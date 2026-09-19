  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму достигла 35,55%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Закон об «адских санкциях» вызовет ненависть к США во всем мире
    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    Памфилова: Предателям России дороги обратно не будет
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады
    В Берлине массово уничтожили предвыборные плакаты оппозиции
    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    30 комментариев
    19 сентября 2026, 14:19 • Новости дня

    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок

    Дональд Трамп-младший компенсировал российскому бизнесмену расходы на свою свадьбу

    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший компенсировал российскому предпринимателю часть затрат на организацию собственного свадебного торжества, пишет AFP.

    Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший компенсировал расходы российскому предпринимателю, который ранее вложил средства в организацию свадьбы политика и его невесты Беттины, передает RT.

    «Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Когда я узнал об этой истории, я спросил его, он ответил: «Я верну ему деньги, папа». Это было некоторое время назад», – рассказал президент США Дональд Трамп агентству AFP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США отказался от поездки на свадьбу старшего сына на Багамах из-за государственных дел.

    Осенью прошлого года кандидат на пост первого вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран снял свою кандидатуру из-за связей с российским бизнесменом.

    Вскоре после этого Дональд Трамп-младший выступил против критиков подготовки визита американского спецпосланника в Москву.

    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

    Комментарии (10)
    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон: США пытались сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США и руководство НАТО в попытках помешать его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Карлсона, организовать интервью с российским лидером оказалось непросто, но не по вине пресс-службы Кремля, передают «Вести». «Проблемы исходили от правительства США и их союзников: они взломали мою личную переписку и слили ее в The New York Times», – рассказал журналист в беседе с Ольгой Скабеевой.

    Карлсон добавил, что колоссальные усилия для срыва интервью прилагались со стороны НАТО. Он также отметил, что многие на Западе хотели бы видеть конфронтацию между Россией и альянсом, однако этого не произошло благодаря сдержанности российского президента.

    Ранее сообщалось, что администрация президента США препятствовала организации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

    Американские власти незаконно шпионили за личными сообщениями журналиста.

    Позже посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Американист: Трамп проигнорирует закон Грэма из-за мирового энергокризиса

    Американист Дудаков: Трамп проигнорирует закон Грэма из-за мирового энергокризиса

    Американист: Трамп проигнорирует закон Грэма из-за мирового энергокризиса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Принятый Конгрессом США закон Грэма не обязывает президента вводить санкции и тарифы против партнеров России. Глава Белого дома Дональд Трамп и сам вряд ли станет распалять торговые войны на фоне мирового энергокризиса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Палата представителей одобрила законопроект об антироссийских рестрикциях.

    «Ястребы» Демократической и Республиканской партий долго бились за продвижение закона имени Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), чтобы, что называется, закрыть свой гештальт. И вот в преддверии предвыборного отпуска им наконец удалось это сделать», – отметил американист Малек Дудаков.

    Впрочем, по его словам, принятие документа радикально не изменит ситуацию с санкциями. «У главы Белого дома Дональда Трампа и так есть широкие полномочия вводить рестрикции, дополнительные законопроекты ему не нужны», – заметил спикер.

    «Вместе с тем документ не обязывает президента усиливать или смягчать ограничения даже под давлением Конгресса. Последнее слово в этом вопросе остается за исполнительной властью», – уточнил эксперт.

    Что же касается права установления внешнеторговых тарифов, то закон Грэма имеет принципиальное значение, продолжил собеседник. «В прошлом году Трамп пытался вводить пошлины в единоличном формате, но Верховный суд признал его действия неконституционными», – напомнил политолог.

    «Теперь же Конгресс дает президенту полномочия вводить пошлины до 100% на товары, поступающие из пяти крупнейших государств-импортеров российских энергоносителей, в том числе Китая и Индии», – детализировал американист.

    При этом, прогнозирует Дудаков, Трамп вряд ли станет распалять торговые войны на фоне мирового энергетического кризиса. «Думаю, другие страны проигнорируют давление со стороны президента США ввиду дефицита на рынке нефти, газа и нефтепродуктов. Россия остается одним из немногих крупных экспортеров энергоносителей», – указал спикер.

    «Государствам придется покупать российскую нефть и газ по любым ценам. Тарифы США не изменят ситуацию. Другими словами, в ближайшее время не стоит ждать радикальных изменений в вопросе тарифной или санкционной политики с американской стороны», – считает эксперт.

    «В итоге американские законодатели лишь выразили свое «фи» Трампу из-за его позиции по нормализации отношений с Россией и ушли в отпуск», – резюмировал политолог.

    Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Грэма. Инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159 – в их числе 152 демократа и семь республиканцев, сообщает РИА «Новости».

    Теперь документ отправится на подпись Трампу. Если президент не сделает этого в течение десяти дней, то закон вступит в силу автоматически. Также он может наложить на билль вето, для преодоления которого потребуется две трети голосов в каждой из палат Конгресса. Законопроект предусматривает тариф до 500% на прямой импорт из России и до 100% на товары из пяти крупнейших покупателей энергоносителей у Москвы.

    Сотрудничество Китая с другими странами не должно подвергаться вмешательству третьих сторон, заявил в связи с этим официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. «Мы последовательно выступаем против экстерриториальной юрисдикции, которая не имеет оснований в международном праве и не санкционирована Совбезом ООН», – указал он.

    Индийская сторона также заявила о решимости отстаивать свои экономические интересы. «Правительство будет тесно взаимодействовать с индийскими торгово-промышленными объединениями для устранения последствий этих событий», – заявили в МИД республики.

    В августе Сенат США также проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций. Сам Грэм скоропостижно скончался в июле вскоре после очередного визита в Киев. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как документ вредит американским интересам.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Палата представителей США утвердила введение новых санкций против России

    Палата представителей утвердила новые санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата американского парламента поддержала инициативу о беспрецедентных пошлинах для покупателей энергоресурсов России, итоговый документ отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

    Законодатели проголосовали за сенатскую версию документа, принятую в августе, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159 человек, включая 152 демократов и семь республиканцев.

    Проект закона разработали при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Документ предполагает введение пошлин в 100% для пяти главных покупателей российских энергоресурсов. На весь остальной импорт из России в США устанавливается тариф в 500%.

    Ключевой особенностью инициативы стало предоставление президенту Дональду Трампу права единолично вводить вторичные ограничения. Он сможет самостоятельно определять сроки и объемы санкций, а также делать исключения для отдельных стран без согласования с Конгрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова раскрыла общее число введенных против России санкций. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о беспрецедентном давлении на государство со всех сторон.

    В США демократы поссорились из-за санкций против России.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США

    Американист Ордуханян: Закон США об «адских санкциях» ускорит отказ от доллара

    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США; безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. Накануне президент США подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана.

    «Подписание Трампом закона о санкциях против России и Ирана не стало неожиданностью. Это продолжение той политики, которую Вашингтон ведет против всех: Европы, Китая, Индии, России. США в этом смысле – всеядное существо», – считает американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США, подчеркивает эксперт: «Франция, Бельгия, отчасти Англия активно покупают российский газ. Что дальше – стопроцентные пошлины на шотландское виски, французское вино, бельгийский эль? Это полный бардак и хаос. Безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки».

    При этом лазейка, позволившая американской администрации замораживать тарифы, небезосновательна: в Вашингтоне понимают, что меры слишком опасны для американской экономики. «Но это не отменяет необходимости политических ответных шагов. России нужно дать понять США: так с нами разговаривать нельзя», – полагает Ордуханян.

    По мнению эксперта, новый закон неизбежно ускорит отказ от доллара. Саудовская Аравия, Бразилия, Китай, Индия уже ведут сделки в национальных валютах.

    «На последнем саммите БРИКС более половины транзакций проходило в нацвалютах. Это объективный процесс. Доллар – не просто финансовый инструмент, а политический. В битве за доллар американцы и англосаксы будут использовать не только финансы», – добавил собеседник.

    Политолог пояснил, что у США осталось два рычага влияния на мир: финансы и информация. «Финансовую составляющую мы сейчас выбиваем. Следующий фронт – контроль информационного пространства. Но остановить многополярность невозможно: в новом мире не будет одной валюты и одного информационного пространства. Все будет сегментировано. Этот процесс уже идет и будет продолжаться независимо от очередных санкционных законов», – прогнозирует эксперт.

    Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон об «адских санкциях» против России и Ирана. Официально документ называется «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм (1955-2026) внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Документ, который лоббировался в Конгрессе более полутора лет, значительно расширяет полномочия исполнительной власти США в части применения вторичных санкций и пошлин в размере до 100% против пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти и газа (в первую очередь ограничения угрожают Китаю и Индии), а также против государств, помогающих Москве обходить энергетическое эмбарго.

    В документе предусмотрена лазейка – санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    По инициативе Белого дома в закон включили продление действующих американских санкций в отношении энергетического и оружейного секторов Ирана еще на пять лет – до 2031 года.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом на планете и признался в желании вновь посетить страну.

    Карлсон выразил желание снова посетить Россию, передает ТАСС. В интервью программе «60 минут» он признался в особой симпатии к стране и ее культуре.

    «Я хотел бы приехать в Россию, с удовольствием, потому что это прекрасное место. Я объездил практически весь мир. Россия – это мое самое любимое место. Мне нравится русская культура, литература. Сибирь – может быть, самое прекрасное место. Безусловно, я хотел бы вернуться», – сказал Карлсон.

    Журналист добавил, что осуществить такую поездку в настоящее время непросто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист заявил о явном превосходстве Москвы над Нью-Йорком.

    Летом он признался в глубокой симпатии к России.

    Во время своего первого визита в столицу репортер назвал этот город очень красивым.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2026, 15:33 • Новости дня
    В США подали в суд на актера Александра Невского
    В США подали в суд на актера Александра Невского
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская Гильдия продюсеров и сценаристов подала иск против российского актера и продюсера Александра Невского в суд Южной Калифорнии.

    «Организация заявила, что Невский не выполнял обязательства перед нанятыми сотрудниками», – передает Ura.ru со ссылкой на Mash. Помимо этого, продюсер не перечислял взносы в пенсионный фонд. Для защиты в суде он нанял американского адвоката, однако в итоге стороны смогли договориться о мировом соглашении.

    Впоследствии артист стал единственным продюсером собственных кинопроектов. Критики связывают с этим заметное падение качества его последних работ, включая трилогию «Рио-Браво», ругая картины за дешевую съемку и слабую постановку.

    Александр Невский – актер и бодибилдер. Переехав в США, он продолжил карьеру в киноиндустрии, сосредоточившись на создании малобюджетных боевиков.

    В США полиция арестовала голливудского продюсера Джейсона Клота за мошенничество.

    Американская гильдия сценаристов подала иск для блокировки слияния компаний Warner Bros и Paramount.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 22:56 • Новости дня
    Журналист Карлсон раскрыл, почему не может поехать в Киев

    Американский журналист Карлсон заявил об угрозе убийства в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не смог бы поехать в Киев, потому что там его убьют.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что не сможет посетить украинскую столицу из-за угрозы собственной жизни, передают «Вести». При этом он подчеркнул готовность отправиться в Москву в любой момент.

    «Я мог бы хоть завтра приехать в Москву, а вот в Киев поехать не смогу. Меня там убьют, и это факт», – заявил телеведущий в ходе интервью.

    Журналист охарактеризовал современную Украину как деспотию и полицейское государство. По его мнению, в этой стране гибнет собственный народ. Напомним, в феврале 2024 года Карлсон посещал российскую столицу, где записал интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Американский журналист назвал ситуацию на Украине самым ужасным событием в мире.

    Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли его личные данные в свою базу врагов страны.

    Посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Россия сократила вложения в государственный долг США

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем российских инвестиций в государственные облигации США в июле сократился до 25 млн долларов, следует из данных американского Минфина.

    Объем российских вложений в государственные облигации США в июле снизился с 27 млн до 25 млн долларов, передает ТАСС. На долгосрочные бумаги пришлось 22 млн долларов, а на краткосрочные – 3 млн долларов.

    В июне этот показатель составлял 27 млн долларов, в мае – 29 млн долларов, а в апреле – 26 млн долларов.

    Резкое сокращение российских инвестиций в американский госдолг началось весной 2018 года. Тогда за месяц объем вложений упал с 96 млрд до 48,7 млрд долларов.

    В пресс-службе Центробанка отметили, что регулятор не владеет казначейскими обязательствами США. Крупнейшим держателем американских госбумаг в июле оставалась Япония с вложениями около 1,103 трлн долларов. Следом идут Британия и Китай, который планомерно сокращает инвестиции в долг США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов, из-за чего американцам пообещали рост ставок по кредитам.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Гутерриш заявил о готовности провести встречу по Украине в штаб-квартире ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке.

    Гутерриш выразил надежду на организацию переговоров в штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС. Встреча может состояться в рамках Генеральной Ассамблеи, если для этого появятся необходимые условия.

    «Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – подчеркнул Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о надеждах Антониу Гутерриша на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    Ранее генеральный секретарь всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Суд в США прекратил дело россиянина Постового

    Суд в США закрыл дело о контрабанде технологий против россиянина Постового

    Суд в США прекратил дело россиянина Постового
    @ Pinellas County Jail

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральный суд в Вашингтоне прекратил судебное разбирательство в отношении россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках технологий двойного назначения.

