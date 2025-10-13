Во Франции заговорили о смене политической системы Пятой республики

Tекст: Вера Басилая

Кризис во Франции связан с отсутствием у французских партий желания и возможностей к сотрудничеству и разделению власти, сообщает Politico.

После парламентских выборов 2024 года Франция столкнулась с так называемым «подвешенным парламентом», при котором ни одна партия не располагает ясным большинством. Это привело к серии отставок премьер-министров – за последние месяцы должность покинули пять человек.

Премьер-министр Себастьен Лекорню ушел в отставку спустя всего 26 дней, но был вновь назначен спустя несколько дней. Лекорню подчеркнул, что его будущие министры должны отказаться от президентских амбиций ради стабильности страны.

Эксперты отмечают, что особенности Пятой республики блокируют любые попытки компромисса. Каждый политик стремится к президентству, а любое соглашение с оппонентами воспринимается с подозрением. В результате лидеры партий предпочитают не участвовать в формировании правительства, а готовиться к следующим выборам, даже если это приводит к перманентному кризису.

Некоторые политики и сами граждане начинают задумываться о необходимости перехода к другой модели управления, например, к парламентаризму по примеру Германии или Италии, где традиция коалиций помогает обеспечить стабильность. Однако признаков готовности к переменам у ключевых французских партий пока не наблюдается.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню главой правительства, несмотря на то что он только что подал в отставку с этого же поста.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню назначил новое правительство.

Повторно назначенный Лекорню заявил о готовности вновь уйти при несоблюдении условий.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Макрон подготовил для Франции новый политический кризис.