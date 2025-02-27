Дочь Кадырова решила покинуть пост зампреда кабмина Чечни

Tекст: Дарья Григоренко

Айшат Кадырова объявила на своей личной странице в Instagram* (принадлежат компании Meta*, признанной в РФ экстремистской) о своем уходе с поста заместителя председателя кабмина региона, передает Lenta.Ru.

Кадырова отметила, что работа в правительстве Чечни была ценным опытом, однако она считает, что должность зампреда кабмина больше подходит для «сильного мужчины». По ее словам, женщинам нужно следовать своим интересам и заниматься тем, что им действительно нравится.

В своем обращении Айшат подчеркнула, что хочет полностью посвятить себя модному бизнесу. «С радостью сообщаю, что я возвращаюсь в модный бизнес и буду радовать всех женщин», – заявила Кадырова. Она подчеркнула, что продолжает следовать идеалам своего дедушки Ахмата Кадырова.

Напомним, в 2023 году Рамзан Кадыров своим указом присвоил звание народной артистки своей старшей дочери и экс-министру культуры республики Айшат Кадыровой.

Ранее Кадыров одобрил назначение своей дочери Айшат Кадыровой на пост зампреда правительства региона по социальному блоку, ранее девушка занимала пост главы Минкультуры Чечни.