    Американский суд закрыл дело обвиняемого в контрабанде технологий россиянина Дениса Постового. Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство прокуратуры, передает ТАСС.

    В документах суда сказано: «обвинительное заключение <…> отклоняется». При этом американская прокуратура сохранила за собой право в будущем вновь предъявить обвинения Постовому.

    Защита обвиняемого настаивала на полном прекращении дела без возможности его возобновления. Напомним, министерство юстиции США заявило о задержании россиянина во Флориде 16 сентября 2024 года. Его подозревали в нарушении экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег.

    По версии властей США, мужчина незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли применяться во время спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года американские власти поместили Дениса Постового в иммиграционный центр. Месяцем позже суд США обязал россиянина покинуть страну.

    В конце декабря инженера депортировали на родину.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков: Новые санкции США осложнят мирное урегулирование на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Введение новых антироссийских санкций Соединенными Штатами создаст дополнительные препятствия для дипломатического разрешения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», – подчеркнул Песков.

    По его словам, Кремль внимательно следит за новым законопроектом об антироссийских санкциях, передает РИА «Новости».

    «Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям», – заявил пресс-секретарь президента России.

    Накануне палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении жестких ограничительных мер в отношении России. Документ получил название в честь покойного американского сенатора Линдси Грэма, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

    Сенат США принял законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Старшие демократы в Палате представителей выступили против данного документа.

    Данный документ вводит пошлины до 500% на прямой импорт из России.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал этот закон неисполнимым на практике.

    Комментарии (0)
    Главное
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 32,58%
    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней
    Захарова заявила о соскучившихся друг по другу народах России и Грузии
    Токаев процитировал Чехова при поручении пересмотреть выдачу социальных льгот
    Американский профессор заявил о безвыходном положении украинской армии
    Сожитель убитой участницы конкурса «Миссис Россия» признал вину
    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок

    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва получила повод разместить «Орешник» рядом с Японией

    Ремилитаризация Японии выходит на новый уровень: американские ракетные комплексы Typhon вновь размещены на японской территории, на этот раз – на острове Кюсю. Их появление в регионе создает угрозу для российского Дальнего Востока. Как Москва может ответить на усиление американского военного присутствия у своих дальневосточных границ? Подробности

    Перейти в раздел

    Российская ракета задает мировую тенденцию создания новейших вооружений

    «Москва опередила своих противников» – писала на уходящей неделе западная пресса, рассказывая о новых системах российских вооружений. И прежде всего отмечалось появление крылатой ракеты под названием «Бандероль». Что это за оружие и почему перед нами идеальное оружие для инфраструктурной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Закон об «адских санкциях» вызовет ненависть к США во всем мире

    Президент США Дональд Трамп подписал масштабный пакет ограничений в отношении Ирана и России. Самый резонансный пункт документа позволяет накладывать пошлины в размере до 100% на товары из крупнейших стран-импортеров российской нефти и газа. Как говорят эксперты, эти меры рикошетом задевают ближайших союзников США и повышают риск обрушения американской финансовой системы. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Всероссийская олимпиада школьников 2026: сроки этапов, список предметов и уровни олимпиад

      Как устроены школьные олимпиады в 2026/2027 учебном году? Рассказываем о доступных дисциплинах, сроках проведения отборов и льготах, которые дипломы победителей и призёров дают абитуриентам.

    • Как получить справку 086/у для работы и учебы: список врачей, сроки и порядок оформления

      Медицинская справка 086/у требуется при поступлении в вузы и колледжи, а также при трудоустройстве на ряд должностей. Документ подтверждает отсутствие противопоказаний к обучению по выбранной специальности или к работе в определенных условиях.

    • Обрезка малины осенью 2026 года: когда обрезать и какие побеги удалить

      Осенняя обрезка малины помогает убрать отплодоносившие, слабые, поврежденные и больные побеги, проредить посадки и подготовить растения к зиме. У обычной летней малины после сбора урожая вырезают у самой земли двухлетние стебли, которые уже дали ягоды, а сильные однолетние побеги сохраняют для урожая следующего года. Ремонтантную малину обрезают по другой схеме: при выращивании на один поздний урожай все побеги можно удалить после окончания вегетации. Рассказываем, когда обрезать малину осенью 2026 года, как отличить старые ветви от молодых, сколько побегов оставить и почему обычную и ремонтантную малину нельзя стричь одинаково.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации