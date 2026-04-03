CNN сообщила о повреждении радара США после удара Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский радар AN/TPY-2, являющийся частью противоракетного комплекса THAAD, получил серьезные повреждения в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. На спутниковых снимках, изученных CNN, отчетливо видны следы обугливания антенны радара и отсутствие крупного фрагмента конструкции.

По данным телеканала, этот удар был частью стратегии Ирана, направленной на снижение возможностей вооруженных сил США по обнаружению и перехвату ракет и беспилотников. Кроме того, сообщается, что Ирану удалось уничтожить еще один аналогичный радар в Иордании и повредить катарскую систему раннего предупреждения, стоимость которой составляет примерно один миллиард долларов.

Как писала газета The Wall Street Journal, для восстановления или восполнения поврежденной и утраченной военной техники США потребуется потратить от 1,4 до 2,9 млрд долларов. Такие расходы ожидаются после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, что в конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В ответ элитные части вооруженных сил Ирана нанесли ракетные удары по объектам Израиля, а также по базам США на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее Иран впервые применил ракету «Шаиб-12» при ударе по базе США в Ираке.



