Лавров обвинил Запад в умышленном затягивании признания Палестины

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные политики делают заявления о скором признании Палестины, видимо, рассчитывая, что в будущем «признавать будет уже нечего», передает ТАСС.

По его словам, многие европейские лидеры объявили о планах признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится в конце сентября.

Лавров задался вопросом: почему, если политика уже пришла к выводу о необходимости признания, это откладывается на два месяца?

«У меня такое подозрение, что все эти красивые заявления о том, что скоро, через пару месяцев, признаем палестинское государство, делаются из надежды, что к этому моменту уже и признавать-то будет нечего», – заявил министр.

Ранее Израиль предупредил Францию о последствиях после решения признать Палестину.

Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.

Более половины немцев поддержали признание Палестины независимым государством.