Китайская Shacman решила локализовать производство грузовиков в России

Tекст: Вера Басилая

По словам Пичугина, ООО «Шакман моторс», российское представительство китайской компании Shacman, и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. готовят проект локализации производства грузовой техники в России, передает ТАСС.

Пичугин уточнил, что проект по организации производства техники на территории России разрабатывается совместно с китайским заводом. «Шакман моторс» также подготовил план устранения претензий Росстандарта и готов начать отзывную кампанию. Срок рассмотрения программы составляет 30 дней, и в случае необходимости корректировки со стороны государственных органов, этот период может быть продлен еще на 30 дней.

Отмечается. что «Шакман» не планирует покидать российский рынок и готов к выполнению всех необходимых процедур для успешного продолжения работы в России.

Росстандарт ввел запрет на импорт и реализацию грузовиков Shacman SX3258 из-за их несоответствия обязательным требованиям для колесных транспортных средств.