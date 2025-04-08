Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Китайская Shacman решила локализовать производство грузовиков в России
Китайская компания Shacman совместно с Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. разработала проект по локализации производства грузовой техники на территории России, сообщил представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин.
По словам Пичугина, ООО «Шакман моторс», российское представительство китайской компании Shacman, и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. готовят проект локализации производства грузовой техники в России, передает ТАСС.
Пичугин уточнил, что проект по организации производства техники на территории России разрабатывается совместно с китайским заводом. «Шакман моторс» также подготовил план устранения претензий Росстандарта и готов начать отзывную кампанию. Срок рассмотрения программы составляет 30 дней, и в случае необходимости корректировки со стороны государственных органов, этот период может быть продлен еще на 30 дней.
Отмечается. что «Шакман» не планирует покидать российский рынок и готов к выполнению всех необходимых процедур для успешного продолжения работы в России.
Росстандарт ввел запрет на импорт и реализацию грузовиков Shacman SX3258 из-за их несоответствия обязательным требованиям для колесных транспортных средств.