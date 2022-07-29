Африка возвращает России долги советского времени

«В 1917 году к власти в России пришли новые силы – большевики. Не знаю, как вы относитесь к ним... однако мы их ценим». Такими словами представители руководства африканских стран объясняют категорический отказ поддерживать антироссийские санкции. Почему Африка до сих пор с благодарностью вспоминает СССР – и как это помогает России прямо сейчас?

Западные страны продолжают свои попытки организовать глобальную изоляцию России. Смирившись с тем, что крупнейшая в мире демократия – Индия – поддерживать эту изоляцию не собирается, США и Европа посчитали нужным пополнить ряды изолирующих за счет стран третьего мира. Брюссель и Вашингтон уже пишут методички для этих государств о том, как их лидеры должны общаться с российскими представителями.

«Куда бы господин Лавров не отправился, важно помнить, что он представитель режима, который начал нелегальную агрессию против соседней страны. Господин Лавров широко известен тем, что занимается дезинформацией и распространением лжи, продвижением воинственной риторики», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Россию следует осудить за ее действия, ... за усугубляющийся глобальный продовольственный кризис. Россия, очевидно, уже осознает, что ее собственные действия привели к тому, что она стала изгоем», – уверяет представитель Госдепа Нед Прайс.

Дошло даже до того, что Вашингтон пытается запретить местным лидерам делать фотографии. «Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», – рассказывает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Не их изоляция

Казалось бы, Африка должна была склониться перед западными требованиями. Можно порою встретить домыслы о том, что африканцы – ленивые и неблагодарные люди, которые подчиняются только силе и которые не испытывают к России никакой благодарности. Ни за помощь в период СССР, ни за многомиллиардные списанные долги, ни за человечное отношение.

Однако в реальности Африка не поддержала антироссийские санкции, а почти половина африканских стран даже отказались осудить Россию за операцию на Украине. Недавно совершенное министром иностранных дел Сергеем Лавровым турне по африканским государствам показало, что Россию там любят и всегда ждут. И изолировать ее не собираются – как по прагматическим, так и по идеологическим причинам.

Прагматизм связан с попытками африканских стран выжить в условиях глобальной конкуренции между сверхдержавами.

«Африканские страны одновременно обхаживают русские, американцы и французы, – говорит Стивен Груздь, директор российско-африканской программы Южноафриканского Института международных отношений. – Лидеры Африки должны понимать, что они могут быть использованы в качестве реквизита в большом геополитическом театре, которым руководят эти великие державы… Должны очень четко понимать риски и преимущества этих встреч (с лидерами и представителями великих держав – прим. ВЗГЛЯД.)».

Они и понимают. «Во времена холодной войны меня как-то спросили: вы за Восток или за Запад? Я ответил, что спрашивающий, видимо, держит меня за идиота. С чего это кто-то решил, что моя главная задача заключается в том, чтобы вставать на чью-то сторону? Я отстаиваю собственные интересы и выстраиваю свои отношения с другими в зависимости от того, как они влияют на мои интересы», – говорил президент Уганды Йовери Мусевени в ходе своей встречи с Сергеем Лавровым.

Умыли руки

По сути, единственной угрозой, которую российские действия несли Африке, были перебои с поставками украинского зерна, однако на днях Москва умыла руки в этом вопросе, подписав в Стамбуле обязательства не мешать этому экспорту. А значит теперь и африканские страны хотят умыть руки, дистанцировавшись от этого конфликта. Как верно отметил Стивен Груздь, «большинство не хочет выбирать между Россией и Западом и попытается поддерживать отношения с обеими сторонами».

И Россия (в отличие от западных стран) как раз не заставляет их выбирать. Не пишет методичек, не призывает отказываться от встреч с условными Блинкенами и Боррелями, не угрожает санкциями за сотрудничество и даже диалог с Соединенными Штатами. Вместо этого Россия сотрудничает без вмешательства во внутренние дела – в том числе и помогает африканским странам защищаться от террористов (например, силами отечественных военных советников).

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Кроме того, африканские страны видят отношение к ним со стороны России и Запада – и, соответственно, сравнивают. Западные журналисты и политологи пишут, что США и Европа ожидают от африканских стран развития демократии, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Казалось бы, правильные ожидания – ведь если Африка хочет вылезти из бедности и гражданских конфликтов, то ей нужно улучшать качество государственных институтов и создавать гражданское общество.

Однако дело в том, что без экономического развития и создания производственных мощностей, без формирования на основе этих мощностей среднего класса и местного бизнеса (крайне заинтересованных в стабильности и повышении качества госуправления) никакая демократизация невозможна. Запад же африканскую экономику не строит, предпочитая лишь качать из Африки ресурсы, а значит, его политика по «демократизации» абсолютно правильно воспринимается африканскими лидерами как предлог для ограничения их суверенитета.

Россия же никого не учит, а хочет лишь помогать строить. Да, сейчас доля российских инвестиций в Африку крайне невелика – однако РФ, в отличие от западных стран, обладает весьма широким опытом строительства африканских экономик. Строительства, которое заточено не на вывоз ресурсов, а на создание производственной базы.

«На континенте с ностальгией вспоминают отношение, отличное от западного, совершенно другое качество взаимодействия. Понятно, что Советский Союз активно дотировал африканские государства. Однако и помимо дотаций было сделано много полезного, причем совместно», – уверяет директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Промышленное влияние СССР в Африке было значительным. Как отмечается в справке ТАСС, Советский Союз в свое время подписал межправительственные соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве с 37 африканскими странами, и на их основе советские специалисты принимали участие в создании около 600 предприятий, из которых к концу 1980-х годов более 300 были введены в строй.

Советские инженеры помогли соорудить три десятка энергообъектов суммарной мощностью 2,9 млн кВт (самый крупный – Асуанский гидроэнергетический комплекс в Египте), три нефтеперерабатывающих завода, 29 машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, 40 предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Именно это сейчас и нужно Африке. Индустриализация – и желательно не только создаваемая силами Пекина (который строит в Африке китайские заводы с китайским менеджментом и китайским персоналом для обслуживания китайской экономики), но и Москвы.

Новая деколонизация

С идеологической же точки зрения африканцы всегда симпатизировали России за то, что она не была колонизатором. У Москвы никогда не было ни одной колонии на Африканском континенте. Кроме того, она активно участвовала в процессе освобождения стран этого континента от западных колонистов.

«В 1917 году к власти в России пришли новые силы – большевики. Не знаю, как вы относитесь к ним, нравятся они вам или нет. Однако мы их ценим, поскольку они оказали нам поддержку. Они стали поддерживать нашу борьбу против колониального гнета. Именно в этом заключается суть наших отношений с Россией. Россия, Советский Союз поддерживали африканское антиколониальное движение, – говорил Сергею Лаврову Йовери Мусевени. – Таким образом, когда возникают какие-то спорные вопросы и некоторые требуют, чтобы мы заняли позицию против России, мы отвечаем, что эти люди поддерживали нас на протяжении последних ста лет. Разве мы можем просто так взять и выступить против них?

Мы простили наших давних врагов, тех колониалистов, что колонизировали нас, тех, кто порабощал людей, увозил отсюда рабов и совершал злодейства. Мы их простили и готовы двигаться вперед вместе с ними. Но разве мы можем выступить против тех, кто никогда не наносил нам никакого вреда, а наоборот, помогал нам?»

Более того, сейчас Африка воспринимает украинский конфликт именно через призму деколонизации. Ведь ситуация им до боли знакома – науськиваемый Западом террористический режим начинает представлять угрозу для соседней страны, после чего страна, отчаявшись договориться по-хорошему, решает проблему через специальную военную операцию.

«Россия пытается представить свои империалистические попытки оттяпать украинскую территорию как часть большой идеологической борьбы между Востоком и Западом – и на сегодняшний день Москве это удается, ведь лишь несколько африканских стран критикуют ее поведение», – сокрушаются британские журналисты. «Нам нужно приложить много усилий для того, чтобы рассказать правду. Мне больно видеть, что африканские лидеры верят дезинформации о причинах того, что вызвало эту эпидемию голода в Африке», – сокрушается вместе с ними американский сенатор-демократ Тим Кейн.

Неудивительно, что Африка в этой ситуации не только понимает, но и в какой-то степени поддерживает Россию. Ведь если Москва на Украине продемонстрирует Западу пределы его возможностей, то США и ЕС будут менее склонны устраивать гражданские войны в Африке. «В рамках движения за освобождение Африки мы знаем, кто есть кто, кто чем занимается и почему, и какая роль нам отведена», – говорит Йовери Мусевени.

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