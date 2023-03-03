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3 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Принятие Афросоюза в G20 – это ключевой шаг на пути к строительству нового миропорядка Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

В Германии представили план «феминистской» внешней политики Wolfgang Kumm/DPA/Picture alliance/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала старт «феминистской» внешней политики. Изменения направлены на то, чтобы министерство иностранных дел Германии приобрело «более женское лицо». Как подобная инициатива отразится на внешнеполитическом курсе Берлина и к каким результатам она может привести Германию?  Подробности...
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Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
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Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Россия и США договорились о строительстве замены ООН

    Принятие Афросоюза в G20 – это ключевой шаг на пути к строительству нового миропорядка
    		  
    3 марта 2023, 14:20
    Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.

    Трудно даже представить, что Россия и США могут сейчас договориться о чем-то конкретном, кроме абстрактных конструкций «за все хорошее». Например, и Москва, и Вашингтон заявляют, что за мир на Украине, но слишком по-разному видят его реализацию на практике.

    Вот и теперь: на встрече глав внешнеполитических ведомств государств G20 (то есть России, США, Евросоюза и еще 17 крупнейших экономик мира) они подтвердили свою «приверженность борьбе с изменением климата», но даже не смогли согласовать совместное итоговое заявление.

    Если конкретно, не сошлись по двум пунктам: с прямым и косвенным осуждением российских действий на Украине, против чего выступила не только Россия, но и Китай (однако, заметим, не Индия – хозяйка саммита, честно пытавшаяся добиться от гостей единства хоть в чем-нибудь).

    Но и имеется значимое исключение: в G20 все-таки договорились о приеме еще одного полноценного члена клуба – это Африканский союз. В поддержку выступили все – и США, и Россия, хотя с точки зрения русского языка жизнь журналистов теперь усложнится (G21 против «большой двадцать однушки», есть и более похабные варианты).

    Казалось бы, это тоже не новость в эпоху, когда под лозунгом BLM («Жизни черных важны») громят города, а целые государства помешались на «диверсити». Чего-то такого и нужно было ожидать, хотя дело тут вообще не BLM и не в политической корректности. Дело в том, что Африка «уже не та», хотя это тоже не новость.

    Точнее, Африка по-прежнему очень разнообразна, и Афросоюз включает в себя мало похожие друг на друга государства, включая страдающие и бесперспективные. Однако у континента, и прежде располагавшего залежами полезных и сверхполезных ископаемых, с некоторых пор появились деньги, кое-какой средний класс и интерес к развитию.

    Частично Африка превращается в важный рынок, перспективное пространство для инвестиций, кладовую новых возможностей. В условиях передела мира за нее развернулась настоящая борьба, и у России весьма сильные позиции, тогда как акции западных стран резко падают.

    Наглядный пример – «двойное турне» Сергея Лаврова по Черному континенту. Параллельно в большой африканский вояж отправился президент Франции, имевшей прежде огромное влияние на свои бывшие колонии.

    Разница в том, что Лавров готовит уже второй по счету саммит Россия – Африка с участием всех стран континента (в Москве африканцы видят важного партнера). А путешествие Эммануэля Макрона происходило на фоне обвала прежних геополитических конструкций: французским военным указали на дверь в Буркина-Фасо, где они находились более полувека, и готовятся сделать то же в Нигере, где у Парижа крупнейшая на континенте военная база.

    «Эпоха Французской Африки закончилась», – признает Макрон, делая вид, будто для него это хорошая новость, поскольку на смену неформальной опеке над бывшими колониями приходит «новое сбалансированное партнерство». Понятно, что это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, способ сохранить влияние под новой вывеской. Главное, что это часть всё тех же процессов – борьбы за расположение африканских стран.

    Однако принятие Афросоюза в G20 есть нечто большее. Не исключено, что это ключевой шаг на пути к строительству нового миропорядка – точнее, новой организации, которая будет за миропорядком следить.

    Сейчас эта задача возложена на ООН и Совбез ООН, созданные по итогам Второй мировой войны.

    Со своей задачей ООН не справляется – это признают все, но лучше ничего пока не придумали, что тоже практически все признают.

    Россия заинтересована в сохранении ООН еще и в силу того, что обладает в Совбезе правом вето. Однако появление как минимум еще одной организации подобного типа в будущем весьма вероятна – в силу того, что действующая не отображает реального баланса сил, а ее «родовая травма» лечению не поддается.

    Это больше из области футуристики, чем реального политического планирования, но заметная часть экспертов и у нас, и на Западе считают, что новый «международный ареопаг» будет скроен по принципу блоков – если не военно-политических, то как минимум экономических (в которых без политики тоже никак).

    Принятие Афросоюза в G20 в качестве полноправного члена, но именно блоком – шаг именно в этом направлении. И это не первый шаг. В «Большой двадцатке» только 19 членов – страны, а 20-й – это Евросоюз.

    Дальнейшие шаги предугадать нетрудно: почему в организации представлены только союзы европейцев и африканцев? Похожие блоки есть в Юго-Восточной Азии (ASEAN; 10 стран), у арабов (Лига арабских государств; 22 страны), а в Латинской Америке их несколько: для социалистов – Боливарианский альянс (10 стран), для глубокой интеграции – МЕРКОСУР (четыре страны), для всех вообще – CELAC, Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Со стороны России в этой связи можно вспомнить про Евразийский экономический союз и про Шанхайскую организацию сотрудничества.

    Пересечения смущать не должны, как не смущало прежде то, что Германия, Италия и Франция представлены в G20 и «лично», и в составе ЕС. ЮАР тоже состоит и там, и в Афросоюзе, от Юго-Восточной Азии в «Двадцатке» Индонезия, а от арабов – Саудовская Аравия.

    Смущает только то, что строительству нового мира предшествует разрушение старого. Сейчас процесс идет – и никто не знает, чем он может закончиться. Поиск баланса интересов через представительство экономических блоков с индивидуальным членством наиболее богатых и влиятельных государств – это только одна из многих обсуждаемых идей: возможно, плохая, возможно, наоборот, отличная, если сравнивать с тем, что получится построить в итоге.

    Но начало положено, причем при горячей поддержке враждующих между собой держав. И это в принципе доказывает, что новое можно строить и на фундаменте старого. Необязательно на развалинах, образовавшихся в ходе ожесточенной борьбы за мир во всем мире.

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