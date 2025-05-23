Волочкова назвала себя «прима-балериной всея Руси»

Tекст: Дарья Григоренко

Балерина в разговоре с журналистами отметила свою независимость и заявила: «Я независимый человек. Могу сейчас с гордостью сказать, что я считаю себя сама лично, как бы это ни звучало, прима-балериной всея Руси, потому что меня дети с пяти лет знают лично. Этим может похвастаться не каждая балерина», передает РИА «Новости».

Также Волочкова добавила, что для достижения признания ей пришлось пройти через множество трудностей, заявив, что с таким количеством препятствий и испытаний она не сталкивалась больше нигде.

Ранее Волочкова назвала Аллу Пугачеву простым и открытым человеком, а также святой, которая имеет право на все, что захочет.