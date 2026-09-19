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ВС России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Черноморск
Минобороны сообщило о поражении танкера с горючим для ВСУ в порту Черноморск
В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа «танкер», доставившее горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщило Министерство обороны.
Атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, работающим на украинскую армию, продолжаются, сообщило Министерство обороны.
В результате точного попадания в порту Черноморск Одесской области было поражено судно типа «танкер». Известно, что корабль доставил партию горюче-смазочных материалов, предназначенных для снабжения украинских войск.
Операторы российских беспилотников атаковали сухогруз и танкер в порту Одессы.
Несколькими днями ранее армия России поразила крупный контейнеровоз с военными грузами в Черноморске.
Вооруженные силы также нанесли ночные удары по логистическим центрам украинской армии.