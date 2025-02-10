  • Новость часаРоссийского посла вызвали в МИД Финляндии
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    Зачем Маск меняет голос Америки
    Зеленский пообещал 18-летним украинцам льготную ипотеку за год контракта в армии
    В зоне СВО погиб военный, остановивший в одиночку в 2008 году колонну грузинской техники
    Фонд дочери Келлога занимается поставками помощи на Украину и спасением наемников
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта
    Российская ПВО уничтожила украинские дроны над Крымом
    Продажа китайских грузовиков Shacman SX 3258 запрещена в России
    Россия предложила локализовать производство Су-57 в Индии
    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

    20 комментариев
    10 февраля 2025, 22:20 • Новости дня

    Продажа китайских грузовиков Shacman SX 3258 запрещена в России

    Импорт и продажа китайских грузовиков Shacman SX 3258 запрещены в России

    Продажа китайских грузовиков Shacman SX 3258 запрещена в России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    По результатам проверки, проведенной в отношении официального представительства Shacman, запрещены импорт и продажа китайских грузовиков модели SX 3258, сообщил Росстандарт.

    SX 3258 не отвечает некоторым «обязательным требованиям». В частности, речь идет о «шумовых ограничениях, задних противоподкатных и боковых защитных устройствах» и т. д. Это ведет к опасности как для водителей SX 3258, так и для других участников дорожного движения. Так, проблемы с защитными устройствами создают «прямую угрозу жизни» в случае ДТП, а повышенный шум становится «фактором производственного стресса».

    Shacman должен провести отзывную кампанию по устранению конструктивных нарушений. В Россию их ввезли свыше 15 тыс.; 2,17 тыс. – уже в эксплуатации, передает «Интерфакс».

    Напомним, Минпромторг России предложил ужесточить процедуры сертификации для иностранных автомобилей, чтобы ограничить их влияние на рынок и устранить выявленные нарушения.

    В декабре стало известно, что на российских складах наблюдается избыток китайских автомобилей из-за неверно спрогнозированного спроса и увеличения утильсбора.


    10 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва
    Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российско-американские отношения находятся на грани разрыва из-за политики США, которая, по мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, подрывает международный режим нераспространения ядерного оружия и усиливает конфронтацию.

    Рябков заявил на пресс-конференции о том, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва, передает ТАСС. «Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они [отношения РФ и США] балансируют на грани разрыва», – подчеркнул он.

    Он также отметил, что прежняя администрация США во главе с Джо Байденом внедрила идею гибридной войны, стремясь нанести России стратегическое поражение. Это привело к усилению конфронтационной составляющей в отношениях между двумя странами, что стало причиной их обострения.

    Рябков выразил обеспокоенность политикой Соединенных Штатов в области нераспространения ядерного оружия, указывая на ослабление его контроля. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО вовлекаются в совместные ядерные миссии, что представляет собой серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия.

    По мнению Рябкова, новая администрация США может привести к значительными переменам в политическом курсе Вашингтона. Однако Москва не питает иллюзий о кардинальном улучшении отношений с Вашингтоном, считая, что двухпартийный консенсус в США видит Россию как «острого противника», добавил он.

    Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном.

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    10 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Су-57 произвел фурор на выставке Aero India

    Су-57 вызвал огромный интерес на авиационной выставке в Индии

    Су-57 произвел фурор на выставке Aero India
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.

    Новейший российский многофункциональный истребитель Су-57Э привлек к себе внимание на международной авиационно-космической выставке Aero India, вызвав фурор, пишет ТАСС.

    Экспортная модификация самолета, управляемая заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом, собрала вокруг себя множество зрителей и участников мероприятия.

    Рядом с экспозицией истребителя постоянно отмечается повышенная концентрация зрителей. Уличную экспозицию посетили делегации из нескольких зарубежных стран, которые проявили значительный интерес к российскому самолету. Богдан тепло приветствовал гостей российской экспозиции и обменивался с ними рукопожатиями, особенно тепло встретив индийских коллег.

    Помимо статической экспозиции, Су-57Э в рамках Aero India проведет тренировочные полеты 10 февраля, а уже 11 февраля состоится первый демонстрационный полет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США признали, что российский Су-57 является лучшим по боевой испытанности среди аналогов, Индия пообещала оценить возможности этого истребителя, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов его производства.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    10 февраля 2025, 13:15 • Новости дня
    Посол Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57

    Посол Алипов: США отменили участие F-35 и F-16 на Aero India из-за присутствия Су-57

    Посол Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США отменили полетные программы истребителей F-35A и F-16 на выставке Aero India 2025 в Южной Индии после того, как стало известно о демонстрации российского истребителя Су-57, который впервые участвует в этом международном авиасалоне, сообщил посол России в Индии Денис Алипов.

