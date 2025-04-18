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    США готовят почву для выхода из конфликта на Украине
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине
    Слуцкий призвал проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова
    Армения, Грузия и Словакия поддержали антироссийскую резолюцию ООН
    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля
    Россия и Украина провели обмен телами военных
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    29 комментариев
    18 апреля 2025, 23:28 • Новости дня

    Ахмату Кадырову присвоили звание почетного гражданина Грозного

    Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал почетным гражданином Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Звание почетного гражданина Грозного было присвоено Ахмату Кадырову за весомый вклад в развитие спортивной сферы в регионе и успешную реализацию спортивных проектов.

    Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».

    Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.

    Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.

    По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о кровной клятве, данной на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова, отомстить за его смерть, которая была исполнена после ликвидации Сулеймана Имурзаева.

    Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова решила покинуть пост зампреда кабмина региона ради карьеры в моде.

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    18 апреля 2025, 09:50 • Новости дня
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен, пишет Wall Street Journal.

    Спецпосланник президента США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

    Согласно данным издания, спецпосланник также высказал предположение, что для Киева не столь важны территории, где преобладает русскоязычное население. Именно эти регионы могут остаться за Россией в рамках урегулирования.

    Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    18 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Отечественная рок-группа «Бахыт-Компот» презентовала новый клип на песню «На русском обугленном танке», выполненную в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина.

    Лидер группы Вадим Степанцов рассказал, что это один из немногих случаев, когда он написал песню не на свои стихи, передает Рен-ТВ.

    Основой композиции стали строки, сочиненные его знакомым. Несмотря на это, тематика песни оказалась близка Степанцову, так как группа часто выступала для бойцов на фронте.

    Степанцов отметил, что песня выполнена в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина. Она представляет собой сатиру, созданную для поднятия настроения бойцам.

    Анимация для клипа была создана художником, другом Степанцова, который трудился над проектом около года.

    Это уже второй клип, который он создает для группы. Премьера вызвала радость фанатов, несмотря на простоту его визуального исполнения.

    Кроме того, лидер группы отметил возросшую популярность «Бахыт-Компота», поскольку коллектив все чаще приглашают на различные фестивали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.

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    18 апреля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.

    Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.

    Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.

    Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Коментарии (14)
    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

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    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    18 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России

    Группа Raiffeisen Bank Int. остановила продажу российского подразделения

    FT: Raiffeisen приостановил продажу бизнеса в России
    @ Alex Halada/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрийская группа Raiffeisen Bank International приостановила продажу российского подразделения на фоне сближения Москвы и Вашингтона, а также из-за неопределенности на мировом рынке, пишет FT.

    Группа Raiffeisen Bank International (RBI), которая продолжает работать в России, временно прекратила попытки продать свое подразделение на фоне сближения России и США и неопределенности рынков из-за пошлин США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    «Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться», – сообщили информаторы издания.

    Они напомнили, что RBI в 2022 году подвергся давлению со стороны регулирующих органов и правительств иностранных государств, включая ЕС и США, с требованием продать свой бизнес в России. Сложная сделка по продаже была приостановлена после того, как российский суд заморозил акции российской «дочки» «Райффайзенбанка», а позже наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро в качестве компенсации ущерба, сказано в материале.

    FT отмечает, что в заявлении RBI говорится о «продолжении» процесса продажи, но добавляется, что судебное разбирательство приостановило исполнение любых сделок.

    «В настоящий момент акции RBI в «Райффайзенбанке» в России заблокированы, поэтому сделка на данный момент невозможна», – заявили в RBI.

    По данным RBI, усилия по сворачиванию бизнеса все еще предпринимаются в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

    Raiffeisen, который является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG, представлен в России с 1996 года. Это одна из крупнейших банковских групп Австрии.

    Газета ВЗГЛЯД в марте разбиралась, почему западные инвесторы – покупатели российских ценных бумаг – потирают руки в ожидании приближения отмены антироссийских санкций и не торопятся уходить с российского рынка. Красноречивый пример – котировки акций Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с «дочкой» в Москве, которые выросли на Венской фондовой бирже на 25%.

