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    24 июля 2025, 17:06 • В мире

    «Гнусные измышления» о жене достали Макрона даже за океаном

    «Гнусные измышления» о жене достали Макрона даже за океаном
    @ LUDOVIC MARIN/REUTERS

    Tекст: Валерия Вербинина

    По мере приближения к статусу безработного некогда серьезный политик Эммануэль Макрон на глазах превращается в комического персонажа. Теперь французский президент решил подать в суд на американскую блогершу Кэндис Оуэнс, которая заявила, что жена Макрона Брижит на самом деле является мужчиной. Однако велика вероятность, что в итоге проблемы Макрона только усугубятся.

    Что делать, если рейтинги просели до исторических минимумов, проводимая политика непопулярна, сидеть в своем кресле осталось менее двух лет и вокруг уже активно обсуждают, кто придет на смену? Судя по всему, французский президент решил, что корректировать политический курс, идти на уступки и вообще заниматься своими прямыми обязанностями не так важно, как судиться по поводу спекуляций относительно своей жены.

    История о том, что Брижит Макрон на самом деле является мужчиной, родилась не вчера. Еще в 2021 году две французские блогерши Амандина Руа и Наташа Рей записали выпуск для YouTube, в котором обсудили эту тему со всех сторон. Представленная ими теория заключалась в том, что Брижит Макрон в природе не существовало, потому что под этим именем фигурирует Жан-Мишель Тронье, официально числящийся ее братом и сменивший пол. Одновременно прозвучали обвинения в том, что действия Брижит являются «мошенничеством» и «ложью на государственном уровне».

    Интернет есть интернет, и ради привлечения внимания блогеры выдумывают и не такие сюжеты. Можно предположить, что сначала чета Макронов, когда до их сведения довели сногсшибательную теорию блогерш, только посмеялась. Но как гласит французская пословица, хорошо смеется тот, кто смеется последним.

    Толки о том, что 72-летняя Брижит Макрон – не то, за что себя выдает, пошли гулять по интернету, обрастая все более красочными подробностями. В конце концов у Макронов не выдержали нервы, и они решили притянуть распространителей клеветы о поле супруги президента к ответу в поле правовом.

    Для начала взялись за Амандину Руа и Наташу Рей, обвинив их в диффамации, то есть намеренном распространении порочащих честь и репутацию сведений. Осенью прошлого года французский суд признал блогерш виновными и приговорил к штрафу, а также к выплате компенсации в восемь тысяч евро – Брижит Макрон, а пять тысяч евро – тому самому брату Жан-Мишелю Тронье. Причем адвокат истцов Жан Эноши уже тогда посулил прессе, что одним этим процессом дело не ограничится, они продолжат судебное преследование тех, кто станет тиражировать данный вымысел – «как во Франции, так и за рубежом».

    Упоминание о рубежах появилось не случайно, потому что к тому времени соблазнительной в медийном плане версией о том, что Брижит Макрон на самом деле является мужчиной, заинтересовались за океаном. Влиятельная американская блогерша Кэндис Оуэнс пообещала заняться ей вплотную. А Кэндис Оуэнс – это не только громкое имя и аудитория в несколько миллионов подписчиков, но и ярая сторонница президента Трампа. И если она взялась обсуждать пол супруги Макрона, это уже не просто привычка подогревать аудиторию очередным скандалом, но и политический расчет. Любые негативные сведения о Брижит рикошетом бьют по репутации ее мужа – а значит, и по его политическому капиталу.

    Так что вовсе не случайно «в иске, поданном в Верховный суд штата Делавэр, утверждается, что Оуэнс в течение года распространяла «непрекращающуюся кампанию по дискредитации Макронов», как заявил адвокат Том Клэр», – сообщает CNN. Как сказал Клэр, представители четы Макрон связались с Кэндис Оуэнс еще год назад, пытаясь убедить ее оставить Брижит в покое.

    Ходят упорные слухи, что в качестве отступного тогда были предложены несколько миллионов долларов, но блогерша навстречу пожеланиям французов не пошла. Кроме того, она добавила в начальную историю еще несколько острых моментов – к примеру, заявила, что Макрон и его жена (которая на 25 лет старше) состоят в близком родстве и что их связь является инцестом. Затем переключилась уже на чистую политику, заявив, что Макрон стал президентом в рамках программы «контроля над сознанием», опекаемой ЦРУ.

