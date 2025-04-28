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Орбан предупредил о потере рабочих мест венграми из-за Украины
Орбан заявил о риске потери рабочих мест в Венгрии из-за мигрантов с Украины
Присоединение Украины к Евросоюзу приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут места венгров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз может привести к тому, что миллионы украинских мигрантов займут рабочие места в Венгрии, передает ТАСС.
На молодежном фестивале рабочих профессий в Будапеште Орбан подчеркнул важность проходящего в стране референдума по вопросу о приеме Украины в ЕС и обратился к венгерской молодежи с призывом самостоятельно определять свое будущее.
По словам Орбана, решение по вопросу вступления Украины повлияет на жизнь жителей страны на ближайшие двадцать лет. Он отметил: «Если вы хотите, чтобы Венгрия в будущем была свободна от мигрантов и не хотите, чтобы миллионы украинских рабочих заняли ваши рабочие места и сократили ваши зарплаты, то не позволяйте никому решать за себя».
Орбан также обратил внимание на внешние угрозы, включая вооруженный конфликт рядом с Венгрией, мировые торговые войны, миграционные потоки на границах страны, энергетические проблемы в западных странах и подготовку к войне в Брюсселе. Он заверил, что правительство будет руководствоваться интересами венгерского народа.
Кабинет министров Венгрии инициировал референдум по вопросу вступления Украины в ЕС, разъясняет свою позицию гражданам по всей стране и считает, что поспешное членство Украины может принести ущерб экономике Европы и втянуть ЕС в прямой конфликт с Россией. Референдум проводится путем почтового голосования и завершится в конце мая. Будапешт будет опираться на его итоги в переговорах с Евросоюзом.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу приведет к угрозе затяжного конфликта и многолетним расходам для европейских налогоплательщиков.
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