Ахмату Кадырову присвоили звание почетного гражданина Грозного

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал почетным гражданином Грозного

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».

Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.

Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.

По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.

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