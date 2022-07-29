Африка возвращает России долги советского времени

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29 июля, пятница  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали»

Минобороны назвало удар ВСУ по СИЗО в Еленовке «кровавой провокацией» кадр из видео
ВС Украины совершили очередное массовое убийство. На этот раз посредством американских HIMARS нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Там же находились сдавшиеся «азовцы», которые начали давать показания против своего командования. Всего, по данным властей ДНР, число погибших превысило 50 человек. Зачем ВСУ потребовалось уничтожать своих военнослужащих? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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Срочные меры по экономии газа раскалывают Евросоюз

Европа раскалывается по вопросам и поставок, и потребления газа Uwe Anspach/DPA/ТАСС
«Экономия ради безопасной зимы» – так называется программа по масштабной экономии газа, принятая в Евросоюзе. Проблема, однако, в том, что далеко не все страны ЕС согласились на экономию, да и экономить должны в первую очередь домохозяйства, а не промышленность. Многочисленные противоречия, связанные с данным решением, могут иметь для ЕС серьезные политические последствия. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Украинские хитрости перестают работать

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный. Подробности...

Крах американской мечты и полотенца

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации. Подробности...
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Какова роль «химии» отношений во внешней политике

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Герхард Шрёдер очевидно более успешный переговорщик с Россией, чем любой из нынешних европейских политиков. Физика взаимодействий между странами, то есть реальные столкновения и согласования национальных интересов, в редких случаях успешно дополнялась химией человеческих отношений. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

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15 лет тюрьмы за получение паспорта

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Африка возвращает России долги советского времени

    Африка – континент, где часто можно встретить людей, с симпатией относящихся к России и русским
    		   29 июля 2022, 17:05
    Фото: Voice of America/YouTube
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «В 1917 году к власти в России пришли новые силы – большевики. Не знаю, как вы относитесь к ним... однако мы их ценим». Такими словами представители руководства африканских стран объясняют категорический отказ поддерживать антироссийские санкции. Почему Африка до сих пор с благодарностью вспоминает СССР – и как это помогает России прямо сейчас?

    Западные страны продолжают свои попытки организовать глобальную изоляцию России. Смирившись с тем, что крупнейшая в мире демократия – Индия – поддерживать эту изоляцию не собирается, США и Европа посчитали нужным пополнить ряды изолирующих за счет стран третьего мира. Брюссель и Вашингтон уже пишут методички для этих государств о том, как их лидеры должны общаться с российскими представителями.

    «Куда бы господин Лавров не отправился, важно помнить, что он представитель режима, который начал нелегальную агрессию против соседней страны. Господин Лавров широко известен тем, что занимается дезинформацией и распространением лжи, продвижением воинственной риторики», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Россию следует осудить за ее действия, ... за усугубляющийся глобальный продовольственный кризис. Россия, очевидно, уже осознает, что ее собственные действия привели к тому, что она стала изгоем», – уверяет представитель Госдепа Нед Прайс.

    Дошло даже до того, что Вашингтон пытается запретить местным лидерам делать фотографии. «Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», – рассказывает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Не их изоляция

    Казалось бы, Африка должна была склониться перед западными требованиями. Можно порою встретить домыслы о том, что африканцы – ленивые и неблагодарные люди, которые подчиняются только силе и которые не испытывают к России никакой благодарности. Ни за помощь в период СССР, ни за многомиллиардные списанные долги, ни за человечное отношение.

    Однако в реальности Африка не поддержала антироссийские санкции, а почти половина африканских стран даже отказались осудить Россию за операцию на Украине. Недавно совершенное министром иностранных дел Сергеем Лавровым турне по африканским государствам показало, что Россию там любят и всегда ждут. И изолировать ее не собираются – как по прагматическим, так и по идеологическим причинам.

    Прагматизм связан с попытками африканских стран выжить в условиях глобальной конкуренции между сверхдержавами.

    «Африканские страны одновременно обхаживают русские, американцы и французы, – говорит Стивен Груздь, директор российско-африканской программы Южноафриканского Института международных отношений. – Лидеры Африки должны понимать, что они могут быть использованы в качестве реквизита в большом геополитическом театре, которым руководят эти великие державы… Должны очень четко понимать риски и преимущества этих встреч (с лидерами и представителями великих держав – прим. ВЗГЛЯД.)».

    Они и понимают. «Во времена холодной войны меня как-то спросили: вы за Восток или за Запад? Я ответил, что спрашивающий, видимо, держит меня за идиота. С чего это кто-то решил, что моя главная задача заключается в том, чтобы вставать на чью-то сторону? Я отстаиваю собственные интересы и выстраиваю свои отношения с другими в зависимости от того, как они влияют на мои интересы», – говорил президент Уганды Йовери Мусевени в ходе своей встречи с Сергеем Лавровым.

    Умыли руки

    По сути, единственной угрозой, которую российские действия несли Африке, были перебои с поставками украинского зерна, однако на днях Москва умыла руки в этом вопросе, подписав в Стамбуле обязательства не мешать этому экспорту. А значит теперь и африканские страны хотят умыть руки, дистанцировавшись от этого конфликта. Как верно отметил Стивен Груздь, «большинство не хочет выбирать между Россией и Западом и попытается поддерживать отношения с обеими сторонами».

