Серийного убийцу и насильника осудили в Казани

Серийного убийцу и насильника осудили пожизненно в Казани

Вынесен приговор жителю Казани Игорю Птицину за несколько изнасилований и убийств женщин, Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному сроку.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить... окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», – цитирует судью РИА «Новости».

Также Птицину назначили принудительное лечение у психиатра по месту наказания.

Птицина обвиняли в 13 эпизодах, квалифицируемых по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Покушение на изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера»

Следствие установило, что с 2009 по 2017 годы Птицин в районе озера Глубокое и в Авиастроительном районе Казани провел серию нападений на женщин и девушек от 17 до 35 лет. Молодая женщина и две девушки 16 и 17 лет были убиты.

Четверо потерпевших выжили, но две женщины остались тяжело искалеченными.

Самым известным убийством стало нападение на 17-летнюю девушку в августе 2011 года. Ее тело нашли у озера Глубокое. Родственники сообщали, что она загорала на пляже, и к ней стали пристали незнакомые молодые люди. Девушка позвонила другу, он с приятелями приехал на место через полчаса. К этому моменту потерпевшая была мертва, у нее зафиксировали травму головы, также наблюдались признаки сексуального насилия.

Были задержаны несколько подозреваемых, но их причастность не была доказана.

Через несколько лет следователи провели исследования вещественных доказательств по делу об убийстве 30-летней женщины в Авиастроительном районе Казани в 2009 году. Молекулярно-генетическая экспертиза показала присутствие биологических следов мужчины.

Эти следы совпали со следами Птицина, они были в базе после того, как его проверяли на причастность к другому преступлению.

Птицина задержали, он признал вину. Позже он рассказал о других нападениях.

Ранее в сентябре СК завершил расследование уголовного дела «поволжского маньяка», жителя Казани Радика Тагирова, обвиняемого в более чем 30 убийствах пожилых женщин.