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    9 февраля 2025, 14:56 • В мире

    Отрубленная голова Макрона становится символом французских сепаратистов

    Отрубленная голова Макрона становится символом французских сепаратистов
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Эммануэль Макрон обиделся на художника, который живет за тысячи километров от Парижа – в Гваделупе, заморском департаменте Франции. Художник, который подписывается псевдонимом Blow, оказался виновен в том, что изобразил в своей работе отрубленную голову французского президента. Почему французские власти увидели в этом не только «оскорбление президента», но и сепаратизм?

    Сам Макрон прилетал на Гваделупу всего лишь раз и много лет назад – но тем не менее от его внимания не ускользнуло, что на райском заморском острове его вознамерились обидеть. Картина, о которой идет речь, носит многозначительное название «Аннуляция». На ней темнокожий местный житель, завернувшийся в флаг гваделупских сторонников независимости от Франции, потрясает отрубленной головой Макрона.

    Здесь стоит напомнить, что именно Франция, родина всего красивого и изящного, стала также родиной гильотины – орудия смертной казни через отрубание головы. Звездный час гильотины настал во время Французской революции конца XVIII века, и с тех пор она использовалась для казни. А поскольку искусство – губка, которая впитывает в себя всю окружающую жизнь, и гильотина, и отрубленные головы тоже стали его частью. И даже несмотря на то, что смертная казнь во Франции давно не практикуется, ее элементы остаются частью художественного поля.

    Если говорить о Макроне, то известный сатирический еженедельник «Шарли Эбдо» не раз публиковал ядовитые карикатуры, на которых фигурировала отрубленная голова президента или он сам, зажатый в гильотину и ожидающий казни (еще один привет Французской революции). И карикатуры эти публиковались на обложке, расходились в интернете, над ними смеялись. И прямо скажем, резонанс у них был гораздо шире, чем у картин скромного гваделупского художника, который в январе выставил свою работу в Центре искусств в далеком Пуэнт-а-Питре.

    С самой выставкой, впрочем, дело обстоит не так просто. Название ее можно перевести как «Выставленные в хлордеконе», и на ней фигурировали работы 44 местных художников, которые объединились в союз «Калектиф Артистоф Сапративления» – именно так, с погрешностями против орфографии. Хлордекон является пестицидом, широкое использование которого на Гваделупе и на Мартинике привело к заражению почвы и проблемам со здоровьем у местных жителей.

    Французские власти до последнего игнорировали признаки того, что хлордекон является токсичным для здоровья канцерогенным веществом. В США хлордекон запретили еще в 1975-м, на Заморских территориях Франции – лишь в 1993-м, и эти лишние 18 лет оказались роковыми для маленьких островов, затерянных в океане. Дело в том, что хлордекон, как оказалось, не распадается ни в почве, ни в водной среде, он накапливается и попутно отравляет все живое.

    Когда скандал с заражением островов хлордеконом все-таки не удалось замять, а парижской прокуратуре пришлось вмешаться, чудесным образом оказалось, что ничего доказать невозможно. И было вынесено заключение о прекращении дела, то есть юридической аннуляции – отсюда и название картины. Лично Макрон утверждал еще в 2019 году, что «не следует заявлять, что он (хлордекон) является канцерогеном».

    То, что именно на Мартинику и Гваделупу пришелся резкий рост раковых заболеваний, и что более 90% взрослого населения в той или иной форме отравлено хлордеконом, разумеется, ничего не значит: сам Макрон там не живет и жить никогда не будет. Но когда местный художник посмел выразить протест в художественной форме, тут сразу же нашлись и законы, и юристы, и жалоба была подана немедленно, и, как сообщает прокурор Гваделупы Каролина Кальбо, «подключен следственный судья». Во французской системе это чиновник, отвечающий за проведение предварительного следствия.

    Как пишут французские СМИ, картина была убрана с выставки еще до того, как стало известно о жалобе первого лица государства. Косвенно это указывает на то, что художники уже находились на заметке у властей, понимали это и решили, что лучше таким образом подстраховаться. Но кто-то не просто следил за их деятельностью, а доложил о ней на самый верх, и Макрон решил непокорного художника проучить – при том, что те же карикатуристы «Шарли Эбдо» раньше не раз преспокойно отрезали ему голову на издевательских рисунках, и ничего.

    Можно строить гипотезы о том, что могло задеть Макрона конкретно в картине Blow. Не исключен политический ее подтекст, потому что отрубленную голову президента держит человек во флаге независимой Гваделупы, и в таком случае это уже легко считываемый призыв отделиться и освободиться от власти Франции. А именно сейчас такие призывы крайне некстати.