    И Россия (в отличие от западных стран) как раз не заставляет их выбирать. Не пишет методичек, не призывает отказываться от встреч с условными Блинкенами и Боррелями, не угрожает санкциями за сотрудничество и даже диалог с Соединенными Штатами. Вместо этого Россия сотрудничает без вмешательства во внутренние дела – в том числе и помогает африканским странам защищаться от террористов (например, силами отечественных военных советников).

    Кроме того, африканские страны видят отношение к ним со стороны России и Запада – и, соответственно, сравнивают. Западные журналисты и политологи пишут, что США и Европа ожидают от африканских стран развития демократии, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Казалось бы, правильные ожидания – ведь если Африка хочет вылезти из бедности и гражданских конфликтов, то ей нужно улучшать качество государственных институтов и создавать гражданское общество.

    Однако дело в том, что без экономического развития и создания производственных мощностей, без формирования на основе этих мощностей среднего класса и местного бизнеса (крайне заинтересованных в стабильности и повышении качества госуправления) никакая демократизация невозможна. Запад же африканскую экономику не строит, предпочитая лишь качать из Африки ресурсы, а значит, его политика по «демократизации» абсолютно правильно воспринимается африканскими лидерами как предлог для ограничения их суверенитета.

    Россия же никого не учит, а хочет лишь помогать строить. Да, сейчас доля российских инвестиций в Африку крайне невелика – однако РФ, в отличие от западных стран, обладает весьма широким опытом строительства африканских экономик. Строительства, которое заточено не на вывоз ресурсов, а на создание производственной базы.

    «На континенте с ностальгией вспоминают отношение, отличное от западного, совершенно другое качество взаимодействия. Понятно, что Советский Союз активно дотировал африканские государства. Однако и помимо дотаций было сделано много полезного, причем совместно», – уверяет директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

    Промышленное влияние СССР в Африке было значительным. Как отмечается в справке ТАСС, Советский Союз в свое время подписал межправительственные соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве с 37 африканскими странами, и на их основе советские специалисты принимали участие в создании около 600 предприятий, из которых к концу 1980-х годов более 300 были введены в строй.

    Советские инженеры помогли соорудить три десятка энергообъектов суммарной мощностью 2,9 млн кВт (самый крупный – Асуанский гидроэнергетический комплекс в Египте), три нефтеперерабатывающих завода, 29 машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, 40 предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

    Именно это сейчас и нужно Африке. Индустриализация – и желательно не только создаваемая силами Пекина (который строит в Африке китайские заводы с китайским менеджментом и китайским персоналом для обслуживания китайской экономики), но и Москвы.

    Новая деколонизация

    С идеологической же точки зрения африканцы всегда симпатизировали России за то, что она не была колонизатором. У Москвы никогда не было ни одной колонии на Африканском континенте. Кроме того, она активно участвовала в процессе освобождения стран этого континента от западных колонистов.

    «В 1917 году к власти в России пришли новые силы – большевики. Не знаю, как вы относитесь к ним, нравятся они вам или нет. Однако мы их ценим, поскольку они оказали нам поддержку. Они стали поддерживать нашу борьбу против колониального гнета. Именно в этом заключается суть наших отношений с Россией. Россия, Советский Союз поддерживали африканское антиколониальное движение, – говорил Сергею Лаврову Йовери Мусевени. – Таким образом, когда возникают какие-то спорные вопросы и некоторые требуют, чтобы мы заняли позицию против России, мы отвечаем, что эти люди поддерживали нас на протяжении последних ста лет. Разве мы можем просто так взять и выступить против них?

    Мы простили наших давних врагов, тех колониалистов, что колонизировали нас, тех, кто порабощал людей, увозил отсюда рабов и совершал злодейства. Мы их простили и готовы двигаться вперед вместе с ними. Но разве мы можем выступить против тех, кто никогда не наносил нам никакого вреда, а наоборот, помогал нам?»

    Более того, сейчас Африка воспринимает украинский конфликт именно через призму деколонизации. Ведь ситуация им до боли знакома – науськиваемый Западом террористический режим начинает представлять угрозу для соседней страны, после чего страна, отчаявшись договориться по-хорошему, решает проблему через специальную военную операцию.

    «Россия пытается представить свои империалистические попытки оттяпать украинскую территорию как часть большой идеологической борьбы между Востоком и Западом – и на сегодняшний день Москве это удается, ведь лишь несколько африканских стран критикуют ее поведение», – сокрушаются британские журналисты. «Нам нужно приложить много усилий для того, чтобы рассказать правду. Мне больно видеть, что африканские лидеры верят дезинформации о причинах того, что вызвало эту эпидемию голода в Африке», – сокрушается вместе с ними американский сенатор-демократ Тим Кейн.

    Неудивительно, что Африка в этой ситуации не только понимает, но и в какой-то степени поддерживает Россию. Ведь если Москва на Украине продемонстрирует Западу пределы его возможностей, то США и ЕС будут менее склонны устраивать гражданские войны в Африке. «В рамках движения за освобождение Африки мы знаем, кто есть кто, кто чем занимается и почему, и какая роль нам отведена», – говорит Йовери Мусевени.

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