Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
В Курской области при атаке ВСУ разрушен старинный Георгиевский храм
ВСУ разрушили старинный Георгиевский храм в Курской области
В Курской области украинские военные полностью уничтожили православный храм великомученика Георгия Победоносца постройки середины XIX века, сообщили в Московском патриархате.
Старинный храм великомученика Георгия Победоносца, расположенный в селе Козино Рыльского района Курской области, был полностью разрушен в результате атаки со стороны ВСУ, сообщается на сайте Московского патриархата.
Отмечается, что жертв и пострадавших среди населения в ходе этого инцидента нет. Разрушенный храм великомученика Георгия Победоносца был возведен в 1844 году.
На прошлой неделе украинские беспилотники атаковали православный храм в Запорожской области.
В начале сентября украинский беспилотник атаковал храм Николая Чудотворца в Тамбовской области.
Всего в результате вторжения ВСУ в Курскую область пострадали 24 церкви.
В Московской патриархии объяснили удары украинских военных по православным святыням одержимостью бесами.