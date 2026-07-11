  • Новость часаФСБ рассекретила документы ко Дню памяти жертв Волынской резни
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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    15 комментариев
    11 июля 2026, 01:45 • Новости дня

    Эксперты «Мошеловки» раскрыли новую схему обмана россиян с инвестициями

    Эксперты «Мошеловки» раскрыли новую схему обмана с инвестициями

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники маскируются под известные страховые компании и обещают нереалистичную прибыль по договорам накопительного страхования, создавая для этого поддельные сайты финансовых организаций, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «Злоумышленники маскируются под известные страховые компании или создают фиктивные сайты финансовых организаций, предлагая открыть краткосрочные договоры накопительного страхования жизни со сверхвысокой гарантированной доходностью», – рассказали эксперты РИА «Новости».

    Накопительное страхование совмещает традиционную защиту жизни и здоровья с инвестированием. После окончания срока договора компания возвращает взносы с процентами, а при несчастном случае выплачивает полную сумму.

    Специалисты подчеркнули, что по таким контрактам никогда не обещают сверхдоходности. Гражданам советуют проверять лицензии организаций на сайте Банка России, избегать договоров с нереалистичными ставками и не переводить деньги физическим лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный юрист раскрыл новую схему мошенников из-за режима тишины. Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с июльскими надбавками. Роскачество сообщило о схеме обмана с госнаградами.


    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

    Комментарии (41)
    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (8)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 17:12 • Новости дня
    ООН запросила у России данные об ударе ВСУ по Старобельску
    ООН запросила у России данные об ударе ВСУ по Старобельску
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление Верховного комиссара ООН официально обратилось к российской стороне за материалами дела об атаке Киева на колледж в Старобельске, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в ходе международной онлайн-встречи, посвященной преступлениям против мирного населения.

    «Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования», – заявила омбудсмен, передает ТАСС.

    Лантратова также подчеркнула, что российское ведомство обязательно направит необходимый ответ представителям международной организации в самое ближайшее время.

    Ранее в ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов передал в московский офис организации материалы с фотографиями погибших студентов.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал ход обсуждения этого теракта в Совете Безопасности.

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    10 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов именем политика Бориса Надеждина.

    В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

    «Б. Б. Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении на сайте Минюста.

    Кроме того, политик распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, политике государства и избирательной системе. Также он призывал граждан к участию в несогласованных акциях протеста и пикетах.

    В июле прошлого года суд отказал признанному банкротом политику в сохранении личного автомобиля. В 2024 году Верховный суд России отклонил иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии.

    В феврале текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов еще трех российских политических деятелей.

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    10 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданина в срыв атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный»

    Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданского лица в срыв атаки на военный аэродром

    Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданина в срыв атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный»
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины, обратиться в органы российской безопасности абсолютно верное. Он – настоящий гражданин Российской Федерации. Однако, к сожалению, не все проявляют такую ответственность, сказал ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Сотрудники ФСБ работают четко, исполнительно и с упреждением. Так было прежде и, я думаю, будет и в будущем», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». Собеседник напомнил, что главная задача службы заключается не в том, чтобы «по следам найти и обезвредить преступника, а действовать на опережение», и она с этим очень хорошо справляется. «ФСБ не про все рассказывает публично, многие операции не предают гласности, в том числе из-за того, что ведется оперативная игра», – подчеркнул Демидкин.

    Эксперт высоко оценил решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины для совершения теракта на аэродроме, обратиться в органы российской безопасности. «Он – настоящий гражданин Российской Федерации», – акцентировал спикер, порекомендовав всем, кто оказался в похожей ситуации, брать пример с мужчины и сразу обращаться в правоохранительные органы. Однако, оговорился Демидкин, не все проявляют такую ответственность и сознательность.

    На этом фоне ветеран «Альфы» напомнил, что ранее ФСБ задержала 25-летнюю девушку и мужчину, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны. Причем убить российского военного планировали с помощью БПЛА, разработанных на Западе. В этой связи эксперт выступил за разработку мер по пресечению незаконного ввоза и распространения запчастей для создания FPV-дронов. Вместе с тем эти решения не должны навредить добровольцам, которые помогают российской армии.

