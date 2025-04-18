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Politico: Литва собралась модернизировать Сувалкский коридор для «защиты от России»
Литва запланировала модернизацию Сувалкского коридора для укрепления «защиты от России»
Литва намерена модернизировать дороги через Сувалкский коридор, чтобы укрепить оборону на границе с Польшей и повысить мобильность военных в случае кризиса, пишет Politico.
Литва планирует модернизацию и укрепление второго маршрута через Сувалкский коридор, заявил газете Politico заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас, отметив важность этих ключевых маршрутов для безопасности и обороны.
«Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса», – сказал Годляускас в телефонном интервью.
Литву сейчас пересекают две основные дороги: одна проходит из Каунаса в Варшаву – часть военного коридора Via Baltica, и обычный маршрут между Вильнюсом и польским Августувом. Совместно с Польшей Литва намерена расширить сеть военной инфраструктуры, модернизируя дорогу Вильнюс–Августов.
Годляускас подчеркнул важность свободы передвижения войск и товаров по этим маршрутам, а также необходимость борьбы с GPS-спуфингом и глушением из России.
В рамках проекта запланирована реконструкция 113 км дороги и ремонт восьми мостов. Замминистра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас ожидает окончания работ к 2028 году, тогда как Годляускас выразил надежду, что «геополитическая ситуация, наши интересы и возможности Польши позволят нам уложиться в эти сроки».
Литва надеется получить финансирование Евросоюза, однако проект, хотя и отвечает целям военной мобильности ЕС и НАТО, официально он не является частью программ ни одного из объединений. Вместо этого он финансируется как двусторонняя инициатива между министерствами транспорта и обороны Польши и Литвы.
«Мы будем инвестировать в участок до литовской границы, и просим Польшу модернизировать свою сторону Августовской дороги, чтобы она соответствовала стандартам военной мобильности», – сказал Годляускас.
Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из наиболее уязвимых точек НАТО и служит жизненно важным сухопутным коридором, связывающим страны Балтии с остальной частью Североатлантического союза.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы поручило министерствам, кроме Минобороны, в 2026 году уменьшить расходы на 5%, чтобы направить сэкономленные 137,4 млн евро на оборонные нужды.