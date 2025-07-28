В Екатеринбурге оштрафовали станцевавших на дороге водителей свадебного кортежа

Tекст: Евгения Караваева

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновными шестерых граждан, которые 25 июля перекрыли дорогу на улице Машинная, заняв три полосы движения и создав аварийную ситуацию, чтобы участники свадебного кортежа потанцевали, сообщает официальный канал судов Свердловской области в Telegram.

Суд квалифицировал действия как организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, что привело к нарушению порядка и помехам дорожному движению.

«Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе суда. Агабабян Д.Р. и Хачатрян Г.С. получили административные аресты на девять суток. Арзуманову С.Э., Дашяну В.Д. и Баласаняну Р.А. назначили аресты на 13 суток.

Давтян В.О. суд обязал выплатить административный штраф в размере 19 тыс. рублей.

Постановления суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции в течение десяти дней.

Напомним, в уральской столице несколько водителей остановили движение на оживленной трассе, чтобы вместе с пассажирами станцевать в честь свадебного торжества.

Ранее в Петербурге жених и его друг были задержаны полицией после того, как устроили стрельбу в воздух из травматического пистолета у загса на Капитанской улице.