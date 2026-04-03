Келлог назвал союзников по НАТО «трусами» и призвал создать новый альянс
Отставной генерал-лейтенант Кит Келлог заявил, что НАТО, возможно, нуждается в замене, так как организация показала себя «трусливой» и неэффективной во время конфликта с Ираном.
«НАТО оказался трусом. Возможно, нам нужно создать новое НАТО, новую оборонную структуру», – сказал он Fox News.
Он указал на статью 13 Североатлантического договора, которая гласит, что любая сторона может выйти из НАТО через год после подачи уведомления о денонсации.
Затем Келлог предложил альтернативные структуры альянсов.
«Пересмотреть существующие оборонные альянсы, возможно, создать альянс с Японией, Австралией и некоторыми европейскими странами, готовыми вступить в бой, такими как вновь активизировавшиеся Германия или Польша. Даже с Украиной, которая также зарекомендовала себя как хороший союзник», – заявил Келлог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил о «очень плохом будущем» НАТО в случае отказа союзников помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Президент США назвал НАТО «бумажным тигром» из-за отказа европейских союзников участвовать в операции в Ормузском проливе.
При этом американские политики и военные опровергли подготовку выхода США из НАТО.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.