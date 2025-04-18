Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.0 комментариев
Депутат Бундестага заявил о несоответствии Украины критериям ЕС
Германский депутат Котре раскритиковал ЕС за стремление к интеграции Украины
Украина не соответствует ни одному из критериев для вступления в Европейский союз, который превратился в «политический клуб», заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
Котре выразил мнение, что ЕС превратился в политический клуб, продвигающий леволиберальную идеологию. Он отметил, что ЕС активно вмешивается в дела государств, таких как Грузия и Молдавия, и стремится присоединить к себе Украину, несмотря на несоответствие последней необходимым критериям, передает ТАСС.
По его словам, санкции и пошлины, вводимые ЕС, имеют целью повлиять на внутреннюю политику США и симпатии американских демократов. Он подчеркнул, что это больше не является вопросом экономики, а превратилось в борьбу за идеологическое влияние, что идет вразрез с интересами граждан и отдельных стран.
Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом Европейского союза и НАТО до окончания текущего вооруженного конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал перспективу вступления Украины в Евросоюз крайне маловероятной.
Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров в Закарпатье.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии разногласий между Европой и США по вопросу Украины.