Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка заявила о готовности судиться

Tекст: Вера Басилая

Оуэнс заявила, что не намерена отступать и готова защищать свою позицию. По ее словам, она «полностью готова вступить в эту битву от лица всего мира» и хочет, чтобы дело дошло до сбора доказательств. Журналистка добавила: «Увидимся в суде», передает РИА «Новости».

В исковом заявлении объемом 218 страниц Оуэнс обвиняется в «клеветнических и надуманных вымыслах». Причиной иска стали публичные заявления Оуэнс о том, что Брижит Макрон якобы является трансгендерной женщиной и родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

Французская чета настаивает на разбирательстве с участием присяжных и требует возмещения ущерба.

По словам адвоката Томаса Клэра, Макроны готовы лично приехать в США для участия в суде. Поводом для иска стал восьмисерийный выпуск на YouTube-канале Оуэнс «Становление Брижит», собравший более 2,3 млн просмотров в 2024 году.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием возмещения ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

Суд в Париже оправдал журналистку, которая заявила, что Брижит Макрон мужчина.

Брижит Макрон намерена оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал женщин, распространивших слухи о ее прошлом.