Гинцбург объяснил ненужность массвакцинации от Эболы в России
Массовая вакцинация от вируса Эболы в России не нужна, так как эпидпотенциал у вируса низкий, объяснил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Население России, которое не ездит в Африку, не надо прививать по той простой причине, что возможности эпидемиологического распространения этой инфекции равняются нулю. Население вакцинировать не надо, никакой паники нет», – пояснил эксперт ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ сообщила о 750 возможных случаях Эболы и 177 смертях. Ученые из Оксфорда объявили о готовности испытывать вакцину от Эболы. Гинцбург исключил угрозу распространения этой инфекции на территории России.