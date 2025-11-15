В Москве следователи спустя 20 лет установили серийного насильника

Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12

Эксперт Кнутов: США развернут тактическое ядерное оружие недалеко от российских границ

Tекст: Андрей Резчиков

«Ядерная гравитационная бомба B61-12 отличается от предыдущих моделей тем, что на ней установлена система планирования, которая позволяет преодолевать несколько десятков километров. Хвостовик обеспечивает высокую точность и управляемость бомбой в полете. Но главное – эту бомбу можно сбросить, не боясь, что самолет настигнет ударная волна», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

По его словам, для B61-12 существует несколько вариантов боевой части в диапазоне от 0,7 до 50 килотонн. «Эта бомба создавалась именно с таким расчетом, чтобы ее можно было размещать в отсеках малозаметного истребителя-бомбардировщика F-35, изготовленного из радиопоглощающего покрытия. Таким образом, бомба не будет видна на экранах радаров», – добавил полковник в отставке.

По прогнозу Кнутова, американцы будут проводить испытания B61-12 в связке и с другими самолетами, в том числе с перспективным стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider.

«После завершения испытаний F-35 смогут наносить высокоточные удары с помощью ядерного оружия относительно небольшой мощности, поражать объекты ПВО, командные пункты, узлы связи и таким образом расчищать дорогу для обычной авиации, которая после уничтожения средств ПВО сможет безнаказанно действовать в небе противника», – пояснил эксперт.

Таким образом F-35 становится самолетом для нанесения превентивного ядерного удара. «Это равнозначно тому, что американцы фактически начинают возвращаться к своей стратегии времен холодной войны, когда они должны были нанести противнику ущерб с таким расчетом, чтобы СССР не смог ответить», – полагает спикер.

Кнутов напомнил о том, что в Британии воссоздана военная база, на которой хранятся в том числе бомбы B61-12. Такие же базы существуют в Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии, также существует вероятность их размещения в Турции.

«Прошедшие испытания говорят о том, что тактическое ядерное оружие США будет развернуто недалеко от российских границ», – добавил спикер.

У России есть целый спектр возможных асимметричных и симметричных ответов. На усиление точности и живучести американских тактических ядерных сил Москва может предпринять немедленные и долгосрочные военно-технические меры. Среди них развертывание С-350 «Витязь» – зенитного ракетного комплекса средней дальности нового поколения, комплексов С-400 и С-500. При этом возможны удары по местам базирования F-35 и складам с ядерными бомбами.

«Но приоритетом является превентивный удар тактическим ядерным оружием, например, с помощью «Орешника» или модернизированных «Искандеров», которые в перспективе могут получить дальность нанесения удара до двух тыс. километров. Либо речь может идти о других средствах поражения, например, крылатых ракет, которые могут поражать аэродромы и места хранения американского ядерного оружия», – подчеркнул Кнутов, добавив, что у России также должны быть возможности перехвата F-35 с B61-12 на подлете к ее территории.

Накануне стало известно, что США провели в Неваде серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35. Во время тестов с 19 по 21 августа «инертные единицы» бомбы B61-12 были доставлены и сброшены самолетом F-35. Испытания были признаны успешными. Заявляется, что эти тесты стали важным этапом в оценке характеристик вооружения, а также подтвердили надежность истребителя F-35 для транспортировки ядерных бомб и выполнения миссий с подобным арсеналом.

Подчеркивается, что серия испытаний включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на F-35 перед сбросом. В конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу продления срока службы B61-12, что позволит использовать модернизированные бомбы как минимум еще 20 лет.

Добавим, что президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о возможном в будущем ядерном испытании. «У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», – заявил Трамп.

На вопрос о сроках испытаний он ответил: «Очень скоро». Американский лидер отказался уточнить, собирается ли он «взорвать боеголовку», подчеркнув: «Я не хочу вам об этом говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны».