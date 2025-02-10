Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
Продажа китайских грузовиков Shacman SX 3258 запрещена в России
Импорт и продажа китайских грузовиков Shacman SX 3258 запрещены в России
По результатам проверки, проведенной в отношении официального представительства Shacman, запрещены импорт и продажа китайских грузовиков модели SX 3258, сообщил Росстандарт.
SX 3258 не отвечает некоторым «обязательным требованиям». В частности, речь идет о «шумовых ограничениях, задних противоподкатных и боковых защитных устройствах» и т. д. Это ведет к опасности как для водителей SX 3258, так и для других участников дорожного движения. Так, проблемы с защитными устройствами создают «прямую угрозу жизни» в случае ДТП, а повышенный шум становится «фактором производственного стресса».
Shacman должен провести отзывную кампанию по устранению конструктивных нарушений. В Россию их ввезли свыше 15 тыс.; 2,17 тыс. – уже в эксплуатации, передает «Интерфакс».
Напомним, Минпромторг России предложил ужесточить процедуры сертификации для иностранных автомобилей, чтобы ограничить их влияние на рынок и устранить выявленные нарушения.
В декабре стало известно, что на российских складах наблюдается избыток китайских автомобилей из-за неверно спрогнозированного спроса и увеличения утильсбора.