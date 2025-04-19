Премьер Венгрии Орбан: Вступление Украины в ЕС приведет к бесконечной войне

Tекст: Дарья Григоренко

Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) заявил: «Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш», передает РИА «Новости».

Премьер Венгрии отметил, что у Украины отсутствуют четкие государственные границы, полноценная экономика и суверенитет. По мнению Орбана, жители Европы на протяжении десятилетий будут вынуждены содержать миллионную армию Украины за счет налогов.

«Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», – подчеркнул Орбан. Также он добавил, что не поддерживает инициативу Евросоюза о срочном приеме Украины, назвав ее исключительно планом Брюсселя.

Накануне депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре сообщил, что Украина не соответствует ни одному из критериев для вступления в Европейский союз, который превратился в «политический клуб».

Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом ЕС и НАТО до окончания текущего вооруженного конфликта. Кроме того, Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров в Закарпатье.