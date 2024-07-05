Экс-премьер Британии Лиз Трасс не прошла в парламент

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в избирательном округе в графстве Норфлок на севере страны экс-глава правительства консерваторов набрала на 630 голосов меньше, чем лейборист Терри Джерми (11 847 голосов против 11 217), передает ТАСС.

Как отметили на канале Sky News, данный результат стал шокирующим, так как изначально тори рассматривали участок как место своей гарантированной победы.

На посту премьера в 2022 году Трасс пробыла 49 дней.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак смог переизбраться в Палату общин парламента страны от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире.

Напомним, на парламентских выборах в Великобритании победу одержали лейбористы.