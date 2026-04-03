Келлог назвал союзников по НАТО «трусами» и призвал создать новый альянс

Tекст: Катерина Туманова

«НАТО оказался трусом. Возможно, нам нужно создать новое НАТО, новую оборонную структуру», – сказал он Fox News.

Он указал на статью 13 Североатлантического договора, которая гласит, что любая сторона может выйти из НАТО через год после подачи уведомления о денонсации.

Затем Келлог предложил альтернативные структуры альянсов.

«Пересмотреть существующие оборонные альянсы, возможно, создать альянс с Японией, Австралией и некоторыми европейскими странами, готовыми вступить в бой, такими как вновь активизировавшиеся Германия или Польша. Даже с Украиной, которая также зарекомендовала себя как хороший союзник», – заявил Келлог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил о «очень плохом будущем» НАТО в случае отказа союзников помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Президент США назвал НАТО «бумажным тигром» из-за отказа европейских союзников участвовать в операции в Ормузском проливе.

При этом американские политики и военные опровергли подготовку выхода США из НАТО.