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    18 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Иран сообщил о скорой ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что иранский парламент (меджлис) в ближайшее время ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

    «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был ратифицирован Государственной думой. Мы это приветствуем. В скором времени будет осуществлена его ратификация иранским парламентом – Меджлисом», – сказал Арагчи, передает ТАСС.

    Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия готова содействовать возможным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, если они будут взаимоприемлемыми и учтут законные интересы Ирана. «Мы приветствовали стремление, насколько можем судить, к достижению объективных, взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Ираном и Соединенными Штатами», – заявил Лавров.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    На прошлой неделе депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

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    18 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

    В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

    «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

    В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

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    18 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Швыдкой осудил недопуск послов России и Белоруссии на мероприятия в Берлине 8 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Михаил Швыдкой назвал аморальной политику Запада по недопуску россиян и белорусов к мероприятиям в честь юбилея окончания Второй мировой войны в Берлине.

    Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что планы западных стран не допустить россиян и белорусов к участию в памятных мероприятиях, посвященных юбилею Победы над фашизмом, являются аморальными. По его словам, это политическое решение, лишенное морального права, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что послы России и Белоруссии не получили приглашения на мероприятие в немецком бундестаге, которое состоится 8 мая. Швыдкой подчеркнул, что подобные действия на Западе – это «чистое политиканство».

    Он отметил, что западные исторические книги редко упоминают о роли советской армии и народа в Победе, и это недопустимо. Швыдкой подчеркнул важность защиты исторической памяти для будущих поколений, добавив, что «молодым людям нужно рассказывать о том, как было на самом деле».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своем намерении посетить Москву на празднование 80-летия Победы, несмотря на предостережения главы дипломатии ЕС.

    Президент Сербии Александр Вучич также подтвердил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление извне.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, сорвать мероприятия к 80-летию Победы.

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    18 апреля 2025, 04:58 • Новости дня
    Суд признал студента РУДН социально опасным

    Суд продлил арест студента РУДН Дукаева, обвиняемого в содействии терроризму

    Tекст: Денис Тельманов

    Арби Дукаев, студент второго курса РУДН, обвиняемый в содействии террористической деятельности, был признан социально опасным судом, который продлил его арест до 21 мая.

    Как сообщает РИА «Новости», Арби Дукаев, студент второго курса Российского университета дружбы народов (РУДН), был признан судом социально опасным. Он был арестован в ноябре прошлого года по обвинению в содействии террористической деятельности, и суд считает, что его нельзя освобождать без строгой изоляции от общества.

    Обвинение против Дукаева включает часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ – склонение или вовлечение в террористическую деятельность и финансирование терроризма. Суд продлил срок его содержания под стражей и предварительного расследования до 21 мая. Следствие планирует провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и предъявить Дукаеву обвинение в окончательной редакции.

    Защитник Дукаева ходатайствовал о переводе его под домашний арест, утверждая, что его подзащитный не намерен скрываться или препятствовать следствию. Однако суд отклонил это ходатайство, ссылаясь на социальную опасность обвиняемого. Согласно УК РФ, Дукаеву может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов задержали студента РУДН Арби Умаровича Дукаева в Москве по обвинению в вербовке сторонников террористической организации.

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    18 апреля 2025, 06:26 • Новости дня
    Отец троих убитых детей в Канске задержан за истязания четвертого ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В Канске Красноярского края задержали отца троих убитых матерью детей по подозрению в истязании четвертого ребенка, который был вне дома во время трагического события.

    Как сообщает ТАСС, в Красноярском крае задержали 40-летнего жителя Канска, отца троих детей, убитых матерью. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье за истязание, в отношении четвертого ребенка, который на момент преступления находился в школе.

    В Следственном управлении СК РФ по краю уточнили, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ. Согласно этой статье, речь идет о преступлении против заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении.