    «На мой взгляд, необходим более жесткий контроль на границе. Если перевозятся военные грузы, обязательно должны быть все сопутствующие документы. Сотрудники на блокпостах должны обращать внимание, кто осуществляют перевозку», – рассуждает Демидкин.

    Кроме того, по мнению собеседника, гражданам следует проявлять бдительность, чтобы выявлять подозрительных лиц. «Беспилотные аппараты летят иногда не с Украины – их запускают с нашей территории те, кто получает соответствующую задачу от противника. Поэтому позаботиться о безопасности может каждый, если будет, что называется, смотреть по сторонам», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении планируемого военной разведкой Украины теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». По данным службы, целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

    «Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства. Представители ГУР МО Украины пообещали россиянину денежное вознаграждение за совершение теракта, однако он добровольно обратился в органы российской безопасности. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.

    В ходе контролируемой операции от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки. «После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – отметили в службе.

    Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются, добавили в ЦОС. В ФСБ напомнили, что согласно УК России, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти способствовал предотвращению трагедии.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию терактов, подготовленных спецслужбами Украины. Масштаб и степень угрозы оцениваются как беспрецедентные. Как сообщили в ЦОС ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировалось провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Одно из предотвращенных нападений было направлено против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий.

    Кроме того, в Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны по заданию СБУ. В 2002 году подозреваемый был осужден в РФ за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    В экспертном сообществе связали серию терактов, которая была предотвращена ФСБ, с 40-дневной операцией СБУ. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия.

    Видео с заготовленными украинской спецслужбой дронами для атаки на аэродром «Ростов-Центральный» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    10 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Командир мотострелков рассказал о тактике штурмовиков в Константиновке

    Командир «Бизон»: ВС России освободили Константиновку малыми штурмовыми группами

    Командир мотострелков рассказал о тактике штурмовиков в Константиновке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Бизон» поделился деталями операции по освобождению Константиновки.

    «Все начиналось непосредственно с захода в Константиновку малыми группами. Где-то проводили по одному, по два человека. Проходили тихо, незаметно, так что противник даже с неба нас не наблюдал», – рассказал он в видео, предоставленном Минобороны.

    По словам военного, бойцы рассредоточивались в частном секторе, формируя двойки, чтобы накопить силы для одновременного удара. Украинская пехота оказалась застигнута врасплох, не понимая, как российским силам удалось незаметно перебросить такое количество солдат. Основную ставку ВСУ делали на операторов беспилотников, а пехота выполняла роль «ждунов», которые по несколько месяцев скрывались в схронах и передавали данные о передвижениях российских войск.

    В настоящее время в Константиновке продолжается зачистка, сопротивление противника в основном ограничивается использованием дронов. Командир отметил, что в стрелковых боях украинские военные терпят поражение, а потери с российской стороны минимальны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких групп противника.

    Командир батальона с позывным «Агалу» рассказал о поиске укрытий украинских боевиков в жилых домах.

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    10 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» в ближайшие часы примет решение о дальнейшем пребывании российских специалистов на иранской атомной электростанции «Бушер». Процесс восстановления численности персонала был временно приостановлен после серии недавних ударов, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

    Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Алексей Лихачев после завершения переговоров между делегациями России и МАГАТЭ в Калининграде, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава Росатома Алексей Лихачев исключил возвращение специалистов на АЭС «Бушер» без стопроцентных гарантий безопасности.

    Перед этим руководитель госкорпорации анонсировал скорую отправку персонала на станцию при условии стабилизации обстановки.

    Весной последняя группа российских атомщиков покинула территорию иранского объекта из-за угрозы обстрелов.

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    10 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей осенью семьи Усольцевых
    В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей осенью семьи Усольцевых
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасатели и следователи начали дополнительную операцию по розыску супругов с пятилетней дочерью, исчезнувших во время похода прошлой осенью.

    Специалисты выехали на место предполагаемого исчезновения туристов в Красноярском крае, передает РИА «Новости».

    «В целях установления местонахождения семьи региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия, которые продлятся до 12 июля 2026 года», – заявили в ведомстве.

