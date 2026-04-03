«Салават Юлаев» прошел в 1/4 Кубка Гагарина после игры с «Автомобилистом»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Хоккеисты «Салавата Юлаева» на своем льду обыграли «Автомобилист» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и оформили выход в 1/4 финала Кубка Гагарина, передает РИА «Новости».

Встреча в Уфе завершилась во втором овертайме со счетом 4:3, по периодам 1:1, 1:1, 1:1, 1:0.

У хозяев шайбы забросили Максим Кузнецов на девятой минуте, Джек Родуолд на 32-й, Евгений Кузнецов на 60-й и Шелдон Ремпал на 81-й. У «Автомобилиста» отличились Брукс Мэйсек на 19-й минуте, Максим Денежкин на 30-й и Роман Горбунов на 60-й. Команды обменялись голами в концовке основного времени.

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-2 в пользу «Салавата Юлаева». Клуб из Уфы в третий раз встретился с «Автомобилистом» в плей-офф КХЛ и вновь оказался сильнее.

Во втором раунде «Салават Юлаев» сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина, ярославским «Локомотивом». По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место, «Салават Юлаев» стал пятым.

Во втором раунде «Салават Юлаев» сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина, ярославским «Локомотивом».