    По словам адвоката Макронов, иск стал «последней мерой» после отказа блогерши унять свой пыл. В нем месье и мадам Макрон, среди прочего, утверждают, что они понесли «существенный экономический ущерб», включая потерю будущих бизнес-возможностей, и требуют его возместить.

    «Каждый раз, когда Макроны покидают свой дом, они делают это, зная, что бесчисленное множество людей слышали эти гнусные измышления, и многие им верят», – отмечают материалы пространного 218-страничного иска, добавляя, что все это «бесчеловечно и крайне несправедливо». В конечном итоге чета Макронов требует от блогерши и ее компаний возмещение ущерба по 22 статьям обвинения в диффамации, представлении ложных данных и т. д., а также возмещение судебных издержек. Конкретную сумму адвокат отказался назвать, но намекнул, что если Оуэнс не уймется, «это будет существенная компенсация».

    Хотя иски о диффамации от лица политических лидеров являются редкостью, можно вспомнить, что буквально только что Дональд Трамп подал иск в 10 млрд долларов против популярной газеты The Wall Street Journal, которая высказала предположение о его слишком тесных связях с небезызвестным Джеффри Эпштейном. А в декабре прошлого года Трамп вынудил канал ABC выплатить компенсацию по делу о клевете.

    Как пишет The New York Times, штат Делавэр выбран местом для судебного разбирательства, так как именно там зарегистрирована медиакомпания Кэндис Оуэнс и компания-оператор ее сайта. Интересы истцов представляет адвокат из весьма серьезной фирмы, специализирующейся на случаях диффамации, и не так давно она выиграла громкий процесс у Fox News.

    Британский «Гардиан» добавляет, что чета Макронов намерена лично явиться в суд – хотя не исключено, что им и без суда придется несладко. Кэндис Оуэнс уже перешла в контратаку, заявив, что «во Франции политики могут преследовать журналистов, но здесь вам не Франция, здесь Америка».

    Она обвинила противников в том, что «иностранное правительство атакует первую поправку к (американской) конституции, которая гарантирует свободу слова».

    Раньше Макрон и его жена предпочитали судиться на территории собственного государства – и скажем откровенно, что противников они выбирали таких, которые вряд ли могли оказать им серьезный отпор. Ресурс у пары блогерш неизмеримо меньше, чем у главы государства. Можно также вспомнить случай малоизвестного художника Блоу из заморского департамента Гваделупа. Этот художник на картине для сугубо местной выставки нарисовал Макрона без головы, и его президент без промедления также потащил в суд, обвинив в подстрекательстве к насилию согласно закону аж от 1881 года. При этом парижские карикатуристы периодически рисуют Макрона с отрубленной головой, и ничего: закон тут почему-то не действует.

    Однако Кэндис Оуэнс вовсе не безвестный гваделупский художник. Это медийная персона с огромной аудиторией. Теперь, когда Макрон развернул против нее враждебные действия, она вполне может ответить ему на своем поле – и затронуть уже не пол жены, а, к примеру, какие-нибудь коррупционные дела, в которых замешан президент, или иные неприглядные факты.

    И предать огласке она может такое, что история с Брижит после этого покажется легкой прогулкой.

    Но даже если события будут развиваться без эксцессов и в чисто судебном русле, стоит отметить, что успех таких процессов является делом весьма неоднозначным. Прежде всего, это дополнительная огласка – СМИ так или иначе будут писать о происходящем, и даже если сообщения будут выдержаны в максимально корректном тоне, сам этот факт приводит к тому, что к теме привлекается еще большее внимание, чем раньше. Кроме того, судиться не только дорого, но и хлопотно, и долго.

    Даже в родной Франции, как выяснилось, благоприятный для Макронов приговор в первой инстанции еще не означает, что дело не пойдет дальше и уже там не примет иной оборот. В случае с вышеупомянутыми Амандиной Рей и Наташей Руа так и вышло: они не смирились с приговором и подали на апелляцию. И апелляционный суд стал на их сторону: буквально пару недель назад их оправдали.

    Но не успел закончится этот процесс (предстоит еще кассация), как чета Макронов начала новый. А ведь суд в США стоит значительно дороже. Но, видимо, президент Франции и его жена видят в этих спекуляциях угрозу такого масштаба, на борьбу с которой не жалко ни денег, ни времени, ни собственной репутации.

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