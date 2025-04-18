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Ахмату Кадырову присвоили звание почетного гражданина Грозного
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал почетным гражданином Грозного
Звание почетного гражданина Грозного было присвоено Ахмату Кадырову за весомый вклад в развитие спортивной сферы в регионе и успешную реализацию спортивных проектов.
Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».
Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.
Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.
По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.
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