    Масштабная операция по розыску Усольцевых проходила с 4 по 9 июня этого года. Изначально двое взрослых и пятилетняя девочка пропали 28 сентября 2025 года во время похода в районе поселка Кутурчин.

    Известно, что туристы двигались по маршруту в направлении горы Буратинка. Активная фаза первоначальных поисков была завершена 12 октября прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня спасатели закрыли зону поиска пропавшей семьи для журналистов и неподготовленных добровольцев.

    Месяцем ранее представители поискового отряда «ЛизаАлерт» призвали местные власти ограничить доступ людей к месту проведения операции.

    Весной волонтеры опровергли слухи об исчезновении туристов на Манской петле.

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    10 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Киева дестабилизировать дружественные России страны Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Бурунди Эдуаром Бизиманой в Бужумбуре.

    «Примеры грубого вмешательства извне в африканские дела мы наблюдаем в том числе и в ситуации, когда Демократическая Республика Конго – при законном правительстве ДР Конго – при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него так называемой группой М-23 при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

    Министр отметил, что украинская сторона стремится участвовать в большом количестве конфликтов на континенте. По его словам, главная цель таких действий – утвердиться в качестве политического фактора в Африке и создать трудности для государств, поддерживающих партнерские отношения с Россией.

    Накануне Лавров сообщил об активном привлечении украинских наемников к вооруженным вылазкам африканских террористов.

    В июне министр обвинил Францию в использовании украинских боевиков для свержения законных правительств на континенте.

    В прошлом году он указал на целенаправленную дестабилизацию киевским режимом ситуации в регионе Сахеля.

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    10 июля 2026, 21:18 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за день

    Минобороны: Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России за день сбили 144 украинских дрона над регионами страны, сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщается в канале Минобороны в Max.

    Вражеские дроны пытались атаковать территории Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, перехваты зафиксированы в Московском регионе, Краснодарском крае, над полуостровом Крым и акваторией Черного моря.

    В понедельник российские военные перехватили 116 украинских дронов. Днем ранее средства противовоздушной обороны сбили 116 вражеских беспилотников.

    В конце июня дежурные силы уничтожили 96 аппаратов самолетного типа над территорией России.

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    10 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Питерский 300-балльник объяснил высокие результаты на ЕГЭ везением
    Питерский 300-балльник объяснил высокие результаты на ЕГЭ везением
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чтобы получить 100-балльный результат на ЕГЭ, одних только знаний недостаточно: важную роль на экзамене играет отсутствие случайных ошибок, рассказал газете ВЗГЛЯД выпускник лицея № 369 им. Героя Российской Федерации А.Н. Жихарева (Санкт-Петербург) Арсений Хорошавин. Он набрал 300 баллов на ЕГЭ, сдав на максимальный результат математику, физику и информатику.

    «В школе мне в целом обучение давалось легко, не вызывало трудностей. По непрофильным предметам нас сильно не загружали. Среди профильных предметов наиболее трудным был русский язык: множество правил и исключений зачастую невозможно логически объяснить, их приходится лишь запоминать. Другие профильные тоже не вызывали особых трудностей», – делится Хорошавин.

    К сдаче ЕГЭ выпускника в основном готовили школьные учителя, однако для достижения высокого результата школьнику пришлось дополнительно заниматься самостоятельно. При этом к помощи репетиторов он не прибегал.

    «Конечно, мне помогла моя подготовка добиться таких результатов, и все-таки она гарантирует лишь 90 или даже 95 баллов. А чтобы набрать 100, тебе должно повезти не допустить ошибок из-за какой-нибудь оплошности», — рассказал выпускник из Санкт-Петербурга. Он отметил, что эффективная подготовка к экзаменам должна начинаться с детального изучения теории по каждому предмету. После этого, по его мнению, следует переходить к практике – решению пробных вариантов и отработке отдельных типов заданий.

    При этом выпускник подчеркнул, что важно не просто заучивать задания ЕГЭ, а понимать принципы их решения.

    «Я планирую поступать в ИТМО или СПбГУ на направления, связанные с нейросетями, созданием игр и программированием в целом. Хотя не отказался бы и от физики, но обязательно должно быть программирование. С ним я и планирую связать свою будущую профессию и жизнь», – заключил Хорошавин.

