В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский назвал подстрекателями людей, пожаловавшихся в полицию, подчеркнув, что они далеки от православной церкви, пишет агентство «Панорама». «Танцующие вызывают у меня меньше вопросов, чем подстрекающие», – заявил Петровский и добавил, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

Инцидент произошел на улице Московской Ростова-на-Дону, где две сестры – 36 и 16 лет – устроили танец на фоне собора. Видео с их участием появилось в соцсетях и вызвало резкие обсуждения. После обращения в полицию девушек нашли, старшая из них записала видео с извинениями, пообещав не повторять поступка.

Несмотря на раскаяние, на сестер были составлены административные протоколы по статье о публичном осквернении религиозных символов.

Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале поддержал позицию митрополии. Он отметил, что иногда «тикток – это просто тикток» и призвал не раздувать скандал на ровном месте.

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также усомнился в необходимости наказания, отметив, что реакция на поступок девушек оказалась несоразмерной. В качестве примера архиепископ напомнил в своем Telegram-канале апокрифическую историю с императором Александром III, который отреагировал на обвинения в адрес солдата, плевавшего в сторону императорского портрета: «Дело прекратить. Передать имяреку, что я на него тоже плюю. Впредь моих портретов по кабакам не вешать».

Архиепископ Зеленоградский подчеркнул отличие поступка девушек, в котором не было злого умысла, от попыток намеренно с помощью «перфомансов» подорвать сакральность православной церкви.

В прошлом году трех студенток исключили из Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя.