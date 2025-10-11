Переназначенный премьер Франции заявил о готовности вновь подать в отставку

Переназначенный премьер Франции Лекорню заявил о готовности подать в отставку

Tекст: Мария Иванова

Повторно назначенный премьер Франции Себастьян Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку, если «условия не будут выполнены», передает РИА «Новости».

Он обозначил: «Я подал в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись... Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Что-либо необдуманное я делать не буду».

Лекорню уже покидал пост 6 октября, проработав всего 27 дней, из-за разногласий с оппозицией и партийных амбиций. Президент Эммануэль Макрон вновь назначил его премьером, поручив сформировать правительство с обещанной свободой действий.

Левая и правая оппозиции уже заявили о намерении выразить вновь назначенному премьеру вотум недоверия.

Французские СМИ отмечают беспрецедентный политический кризис в стране. С 2022 года во Франции сменилось пять глав правительств.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Макрон подготовил для Франции новый политический кризис.

В субботу в Париже прошла демонстрация за отставку Макрона и выход Франции из ЕС и НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции.