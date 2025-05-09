Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
Присутствие более двадцати мировых лидеров на параде Победы в Москве стало провалом Запада, который пытался изолировать Россию, отмечает The Washington Post.
В материале издания говорится: «В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу».
Как передает РИА «Новости», издание подчеркивает, что демонстрация военной техники и массовое присутствие иностранных гостей свидетельствуют о провале попыток западных стран добиться дипломатической изоляции России. Издание отмечает, что участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы укрепляет международный статус Москвы и подчеркивает значимость страны на мировой арене.
Ранее президент России Владимир Путин вместе с руководителями ряда зарубежных государств принял участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы на Красной площади. В числе гостей оказались председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
На празднование юбилея Победы также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, а также другие иностранные представители.