    Подробности дела остаются неизвестными, однако именно этот ребенок избежал участи своих братьев и сестер, находясь в школе в день, когда их мать совершила убийство. Следствие продолжается, и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канске задержали инспектора по делам несовершеннолетних по причине халатности в деле об убийстве троих детей их матерью.

    В Канске, по данным правоохранительных органов, мать обвиняется в убийстве троих своих детей и жестоком обращении с телом семимесячного ребенка, чью голову поместила в сервант.

    В городе Канске Красноярского края прошли похороны троих детей, убитых собственной матерью, как сообщил источник в правоохранительных органах.

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    18 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Ребенок погиб в ДНР при атаке украинского дрона-камикадзе

    Мальчик 2015 года рождения погиб в Володарском ДНР из-за атаки дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Володарском на Украине мальчик 2015 года рождения погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного силами ВСУ, что стало очередным случаем пострадавших среди мирного населения.

    Как передает ТАСС, в поселке Володарское Донецкой Народной Республики произошла трагедия: ребенок, мальчик 2015 года рождения, погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного Вооруженными силами Украины. «Населенный пункт Володарское – в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок – мальчик 2015 года рождения», – говорится в официальном сообщении администрации ДНР.

    Кроме того, управление по документированию военных преступлений Украины сообщило, что за последние сутки было зафиксировано 21 нападение украинских вооруженных сил на населенные пункты ДНР. В результате этих атак выпущено 49 боеприпасов, в результате чего были повреждены четыре жилых дома, автомобиль, а также один объект гражданской инфраструктуры и коммунальная техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область были повреждены дома, административные здания, ЛЭП и машины, а в селе Борки получил ранение боец подразделения «Орлан»; в Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал мирный житель на улице Гайдара; два мирных жителя погибли и трое были госпитализированы после обстрела Голой Пристани в Херсонской области.

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    18 апреля 2025, 00:25 • Новости дня
    В Госдуме предложили сделать понедельник после Пасхи выходным

    ЛДПР предложила перенести один выходной на понедельник после Пасхи с 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты ЛДПР разработали законопроект о переносе выходного на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года, с целью создания дополнительных условий для верующих.

    Как передает РИА «Новости», депутаты Госдумы от ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, представили законопроект, предлагающий переносить один выходной день на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Законопроект уже направлен на заключение в правительство.

    Согласно пояснительной записке, предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса, чтобы ежегодно закреплять перенос выходного на понедельник, следующий за Пасхой, если этот день не является официальным праздником. Это будет способствовать выражению религиозных чувств и проведению времени с близкими.

    Нилов подчеркнул, что предложение направлено на сохранение баланса рабочих и нерабочих дней. Он отметил, что инициатива, поддержанная Русской Православной Церковью, направлена на создание светлого пасхального понедельника как выходного дня.

    По действующему Трудовому кодексу, перенос выходных возможен в целях рационального использования времени. Законы или нормативные акты о переносе выходных должны публиковаться за месяц до начала года или за два месяца до даты устанавливаемого выходного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Пасху ожидается температура до 25 градусов тепла, что сделает этот день одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.

    Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.

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    18 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    В Подмосковье произошел масштабный пожар на складе

    Пожар на складе в Мытищах охватил 1,8 тыс кв метров, участвуют 54 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на складе, площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. метров, в тушении задействованы 54 человека и 17 единиц техники.

    Пожар произошел на складе в поселке Грибки городского округа Мытищи, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. метров. На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидируют пожар и защищают от огня соседние постройки.

    В тушении пожара участвуют 54 человека и 17 единиц техники. Ситуация остается под контролем, силы МЧС продолжают работы по полной ликвидации возгорания. О жертвах и пострадавших информации не поступало, причины возгорания устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из поселков Пермского края при возгорании в частном жилом доме погибли четыре человека.

    Пожар вспыхнул в цехе по производству лодок из ПВХ в Уфе, охватив территорию в 400 кв. метров, при этом пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Утром в четверг в столице произошел пожар на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде.

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