    Посол отметил, что вопрос диверсификации связей Нью-Дели в области военно-технического сотрудничества с другими странами является естественным процессом. «Здоровая конкуренция является его неотъемлемой частью», – указал Алипов. «Главное, чтобы он осуществлялся не в ущерб интересам нашего сотрудничества», – добавил он, сообщает ТАСС.

    По словам Алипова, практика показывает, что противники не готовы к честной борьбе с Россией на международных выставках. «Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», – подчеркнул посол.

    На международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.

    Ранее американский журнал Military Watch Magazine признал российский истребитель Су-57, участвующий в операциях на Украине с 2022 года, наиболее боеспособным среди самолетов пятого поколения.


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    10 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    Российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней

    Боец рассказал о штурме девятиэтажки в Дзержинске и тактике украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска 27 дней вели штурм девятиэтажного дома в ходе освобождения Дзержинска, превращенного в укрепленный район украинскими силами.

    Как передает РИА «Новости», российский командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал о подробностях штурма девятиэтажного здания в Дзержинске. Эта операция заняла 27 дней, так как здание было мощно укреплено и использовалось как огневая точка. Мастюгин отметил, что в ходе операции встретились как с националистами, так и с наемниками.

    По словам Мастюгина, украинские военные группы обычно состоят из шести-семи человек, включая двух опытных бойцов и нескольких новобранцев. Он подчеркнул, что именно опытные военнослужащие представляют собой основную угрозу. Однако, как сообщил сержант, после их устранения новобранцев можно убедить сдаться или отступить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске, где ранее украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен, а штурмовики российской армии уничтожили польских наемников.

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    10 февраля 2025, 02:39 • Новости дня
    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область

    Командование ВСУ перебросило свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область

    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Суджанский район Курской области командование ВСУ направило более 320 резервистов из Чернигова и Сум, включая десантников и штурмовиков.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, командование Вооруженных сил Украины осуществило масштабную переброску резервистов в Суджанский район Курской области.

    В город на бронетранспортерах прибыли свыше 320 десантников и штурмовиков. Предположительно, колонна проследовала из Чернигова.

    Представитель российских силовых структур отметил, что усиление группировки на территории района свидетельствует о стремлении Украины продолжать увеличивать свое присутствие в этом регионе. В связи с этим, российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

    До этого сообщалось, что группировка «Север» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, всего было уничтожено более 320 военных и значительное количество техники, включая пять танков и БМП Bradley.

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    10 февраля 2025, 17:31 • Новости дня
    В зоне СВО погиб военный, остановивший в одиночку в 2008 году колонну грузинской техники
    В зоне СВО погиб военный, остановивший в одиночку в 2008 году колонну грузинской техники
    @ Darko Bandic/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военнослужащий Тасболат Ибрашев, прославившийся подвигом в Южной Осетии в 2008 году, когда он в одиночку остановил колонну грузинской техники, погиб в Харьковской области.

    Ибрашев погиб 3 февраля в Волчанске Харьковской области, передает «Sputnik Южная Осетия». Он стал известен благодаря своему подвигу в Южной Осетии в 2008 году, когда он с пулеметом наперевес остановил колонну грузинской военной техники. Кадры с его участием облетели мировые СМИ.

    В 2023 году Ибрашев добровольно отправился в зону СВО.

    Ибрашев родом из Астрахани. Он случайно узнал себя на известных снимках 2008 года спустя много лет. СМИ сначала ошибочно решили, что героем был Бато Дашидоржиев, погибший вскоре после событий. По словам Ибрашева, он перегородил дорогу грузинской колонне по приказу командира, который пошел на переговоры с военными.

    «Мне кричали: «пропусти», «уйди с дороги», но я отвечал: «не уйду, у меня приказ». Журналисты спрашивали, ради чего я стою. Я отвечал: «ради Родины», а ради чего еще?» – рассказывал он. Ибрашеву исполнился 41 год 16 января, и он отпраздновал свой день рождения в зоне СВО.

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    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

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    10 февраля 2025, 06:03 • Новости дня
    Массовый убийца Бекмансуров изучал ошибки «коллег» перед нападением на ПГУ

    Бекмансуров перед атакой на Пермский университет изучал ошибки массовых убийц

    Tекст: Максим Попов

    Тимур Бекмансуров тщательно готовился к нападению на Пермский государственный университет, изучая ошибки других массовых убийц и приобретая необходимое оружие и экипировку, следует из материалов уголовного дела.

    Как передает РИА Новости, Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном университете. В результате атаки погибли шесть человек, а несколько десятков получили ранения. Всего по делу о покушении на убийство потерпевшими проходят 59 человек.

    Суд установил, что Бекмансуров заранее планировал нападение. Он приобрел охотничье ружье и боеприпасы, прошел курс обучения стрельбе и изучил план университета. «Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств», – говорится в материалах суда.