    Буквально пару недель назад газета «Фигаро» опубликовала материал о создании Международного фронта деколонизации, который объединил партии сторонников независимости в Заморских (и не только) территориях Франции. Туда вошли 12 партий, которые намерены «привести свои народы к полному суверенитету», то есть сбросить Францию, как ненужный балласт, и пойти дальше своей дорогой.

    В числе сепаратистов, среди Новой Каледонии, Гвианы, Мартиники, Корсики и других территорий, оказалась и Гваделупа. Как минимум медийную поддержку движению оказывает Бакинская инициативная группа – организация, опекаемая Азербайджаном, который сделал ставку на французских сепаратистов в ответ на активную поддержку Францией Армении. Однако создание Международного фронта деколонизации наверняка встревожило не только французские власти: в числе 12 партий, подписавших хартию объединения, оказались и представители двух территорий, которые до сих пор числятся за Нидерландами: Синт-Мартен (он же французский Сен-Мартен, так как остров разделен на французскую и голландскую части) и Бонайре.

    А в перспективе – что, например, может помешать присоединиться к этой группе и другим, шотландцам, например? Или французской Бретани?

    Французские власти не первый раз обрушиваются на художников. Два года назад на парковке в Авиньоне художник, работающий под псевдонимом Lekto, нарисовал граффити, в котором изобразил Макрона с цифрами 49.3 под носом, которые выглядели как гитлеровские усики. 49.3 – номер закона, к которому любят прибегать макронисты, чтобы протаскивать нужный им проект без голосования в Национальном собрании. В тот раз они ухитрились таким образом провести пенсионную реформу, которая поднимала возраст выхода на пенсию. До того Lekto на этом же самом месте рисовал Макрона – марионетку Пиноккио в руках кукловода, его советника Жака Аттали.

    Тогда граффити закрасили, но этим дело не кончилось, потому что художника обвинили в антисемитизме, а Аттали подал на него в суд. Апелляционный суд города Нима в итоге художника оправдал, но все это тянулось много месяцев и должно было порядком потрепать нервы автору. Граффити с Макроном-Гитлером тоже закрасили, но так как кто-то успел использовать изображение для создания сатирических афиш, которые расклеили по городу, прокуратура Авиньона открыла дело, усмотрев в них «оскорбление президента» и «подстрекательство к мятежу».

    Судя по всему, доказать причастность художника к созданию афиш не удалось, но его все равно вновь потащили в суд, просто обвинив от лица городских властей в порче общественного имущества, так как он рисовал на стене, принадлежащей городу. Опять-таки потрепав нервы, Lekto все же милостиво оправдали. Только вот рисовать на опасные темы он, судя по всему, перестал.

    Хотя в случае с художником из Гваделупы речь идет не о граффити, а о картине, можно ожидать, что в итоге против него тоже выдвинут обвинение в оскорблении президента, к которому прибавят что-нибудь вроде «призыва к сепаратизму». И неважно, что «Шарли Эбдо» рисовал Макрона в куда более неприглядном виде, потому что парижское издание – так сказать, свое, за ним традиция, кроме того, оно стало жертвой террористического акта: подавать на него в суд – не поймут.

    А на какого-то незнакомца из Гваделупы – можно: чистое воплощение любимого западного принципа двоемыслия, «что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Сам колоритный художник, расхаживающий с дредами и в цилиндре, был в пятницу вызван в комиссариат Пуэнт-а-Питра вместе с организаторами выставки, но вызов в итоге перенесли – возможно, потому, что в дело вмешались СМИ. Как объяснил Blow, он сначала решил, что речь идет «о классной шутке», когда ему сказали, что президент подал против него жалобу. Журналистам художник резонно указал, что усматривает в происходящем «посягательство на мою свободу выражения». «Эта картина символизирует власть народа Гваделупы. Народа, который обретает свою независимость. Это символическая вещь», – сказал Blow о своей работе.

    Добавим, что в настоящее время на Гваделупе свирепствуют две эпидемии – гриппа и лихорадки денге, сочетание которых оказывает большую нагрузку на местное здравоохранение. Но оказать дополнительную помощь своей заморской территории Макрон отчего-то не рвется, зато выдвигать обвинения против местного художника – пожалуйста.

    И хотя можно не сомневаться, что, как и в случае с художником из Авиньона, власти по указке Парижа постараются испортить жизнь гваделупцу по максимуму, общественный резонанс дела уже таков, что обеспечит ему известность. А слава – это уже кое-что. Особенно для художника с далекого острова, у которого появляется шанс заявить о себе. А самим фактом скандала, как ни парадоксально, Макрон помогает тем, с кем столь неуклюже пытается бороться – гваделупским сепаратистам. Создавая из карикатуры и образа отрубленной головы французского президента так нужный им символ сопротивления.

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