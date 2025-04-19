На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Орбан заявил о бесконечной войне при вступлении Украины в ЕС
Премьер Венгрии Орбан: Вступление Украины в ЕС приведет к бесконечной войне
Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу создаст угрозу затяжного конфликта и обременит европейских налогоплательщиков многолетними расходами.
Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) заявил: «Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш», передает РИА «Новости».
Премьер Венгрии отметил, что у Украины отсутствуют четкие государственные границы, полноценная экономика и суверенитет. По мнению Орбана, жители Европы на протяжении десятилетий будут вынуждены содержать миллионную армию Украины за счет налогов.
«Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», – подчеркнул Орбан. Также он добавил, что не поддерживает инициативу Евросоюза о срочном приеме Украины, назвав ее исключительно планом Брюсселя.
Накануне депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре сообщил, что Украина не соответствует ни одному из критериев для вступления в Европейский союз, который превратился в «политический клуб».
Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом ЕС и НАТО до окончания текущего вооруженного конфликта. Кроме того, Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров в Закарпатье.