соответствовала стандартам военной мобильности», – сказал Годляускас.

Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из наиболее уязвимых точек НАТО и служит жизненно важным сухопутным коридором, связывающим страны Балтии с остальной частью Североатлантического союза.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы поручило министерствам, кроме Минобороны, в 2026 году уменьшить расходы на 5%, чтобы направить сэкономленные 137,4 млн евро на оборонные нужды.