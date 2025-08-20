  • Новость часаРоссийский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском
    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    Россия на несколько ходов впереди в конфликте с Западом
    Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания
    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    15 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    20 августа 2025, 14:57 • Новости дня

    Лавров обвинил Запад в умышленном затягивании признания Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны сознательно откладывают признание Палестины, рассчитывая, что к моменту принятия решения «признавать будет нечего», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, главой МИД Айманом ас-Сафади.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные политики делают заявления о скором признании Палестины, видимо, рассчитывая, что в будущем «признавать будет уже нечего», передает ТАСС.

    По его словам, многие европейские лидеры объявили о планах признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится в конце сентября.

    Лавров задался вопросом: почему, если политика уже пришла к выводу о необходимости признания, это откладывается на два месяца?

    «У меня такое подозрение, что все эти красивые заявления о том, что скоро, через пару месяцев, признаем палестинское государство, делаются из надежды, что к этому моменту уже и признавать-то будет нечего», – заявил министр.

    Ранее Израиль предупредил Францию о последствиях после решения признать Палестину.

    Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестины.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.

    Более половины немцев поддержали признание Палестины независимым государством.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины

    Хакеры: ВСУ за все время спецоперации потеряли 1,7 млн военнослужащих

    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    База данных Генштаба украинских вооруженных сил содержала информацию о 1,7 млн украинских потерь за время СВО, ее обнародовали взломавшие базу хакеры.

    В распоряжении хакеров оказались файлы с личными данными, фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что за годы спецоперации Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих. В эти данные включены погибшие и пропавшие без вести. Наибольшие потери, по информации хакеров, пришлись на 2025 год – 621 тыс. человек.

    Согласно этому источнику, в 2022 году потери составили 118,5 тыс., в 2023 году – 405,4 тыс., в 2024 году – 595 тыс. человек. Хакеры подчеркнули, что получили доступ к подробной информации о каждом погибшем и пропавшем без вести, включая обстоятельства и места происшествий.

    В июле хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Речь идет о системе «Дельта», использовавшей данные разведки, беспилотников и спутников, и отображавшей карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Комментарии (18)
    19 августа 2025, 19:19 • Новости дня
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей

    Мединский напомнил Стуббу о финских обстрелах Ленинграда в 1941 году

    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, процитировав материалы финской прессы за осень 1941 года.

    Мединский в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» на переговорах в Вашингтоне. Помощник российского лидера отметил, что упомянутый финский опыт включал артиллерийские обстрелы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

    «Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», – написал он. Мединский напомнил, что газета «Ууси Суоми» в 1941 году писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».

    По словам Мединского, сейчас подобные действия в Финляндии называют «опытом взаимодействия».

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова, пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года.

    Комментарии (47)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    Французский политик назвал фото с Макроном из Белого дома унижением Франции

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский политик Флориан Филиппо оценил фото из Овального кабинета, на котором перед американским президентом Дональдом Трампом полукругом сидят члены европейской делегации и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Учитель и его ученики!.. Какое зрелище! Какое унижение для нашей тысячелетней, вечной, прекрасной и мятежной Франции! Де Голль, вернись!» – написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Напомним, во время общей фотосессии в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон тоже отличился на фото. Он нарушил протокол, встав в небрежную позу, убрав руку в карман.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Макрон на встрече в Белом доме предложил обсудить вопрос Украины на четырехсторонней встрече с участием Европы.

    До этого французский президент приехал на саммит ЕС с опозданием на полтора часа и в растрепанном виде.

    Комментарии (8)
    20 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме

    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 21:14 • Новости дня
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом может предоставить поддержку с воздуха Киеву как часть гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь вашингтонской администрации Кэролайн Ливитт.

    «Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», – сказала она на брифинге, передает ТАСС.

    Ливитт также заявила, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности.

    По ее словам, Вашингтон может помочь в координации и предоставлении других средств обеспечения безопасности европейским союзникам, но прямое военное присутствие не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Комментарии (12)
    20 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель задержанных в Брянской области украинских диверсантов Александр Жук заявил, что группу, подорвавшую мост в Брянской области в мае 2025 года, возглавлял капитан спецопераций Украины Максим Салашак.

    Минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянского района Брянской области проводила ДРГ из боевиков сил специальных операций Украины, сказал Жук, передает ТАСС.

    Командиром группы был капитан Салашак Максим Валерьевич с позывным «Фокс».

    Напомним, в результате подрыва автомобильного моста в Брянской области погибло семь мирных граждан.

    В среду в Брянской области поймали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР Минобороны Украины. Трех других боевиков ликвидировали. Задержанные признали свою вину.

    В числе задержанных оказался командир ДРГ Александр Жук.

    Комментарии (2)
    20 августа 2025, 10:33 • Новости дня
    Экс-депутат Гаджиев продал секретные данные за границу за 45 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (иноагент), находясь за рубежом, получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений, говорится в иске Генпрокуратуры, в котором требуется признать его и двух других лиц экстремистским сообществом.

    Гаджиев за пределами России выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами. В обмен он просил иностранное гражданство, говорится в иске, передает РИА «Новости».

    Гаджиев ранее получил не менее 45 млн долларов от правительственных структур США за раскрытие секретных сведений. Эту информацию выявил департамент государственной эффективности правительства США (DOGE). Какие именно сведения он передал, в документах не указано.

    Между тем источник агентства пояснил, что у Гаджиева есть гражданство Турции, но он хочет паспорт США. Польские СМИ писали о наличии у Гаджиева банковских счетов в США и доле в компании Fantom Foundation, выпускающей криптовалюту Fantom.

