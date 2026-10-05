Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Власти Томской области объявили награду за отстрел агрессивных медведей
В Томской области начали принимать заявки на выплаты за добычу медведей
Заявки на выплаты за добычу медведя начали принимать в Томской области. В конце прошлой недели выдали восемь новых лицензий на отстрел хищника, сообщил глава облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрей Коломин.
Руководство региона уже выдало восемь новых лицензий на отстрел животных, передает ТАСС. Глава областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрей Коломин подтвердил старт кампании. «Мы начали прием заявок на выплату вознаграждения», – заявил чиновник.
Мера поддержки будет действовать до конца 2026 года. Ранее спрос на охоту упал в пять раз из-за риска заражения трихинеллезом и высокой стоимости разрешения. В связи с этим местные чиновники попросили Минприроды продлить срок действия лицензий до пяти месяцев и снизить госпошлину.
Ситуация с дикими зверями обострилась на фоне неурожая кедрового ореха. Животные стали чаще выходить к людям, поэтому до 1 ноября в лесах ограничили любую деятельность. На территории области действует режим повышенной готовности.
В текущем году хищники появлялись возле жилых домов более чем в 40 регионах страны. Самая сложная обстановка зафиксирована в Восточной Сибири, где звери подходили даже к школам. Жертвами нападений за последние месяцы стали свыше 20 россиян, двое из которых погибли в Томской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Томской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения медведей. Руководство Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на отстрел этих хищников.