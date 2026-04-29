Волочкова ответила критикам новой песней
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова представила музыкальную композицию для своих недоброжелателей во время творческого вечера в кругу коллег по шоу-бизнесу.
Мероприятие прошло в одном из столичных ресторанов, передает РИА «Новости». Поддержать балерину пришли известные представители российской эстрады, среди которых были Прохор Шаляпин, Эвелина Бледанс и Анна Калашникова. Публика встретила выступление бурными аплодисментами.
По признанию самой артистки, трек стал прямым ответом на постоянные нападки. «Я написала песню, которая называется «Кто эти люди?». Легендарная фраза. Из-за моих высказываний люди устроили мне судилище. А кто эти люди? Всем известно, кто эти люди», – заявила Волочкова журналистам.
На протяжении всего вечера звезда радовала гостей не только авторскими музыкальными композициями, но и стихами собственного сочинения. Напомним, что музыкальный дебют балерины состоялся в 2009 году, а в 2021 году она выпустила полноценный альбом из 20 треков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Анастасия Волочкова назвала себя прима-балериной всея Руси.
Позже экс-балерина описала детали своих будущих похорон.
В конце года артистка поделилась воспоминаниями о столкновении с квартирными мошенниками.