    Молодой человек был задержан и получил серьезное ранение, в результате чего ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года Бекмансуров получил пожизненный срок. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в июне 2023 года оставил наказание без изменений. Попытка оспорить приговор в Верховном суде также не увенчалась успехом – приговор остался без изменений.

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    10 февраля 2025, 15:00 • Новости дня
    Азербайджан запретил въезд Валуеву

    Азербайджан запретил Валуеву въезд в страну

    Азербайджан запретил въезд Валуеву
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии «Русского дома» в Баку, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

    По словам Гаджизаде, решение о запрете въезда в Азербайджан Валуеву связано с оскорбительными заявлениями депутата, передает РИА «Новости».

    Валуев ранее критиковал планы Азербайджана закрыть «Русский дом» в Баку.

    «Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы», – отметили в МИД Азербайджана.

    Гаджизаде добавил, что Валуев не первый российский депутат в списке «нежелательных лиц». Ранее в него были внесены Константин Затулин и Виталий Милонов за «действия против суверенитета Азербайджана».

    По словам пресс-секретаря, Азербайджан продолжит принимать меры против лиц, чьи действия направлены против суверенитета и территориальной целостности страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку,

    Азербайджан решил закрыть «Русский дом» из-за предположительных нарушений местного законодательства.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    10 февраля 2025, 00:16 • Новости дня
    Россия упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях
    Россия упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российский посол в Британии Андрей Келин выразил надежду, что Сергей и Юлия Скрипали живы и здоровы, несмотря на сокрытие информации властями Великобритании.

    Как отметил Келин в интервью «АиФ», российское посольство в Британии обеспокоено  отсутствием информации о состоянии Сергея Скрипаля (экс-офицеру ГРУ, осужденного в России за госизмену) и его дочери Юлии. Он выразил надежду, что они живы и здоровы, однако отметил, что власти Британии скрывают правду о них. «Конечно, мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы, здоровы и остаются на свободе. Но беспокойство за них только растет», – сказал дипломат.

    Келин указал на недавние события, когда Скрипалям не разрешили присутствовать на слушаниях по делу о гибели Дон Стерджесс, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании Лондона показывать их на публике. Он считает, что это дискредитирует следственный процесс и подчеркивает политизированность дела.

    Посол также отметил, что Форин офис, спустя долгое время, сообщил, что Юлия осведомлена о возможности получить консульскую помощь от России. Тем не менее, информации о Сергее Скрипале предоставлено не было. Российская сторона продолжает настаивать на получении подробных сведений и личной встрече.

    По словам Келина, Россия не намерена оставаться в стороне и продолжает ставить вопросы перед Лондоном, как в публичной сфере, так и в двусторонних контактах.

    Напомним, в июне прошлого года представитель Скрипалей Джек Холборн заявил, что его клиенты не имеют желания лично присутствовать в качестве свидетелей на слушаниях по делу британки Дон Стерджес, опасаясь за собственную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.

    Позже в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина якобы были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением.

    При этом посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

    Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

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    10 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    Украинцы начали массово покидать Польшу

    InPoland: Украинские беженцы начали переезжать из Польши в Германию из-за более высоких соцвыплат

    Украинцы начали массово покидать Польшу
    @ Artur Widak/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские беженцы начали активный переезд из Польши в Германию, что связано с большей привлекательностью условий жизни в Германии, включая зарплаты и социальные услуги, сообщило издание InPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Евростат).

    По данным отчета, к концу 2024 года в Германии проживало более 1,14 млн украинских граждан, что на 150 тыс. больше, чем в Польше. Таким образом, Германия стала наиболее предпочтительным местом проживания для украинских беженцев в Европейском союзе, передает РИА «Новости».

    Число украинских беженцев в Польше сократилось до примерно 983 тыс. человек, тогда как в 2022 году эта цифра превышала 1,3 млн. Одной из основных причин переезда называется более высокий уровень заработной платы в Германии, а также социальные выплаты и качественные медицинские услуги, доступные украинским беженцам.

    Согласно данным правительства Германии, на август 2024 года в стране проживали около 1,3 млн украинских граждан, большинство из которых являются беженцами. Из них только 266 тыс. человек имели работу, а около 100 тыс. посещали языковые и интеграционные курсы. Более 700 тыс. украинцев, однако, получали пособие по безработице.

    Ранее Польша заявила, что не будет соблюдать миграционный пакт ЕС из-за наличия почти 2 млн украинских беженцев в стране.

    Также в Польше начали обсуждать возможность лишения граждан Украины льгот и привилегий, полученных после февраля 2022 года, выяснив, что некоторые из этих беженцев являются не только нахлебниками, но и преступниками.


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    10 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Пушилин рассказал Путину о радости жителей Донбасса от пробок на дорогах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что жители Донбасса радуются пробкам на дорогах из-за возвращения людей в регион.

    Пушилин на встрече с Путиным признался, что у жителей Донбасса есть необычная особенность: они испытывают радость, видя пробки на дорогах. Он пояснил, что пробки на дорогах Донбасса воспринимаются как положительный знак, показывающий, что все больше людей решают вернуться в свои дома.

    Глава ДНР также сообщил, что доходы региона в прошлом году выросли на 28,4%, а в этом ожидается дальнейший рост, передает ТАСС.

    «По росту доходов тоже мы делаем абсолютный акцент: 28,4% по прошлому году, лучше результат, чем в 2023 году. В этом году мы также планируем увеличить доходы», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что впервые в республике утвержден трехлетний бюджет, который позволит лучше планировать финансовую политику и реагировать на запросы граждан. В рамках нового бюджета было увеличено финансирование образовательного сектора на 5,2 млрд рублей, что, по словам Пушилина, обеспечит дополнительные возможности для улучшения системы образования в регионе.

    Ранее Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что безопасность в регионе является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

    Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

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    10 февраля 2025, 14:35 • Новости дня
    Невзлина назвали причастным к подготовке нападения на телеведущего Корчевникова

    Матус рассказал о причастности Невзлина к организации нападения на Корчевникова из-за патриотической позиции

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников мог стать жертвой нападения из-за своей патриотической деятельности и поездок в Донбасс по заказу сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина (внесен в список иноагентов), заявил ранее входивший в окружение бизнесмена предприниматель Андрей Матус.

    По словам предпринимателя Андрея Матуса, экс-олигарх Невзлин (внесен в список иноагентов) намеревался нанять исполнителей для избиения Корчевникова из-за его патриотической позиции и активной помощи в зоне специальной военной операции.

    В переписке, предоставленной Матусом, бывший капитан израильской полиции Роман Желязко обсуждает с собеседником возможность нападения на Корчевникова, в частности упоминались даты 27 и 28 февраля, когда журналист должен был находиться в студии телеканала, передает RT .

    Матус сообщил, что собранные охранниками Невзлина данные о Корчевникове с декабря 2023 по февраль 2024 года включают информацию о месте жительства, контактах и даже взглядах журналиста. В «папке» также содержатся ссылки на его соцсети и каналы, включая сведения о количестве подписчиков. Участие в сборе информации также касалось православных священников, с которыми Корчевников взаимодействует, в частности священнослужителя Андрея Ткачева, известного критикой западных ценностей и переехавшего в Россию после событий 2014 года на Украине.

    Борис Корчевников отказался комментировать эту ситуацию. Однако адвокат Анатолий Вербицкий считает, что действия, связанные со сбором информации, могут быть квалифицированы как нарушение неприкосновенности частной жизни. Если будет доказана причастность Невзлина, ему грозит ответственность по ст. 137 УК РФ. Если же целью нападения было воспрепятствование деятельности журналиста, может применяться ст. 144 УК РФ. Вербицкий добавил, что Корчевников имеет право обратиться в правоохранительные органы, если он считает, что его жизни и здоровью угрожали.

    Ранее предприниматель Андрей Матус заявил об угрозе своей жизни после интервью RT, в котором рассказал о попытках покушения на него и планах сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина.

    Матус сообщал о сотрудничестве основателей НК «ЮКОС» Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского (внесен в список иноагентов).

    С 2021 года Матус работал на Невзлина и летом 2024 года столкнулся с просьбой от службы безопасности ЮКОСа уничтожить компрометирующие Невзлина материалы, касающиеся организации нападения на топ-менеджера ФБК (признана террористической организацией) Леонида Волкова (внесен в список иноагентов).

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    10 февраля 2025, 17:43 • Новости дня
    Россия предложила локализовать производство Су-57 в Индии
    Россия предложила локализовать производство Су-57 в Индии
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, отметив, что интерес к самолету с индийской стороны огромный.

    Бадеха заявил, что предлагает рассмотреть возможность производства этого самолета в Индии по аналогии с Су-30. Он отметил, что индийская сторона проявляет огромный интерес к Су-57. По его мнению, этот истребитель необходим для будущего совместного развития отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что в рамках технологического партнерства Россия предлагает Индии совместные разработки на платформе Су-57, передает «Интерфакс».

    Глава ОАК также добавил, что технологии, характеристики и решения, заложенные в Су-57, обеспечат его превосходство на протяжении ближайших 40-50 лет. «Все видят и ценят его как единственный самолет пятого поколения, который реально и регулярно применяется в боевой работе», – отметил Бадеха в видео, опубликованном в Telegram-канале ОАК.

    Ранее сообщалось, что на международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.

    В понедельник Бадеха сообщил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод увеличил темпы производства истребителей Су-57. Кроме того, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57.

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