    Ранее трижды стобалльник из Ростова-на-Дону Амир Хузиев поделился в беседе с газетой ВЗГЛЯД секретом успешной сдачи ЕГЭ. Достичь безупречных результатов ему помогли личные качества – упорство, настойчивость и желание достичь своей цели, а также большое количество часов, проведенных за занятиями с педагогами, репетиторами и самостоятельно за книгами.

    В 2026 году в стране насчитали около десяти тысяч стобалльных результатов ЕГЭ, сообщил на совещании с правительством глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. На этом фоне московская выпускница Екатерина Малкова сумела впервые за четверть века существования экзамена взять предельные 500 баллов сразу по пяти предметам. К этому достижению добавились еще восемь ребят, набравших по 400 баллов за четыре дисциплины, а трехсотбалльный рубеж покорился 76 школьникам из 23 регионов страны.

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    10 июля 2026, 20:06 • Новости дня
    Эксперты объяснили, что объединяет предателя Мазепу и Зеленского
    Эксперты объяснили, что объединяет предателя Мазепу и Зеленского
    @ bank.gov.ua

    Украина обрекает себя на поражение, восхваляя неудачников и предателей. У страны Бандеры и Мазепы не может быть будущего, считают российские эксперты. 10 июля в России отмечается День воинской славы по случаю победы русской армии над шведскими полками Карла XII и отрядами гетмана Ивана Мазепы в Полтавском сражении.

    «Киевский режим разрушает Украину глумлением над собственными историей и верой. Установка бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре – это оскорбление миллионов православных христиан. Подобные действия Зеленского и украинских чиновников, забывших уроки истории, – это циничное надругательство. Напомню, что более 300 лет назад именно в этой обители Мазепа был предан анафеме за измену присяге», – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

    Он напомнил, что недавно Верховной радой был принят закон о создании «украинского национального пантеона», куда предполагается включать нацистов и участников запрещенной в России УПА. «Мазепа, чье имя в российской истории стало синонимом предательства, пополнил этот сомнительный список «героев», – добавил депутат.

    По его словам, это не первый памятник Мазепе на Украине, но именно данный шаг перешел все границы. «Режим, цепляющийся за предателей и нацистов, обречен на неминуемый крах. А история уже вынесла свой приговор и Мазепе, и его нынешним почитателям», – подчеркнул Шолохов.

    Кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов констатировал, что Зеленский целенаправленно подменяет истинных героев бандитами, неудачниками, предателями и равняется на них: «К сожалению, сегодня мы наблюдаем удивительный процесс, при котором настоящих героев режим Зеленского отвергает и вычеркивает из своей истории. Украинские власти сносят им памятники и возвеличивают исключительно антигероев».

    «Мазепа предавал всех – и Россию, и Польшу, и Османскую империю, и Швецию. Это символ предательства, – пояснил Шаповалов. – Кроме того, Мазепа был предан анафеме церковью. И то, что украинские власти недавно открыли в Киево-Печерской лавре его бюст, – это абсолютное антирелигиозное деяние. Оно свидетельствует о том, что религия, которую разделяет подавляющее большинство украинцев, чужда нынешнему режиму».

    10 июля в России отмечается День воинской славы – годовщина победы русской армии под командованием Петра I над шведскими полками Карла XII и отрядами гетмана Ивана Мазепы в Полтавском сражении в 1709 году. За год до этого Мазепа предал Петра I и перешел со своим отрядом на сторону шведского короля. После разгрома под Полтавой Мазепа бежал. Победа русского войска привела к коренному перелому в Северной войне. Стратегическая инициатива перешла на сторону России, которая в итоге к 1721 году одержала убедительную победу в 21-летней войне.

    Напомним, в конце июня Владимир Зеленский открыл бюст гетману Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре и заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину. Также Верховная рада Украины приняла закон о создании «украинского национального пантеона», где будут представлены нацисты. Киевский режим намерен сделать его «общенациональным местом памяти для чествования самых выдающихся представителей украинской нации».

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    10 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Полиция начала поиск устроивших танцы на дороге в Иваново

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы организовали проверку после публикации в интернете видеоролика с танцующей на дороге группой молодых людей.