    Ранее Генпрокуратура через суд попросила признать Гаджиева и еще троих лиц экстремистским объединением, также в иске изложено требование об изъятии у них имущества на 2 млрд рублей.

    В прошлом году Гаджиева обвиняли в организации слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.

    Комментарии (19)
    20 августа 2025, 01:11 • Новости дня
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. Те, кто продвигает эту идею, похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным», – написал он в Telegram-канале.

    Он напомнил, что Москва четко дала понять, что иностранные воинские контингенты  на Украине исключены.

    «Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям», – подытожил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не станет для России проблемой.

    Британская Times считает, что британо-французский план о высадке контингента на Украине не способен к реализации. При этом Bloomberg узнало о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину.

    Комментарии (35)
    20 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб на примере Украины образно предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов, сообщает NBC.

    Президент Финляндии Александр Стубб в интервью каналу NBC News провел параллели с ситуацией на Украине и штатами в США.

    «Для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а потом приблизились к Мэриленду», – заявил Стубб.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб уточнил, что ситуация в 1944 году отличалась, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Комментарии (33)
    20 августа 2025, 02:51 • Новости дня
    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    ТАСС: Хищения при фортификациях привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Главными фигурантами дела о мошенничестве стали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Однако еще не все  соучастники преступления, вменяемого Смирнову и Дедову, установлены.

    «Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», – добавили правоохранители.

    Также устанавливаются все эпизоды преступной деятельности участников группы, уточнили источники агентства.

    Напомним, Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Также в рамках предварительного следствия был  этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин, экс-помощник бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Обоим вменили растрату. Кроме того, в столичном СИЗО содержится гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов по обвинению в растрате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    МВД уточнило, что экс-глава региона Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Экс-главу Курской области Смирнова  задержали по подозрению в мошенничестве в апреле.

    Комментарии (18)
    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако бывший президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    По мнению газеты, Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. Встреча один на один позволила бы Путину и Зеленскому выглядеть как равные.

    В феврале Путин вызвал недовольство Трампа, предположив, что конфликт может закончиться только в случае замены правительства Зеленского временной администрацией под эгидой ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    Комментарии (19)
    19 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

    Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    США начали депортацию украинских беженцев

    Служба ICE в США выслала беженцев с Украины и показала фотографии

    США начали депортацию украинских беженцев
    @ @ICEgov

    Tекст: Денис Тельманов

    Иммиграционная служба США впервые опубликовала снимки процесса возвращения украинских беженцев на родину после депортации.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) опубликовала в соцсетях  фотографии с депортацией украинских беженцев, передает ТАСС. На снимках запечатлены первые минуты возвращения украинских иностранцев на родину после высылки из США. В ICE подписали публикацию: «Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США».

    Ранее, 15 августа, издание The Wall Street Journal сообщило, что десятки тысяч украинских беженцев могут быть депортированы из США, если они потеряют временный гуманитарный статус. По информации газеты, речь идет о значительном числе украинцев, находящихся в США на основании специальных виз и разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 120 тыс. украинских беженцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с депортацией, если программа временной правовой защиты не будет продлена. Американские штаты попытались оспорить в суде условия получения федеральных грантов для помощи жертвам преступлений, которые были введены администрацией Трампа.

    Комментарии (3)
    19 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины

    Журналистка Ливингстон: Залужный тайно готовится к выборам президента Украины

    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская журналистка Кати Ливингстон заявила о планах бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стать кандидатом в президенты Украины.

    По ее данным, «предвыборный штаб Залужного уже действует в Лондоне, где формируется команда для будущей избирательной кампании», передает «Московский комсомолец».

    Как пишет издание Express, Британия собирается оказать Украине помощь в организации президентских выборов после окончания боевых действий. По его данным, избирательные комиссии двух стран уже подписали меморандум о взаимодействии.

    Лондон, согласно информации газеты, планирует содействовать Украине в организации голосования за ее пределами, в контроле за финансированием избирательных кампаний и в обеспечении безопасности бюллетеней и самих кандидатов.

    Ранее в рейтинге доверия среди граждан Украины глава киевского режима Владимир Зеленский уступил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

    Комментарии (16)
    19 августа 2025, 19:44 • Новости дня
    Каллас пообещала новые санкции против России

    Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

    Каллас пообещала новые санкции против России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией по урегулированию на Украине, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Каллас написала, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по данному вопросу, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что, по мнению ЕС, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию и не дать ей перегруппироваться». В связи с этим, европейские страны продолжат тренировать Вооруженные силы Украины и разрабатывать новые антироссийские санкции.

    Она сообщила, что следующий пакет санкций ЕС против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Вопрос об ужесточении ограничительных мер будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел и обороны Евросоюза на встрече, намеченной на 28–30 августа в Брюсселе. Общего заявления по итогам экстренного саммита ЕС пока не опубликовано.

    Ранее глава нидерландского правительства Дик Схоф заявил, что европейские страны намерены дальше поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Москву.

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    Комментарии (13)
    Обнародован список политзаключенных на Украине из 368 человек
    Лавров назвал переговоры по гарантиям безопасности Украине без России бессмысленными
    Российские войска освободили Сухецкое и Панковку в ДНР
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в Газе
    Дети в Одессе играли в задержание уклониста
    Астрономы опровергли слухи о загадочной черной Луне в августе

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Безэкипажные катера несут для флота России новую угрозу

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