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют личности молодых людей, которые устроили танцы прямо на автомобильной дороге в Иваново, передает РИА «Новости». Видеозапись инцидента ранее появилась в социальных сетях.

    «В сети интернет опубликовано видео, на котором группа молодых людей танцует на проезжей части… В настоящее время ведётся работа по установлению всех участников инцидента», – сообщили представители регионального управления МВД.

    На кадрах, снятых в светлое время суток, видно, как часть компании стоит кругом среди машин, а остальные танцуют в центре. Стражи порядка зарегистрировали информацию по данному факту и начали соответствующую проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года свадебный кортеж перекрыл оживленную трассу в Екатеринбурге ради танцев.

    Позже Ленинский районный суд города назначил шестерым участникам этого инцидента административные аресты и штрафы.

    Весной текущего года Донская митрополия заступилась за устроивших танцы возле кафедрального собора в Ростове-на-Дону девушек.

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    10 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    В Дагестане почтили память Героя России Магомеда Нурбагандова в десятую годовщину подвига
    В Дагестане почтили память Героя России Магомеда Нурбагандова в десятую годовщину подвига
    @ nac.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Дагестане прошли памятные мероприятия, посвященные 10-летию подвига Героя Российской Федерации Магомеда Нурбагандова. У мемориала в Махачкале собрались жители республики, представители общественности и близкие героя, чтобы почтить память человека, ставшего символом мужества и верности присяге.

    Участники митинга возложили цветы к памятнику и почтили память погибшего минутой молчания, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    10 июля 2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов оказался перед лицом боевиков, которые требовали от него отказаться от своих убеждений и предать службу. Однако офицер сохранил верность долгу и товарищам. Его последние слова – «Работайте, братья!» – стали символом стойкости и мужества.

    На памятном мероприятии отмечалось, что поступок Нурбагандова стал примером настоящей офицерской чести. «В тот день молодой офицер оказался перед страшным выбором. От него требовали предать. Он не предал. Он сохранил честь офицера, честь сына своего народа, честь гражданина России», – заявили участники церемонии.

    Особое внимание на митинге уделили семье героя – его родителям Нурбаганду Магомедовичу и Кумсият Абдурагимовне. Участники выразили им благодарность за воспитание сына, который в критический момент проявил мужество и верность своим принципам.

    «Для родителей нет испытания тяжелее, чем потерять сына. Но ваш сын стал гордостью Дагестана, частью истории страны, примером для миллионов. Низкий вам поклон», – прозвучало в адрес семьи Нурбагандовых.

    Участники мероприятий подчеркнули, что подвиг Магомеда Нурбагандова остается нравственным ориентиром для молодежи и всех, кто исполняет свой долг перед страной.

    «Сегодня тысячи наших земляков достойно исполняют свой воинский долг. Защищают страну. Проявляют мужество и самоотверженность. И для них пример Магомеда – нравственная опора», – отметили организаторы памятных мероприятий.

    Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику Герою России и минутой молчания. Участники подчеркнули, что память о таких поступках сохраняет значение для будущих поколений. «Пока жива память о героях – жива наша совесть. Пока мы верны их заветам – сильны Дагестан и Россия», – заявили на митинге.

    Магомед Нурбагандов был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. Его слова «Работайте, братья!» стали символом верности присяге, гражданской ответственности и мужества.


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    10 июля 2026, 23:06 • Новости дня
    Патрушев заявил о желании Трампа завершить конфликт на Украине

    Патрушев заявил о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон демонстрирует готовность к дипломатическому решению украинского кризиса, однако европейские политики активно препятствуют мирным инициативам и продолжают финансировать Киев для ведения войны, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Трамп и Штаты, они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться. Они делают все, чтобы даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», – подчеркнул Патрушев в беседе с «Вестями».

    По его словам, европейские политики продолжают оказывать давление на команду Владимира Зеленского, используя финансовые, материальные и военные рычаги. При этом Москва уже обозначила условия и готова к мирному разрешению ситуации.

    «Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции достигнуты, будут. Мы их достигнем, а мы не отказываемся от переговоров. Мы готовы, но условия обозначены», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продолжение СВО отказом Киева от мирных переговоров, а также сообщил о расширении зоны безопасности из-за украинских попыток эскалации.

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